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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 12:40

  Wirująświatła написав:
  Faceless написав:Може нема про що з навколишніми говорити
есть 3 фундаментальные причины алалии. 1. не понимает речь 2. не владеет речевым аппаратом (мышцы не слушаются) но речь понимает 3. психотравмирующая ситуация (обычно сильный испуг)

В семье знатного лорда был мальчик, который с рождения не разговаривал.
И вот однажды, за завтраком, в 16 лет, он, пробуя чай, говорит:
— Чай холодный?!?!
Все сразу:
— Сынуля! Ты заговорил! Радость то какая! Почему ты до сих пор молчал???
— До сих пор все было в порядке...
Сибарит
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Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 12:45

  Banderlog написав:Док а Вам не здається шо Ви трохи тойво... лішній в цій жизні? І не щасліви?
Не думали суіциднутись? Ну якось не больно
не думал) и вполне счастлив (насколько это позволяет окружение). Почему вас с ладом так триггерит покапаться в моей психике? вы вроде не психологи и разрешение я вам не давал.

Это желание меня забуллить? Я ж могу что то обидное написать в ответ. Ладно лад, там давний конфликт... и ещё кое что.

а какая ваша мотивация писать гадости человеку, который ничего друрного вам не сделал? мы вроде нормально общались в лс, делились ссылками на видео и литературу. И тут агрессия. У вас с мозгами всё хорошо? не думали убить родную дочку? (меня ж про суицид вы спросили, отвечайте и вы теперь).

мне без разницы) от вашей дружбы я не завишу, просто интересно какие мотивы.
Wirująświatła
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