Додано: Нед 23 бер, 2025 12:45

Banderlog написав: Док а Вам не здається шо Ви трохи тойво... лішній в цій жизні? І не щасліви?

Не думали суіциднутись? Ну якось не больно Док а Вам не здається шо Ви трохи тойво... лішній в цій жизні? І не щасліви?Не думали суіциднутись? Ну якось не больно

не думал) и вполне счастлив (насколько это позволяет окружение). Почему вас с ладом так триггерит покапаться в моей психике? вы вроде не психологи и разрешение я вам не давал.Это желание меня забуллить? Я ж могу что то обидное написать в ответ. Ладно лад, там давний конфликт... и ещё кое что.а какая ваша мотивация писать гадости человеку, который ничего друрного вам не сделал? мы вроде нормально общались в лс, делились ссылками на видео и литературу. И тут агрессия. У вас с мозгами всё хорошо? не думали убить родную дочку? (меня ж про суицид вы спросили, отвечайте и вы теперь).мне без разницы) от вашей дружбы я не завишу, просто интересно какие мотивы.