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Психологія та інші цікавинки
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Додано: Нед 23 бер, 2025 12:38
anduzenko написав: Hotab написав:anduzenko
Только дурочка выйдет конкретно за Хотаба с его смешными 5к до налогов
Хз чому тут всплив Хотаб (мо що зачистили , і я не бачив), але Хотаб ніде не писав про 5 кує до податків.
Про «чисті 5 кує», для яких треба ще 1.4 кує і 35.2 кгрн податків згадувалось як приклад.
Фактичні доходи не знає ніхто крім мене і бухгалтера і вони кратно більші
І навіть десь краями відповідають юморним
запитам місцевих баришень.
Андрузенку не облизуватись , навіть після операції по зміні статі.
Ні грошей він не отримає, ні пропозиції змінити смішне прізвище
С чего бы это юморными? Я ни смайликов, ни скобочек не заметил.
Наоборот, цифра многократно повторена и подтверждена.
Или это одна из тех шуток, которые становятся смешнее с каждым повтором?
Хотабу не судить всех по себе.
Якщо якась розумниця поставить перед собою умову розглядати тільки тих в кого дохід 200 000+грн місяць.. - то в мене для неї неприємна новина
Кількість потенційних варіантів віком 18-70 і кількістю в 15 млн осіб легко зменшиться приблизно в 200-300 разів до 50 000+/- осіб у віковому діапазоні 45-65...
Так є ще якісь 1000 мажорів у діапазоні 18-45... але теорія ймовірності каже що тоді шанси менші ніж 1 до 10000...
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budivelnik
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Додано: Нед 23 бер, 2025 12:39
Wirująświatła написав:
Если вору (убийце/насильнику) сухо и комфортно - работы для психолога там нет.
Но можно изменить к ней отношение. Например чтобы вор перестал страдать от того что ворует и начал получать (от краж) удовольствие. Это успешный кейс, хотя с точки зрения юристов/педагогов наверное неправильный. Психолога не интересует нарушает ли испытуемый закон или моральные нормы. Интересуют мотивы и ощущения.
То ви адвокат дьявола. Помагаєте людині ізбавитись віб мук совісті і получати удовольствіє?
А нахіба? Ви ж плодите тварєй.
У вас ж ухилянт шо прийде до вас буде щаслівим,
а прийде вєтєран дронщик з птср ви поясните що то від потєрі смислу в жизні, раньше він вбивав і міг вмерти, за роботу платили нормально а зара він опять задрот в пильній конторі а ночі напрольот ігроманить... будь щаслів стань найомним убійцей?
Док а Вам не здається шо Ви трохи тойво... лішній в цій жизні? І не щасліви?
Не думали суіциднутись? Ну якось не больно?
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Додано: Нед 23 бер, 2025 12:40
Wirująświatła написав: Faceless написав:
Може нема про що з навколишніми говорити
есть 3 фундаментальные причины алалии. 1. не понимает речь 2. не владеет речевым аппаратом (мышцы не слушаются) но речь понимает 3. психотравмирующая ситуация (обычно сильный испуг)
В семье знатного лорда был мальчик, который с рождения не разговаривал.
И вот однажды, за завтраком, в 16 лет, он, пробуя чай, говорит:
— Чай холодный?!?!
Все сразу:
— Сынуля! Ты заговорил! Радость то какая! Почему ты до сих пор молчал???
— До сих пор все было в порядке...
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Додано: Нед 23 бер, 2025 12:41
budivelnik написав: anduzenko написав: Hotab написав:anduzenko
[quote]Только дурочка выйдет конкретно за Хотаба с его смешными 5к до налогов
Хз чому тут всплив Хотаб (мо що зачистили , і я не бачив), але Хотаб ніде не писав про 5 кує до податків.
Про «чисті 5 кує», для яких треба ще 1.4 кує і 35.2 кгрн податків згадувалось як приклад.
Фактичні доходи не знає ніхто крім мене і бухгалтера і вони кратно більші
І навіть десь краями відповідають юморним
запитам місцевих баришень.
Андрузенку не облизуватись , навіть після операції по зміні статі.
Ні грошей він не отримає, ні пропозиції змінити смішне прізвище
С чего бы это юморными? Я ни смайликов, ни скобочек не заметил.
Наоборот, цифра многократно повторена и подтверждена.
Или это одна из тех шуток, которые становятся смешнее с каждым повтором?
Хотабу не судить всех по себе.
Якщо якась розумниця поставить перед собою умову розглядати тільки тих в кого дохід 200 000+грн місяць.. - то в мене для неї неприємна новина
Кількість потенційних варіантів віком 18-70 і кількістю в 15 млн осіб легко зменшиться приблизно в 200-300 разів до 50 000+/- осіб у віковому діапазоні 45-65...
Так є ще якісь 1000 мажорів у діапазоні 18-45... але теорія ймовірності каже що тоді шанси менші ніж 1 до 10000...[/quote]Так вони ще й мають бути "не зайняті"
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Додано: Нед 23 бер, 2025 12:43
Faceless написав:
budivelnik написав:Якщо якась розумниця поставить перед собою умову розглядати тільки тих в кого дохід 200 000+грн місяць.. - то в мене для неї неприємна новина
Кількість потенційних варіантів віком 18-70 і кількістю в 15 млн осіб легко зменшиться приблизно в 200-300 разів до 50 000+/- осіб у віковому діапазоні 45-65...
Так є ще якісь 1000 мажорів у діапазоні 18-45... але теорія ймовірності каже що тоді шанси менші ніж 1 до 10000...
Так вони ще й мають бути "не зайняті"
так вони ще мають щось знайти в стм таке що їх могло би зацікавити, а інші не можуть запропонувати в кращому співвідношенні ціна-якість... от хотаб пише, що умовна стм йому має доплачувати умовних 5куе (а не $140 в місяць "на життя")
Востаннє редагувалось flyman
в Нед 23 бер, 2025 12:45, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 23 бер, 2025 12:44
flyman написав: Faceless написав:
budivelnik написав:Якщо якась розумниця поставить перед собою умову розглядати тільки тих в кого дохід 200 000+грн місяць.. - то в мене для неї неприємна новина
Кількість потенційних варіантів віком 18-70 і кількістю в 15 млн осіб легко зменшиться приблизно в 200-300 разів до 50 000+/- осіб у віковому діапазоні 45-65...
Так є ще якісь 1000 мажорів у діапазоні 18-45... але теорія ймовірності каже що тоді шанси менші ніж 1 до 10000...
Так вони ще й мають бути "не зайняті"
так вони ще мають щось знайти в стм таке що їх могло би зацікавити, а інші не можуть запропонувати в кращому співвідношенні ціна-якість... от хотаб пише, що умовна стм йому має доплачувати
В цьому плані я впевнений взагалі без проблем. Що ви за Хотаба переживаєте, він вас любить, просто по своєму
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Додано: Нед 23 бер, 2025 12:45
Banderlog написав:
Док а Вам не здається шо Ви трохи тойво... лішній в цій жизні? І не щасліви?
Не думали суіциднутись? Ну якось не больно
не думал) и вполне счастлив (насколько это позволяет окружение). Почему вас с ладом так триггерит покопаться в моей психике? вы вроде не психологи и разрешение я вам не давал.
Это желание меня забуллить? Я ж могу что то обидное написать в ответ. Ладно лад, там давний конфликт... и ещё кое что.
а какая ваша мотивация писать гадости человеку, который ничего друрного вам не сделал? мы вроде нормально общались в лс, делились ссылками на видео и литературу. И тут агрессия. У вас с мозгами всё хорошо? не думали убить родную дочку? (меня ж про суицид вы спросили, отвечайте и вы теперь).
мне без разницы) от вашей дружбы не холодно и не жарко, просто интересно какие мотивы. Чем я вас обидел
Banderlog написав:
і хто ви такий щоб указувати йому що правильно що ні?
Banderlog написав:
Або піймали крису в школі, шариться в роздівалці ,ворує кишенькові.
З якого хріна школа не може його затравить ?
прикольно там у вас в голове, у меня прав указывать нет, а у школы право затравить крысу есть) Похоже вы себя считаете ю.цезарем, раздающим и забирающим права.
в нашей культуре дети - собственность родителей, никто не имеет право их травить/воспитывать кроме родителей, даже если ребенок крыса, вор, срёт другим детям в рюкзаки и такое прочее. Думаете педагогам коррекционных классов легко? их даже кусают за руки, а ударить ребенка в ответ нельзя. Кругом камеры. Придет ребенок домой с синяком, родители сразу маляву в полицию накатают. А за укус накатать маляву нельзя, можно либо носить телогрейку непрокусываемую, либо уволиться.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Нед 23 бер, 2025 13:11, всього редагувалось 4 разів.
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Додано: Нед 23 бер, 2025 12:48
Faceless написав: flyman написав: Faceless написав:
Так вони ще й мають бути "не зайняті"
так вони ще мають щось знайти в стм таке що їх могло би зацікавити, а інші не можуть запропонувати в кращому співвідношенні ціна-якість... от хотаб пише, що умовна стм йому має доплачувати
В цьому плані я впевнений взагалі без проблем
. Що ви за Хотаба переживаєте, він вас любить, просто по своєму
Потому что джентльмены верят друг другу на слово
Стоит мужик на рынке и продаёт лом.
У него спрашивают:
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- Тыща долларов.
- Почему так дорого? Он что - золотой?
- Да нет. Просто деньги очень нужны...
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Додано: Нед 23 бер, 2025 12:50
Faceless
Так вони ще й мають бути "не зайняті"
Ще відкинути геїв, жадних , жадних геїв мріючих про островянку та інколи Ночкіна
джентльмены верят
Незрозуміло навіщо взагалі мужику (згідно легенди) заморачуватись доходами іншого мужика, і навіть думати про те, вірить він чи ні…
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Додано: Нед 23 бер, 2025 13:02
Hotab написав:
джентльмены верят
Незрозуміло навіщо взагалі мужику (згідно легенди) заморачуватись доходами іншого мужика, і навіть думати про те, вірить він чи ні…
Я взагалі писав про панянку, чи є в ній "щось таке". Впевнений що є
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