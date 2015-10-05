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Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 1415161718 ... 20>
Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 12:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  anduzenko написав:
  Hotab написав:anduzenko
Только дурочка выйдет конкретно за Хотаба с его смешными 5к до налогов
Хз чому тут всплив Хотаб (мо що зачистили , і я не бачив), але Хотаб ніде не писав про 5 кує до податків.
Про «чисті 5 кує», для яких треба ще 1.4 кує і 35.2 кгрн податків згадувалось як приклад.
Фактичні доходи не знає ніхто крім мене і бухгалтера і вони кратно більші
І навіть десь краями відповідають юморним запитам місцевих баришень.
Андрузенку не облизуватись , навіть після операції по зміні статі.
Ні грошей він не отримає, ні пропозиції змінити смішне прізвище
С чего бы это юморными? Я ни смайликов, ни скобочек не заметил.
Наоборот, цифра многократно повторена и подтверждена.
Или это одна из тех шуток, которые становятся смешнее с каждым повтором?
Хотабу не судить всех по себе.
Якщо якась розумниця поставить перед собою умову розглядати тільки тих в кого дохід 200 000+грн місяць.. - то в мене для неї неприємна новина
Кількість потенційних варіантів віком 18-70 і кількістю в 15 млн осіб легко зменшиться приблизно в 200-300 разів до 50 000+/- осіб у віковому діапазоні 45-65...
Так є ще якісь 1000 мажорів у діапазоні 18-45... але теорія ймовірності каже що тоді шанси менші ніж 1 до 10000...
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 12:39

  Wirująświatła написав:Если вору (убийце/насильнику) сухо и комфортно - работы для психолога там нет.

Но можно изменить к ней отношение. Например чтобы вор перестал страдать от того что ворует и начал получать (от краж) удовольствие. Это успешный кейс, хотя с точки зрения юристов/педагогов наверное неправильный. Психолога не интересует нарушает ли испытуемый закон или моральные нормы. Интересуют мотивы и ощущения.
:lol:
То ви адвокат дьявола. Помагаєте людині ізбавитись віб мук совісті і получати удовольствіє?
А нахіба? Ви ж плодите тварєй.
У вас ж ухилянт шо прийде до вас буде щаслівим,
а прийде вєтєран дронщик з птср ви поясните що то від потєрі смислу в жизні, раньше він вбивав і міг вмерти, за роботу платили нормально а зара він опять задрот в пильній конторі а ночі напрольот ігроманить... будь щаслів стань найомним убійцей? :lol:
Док а Вам не здається шо Ви трохи тойво... лішній в цій жизні? І не щасліви?
Не думали суіциднутись? Ну якось не больно? :lol:
Banderlog
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Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 12:40

  Wirująświatła написав:
  Faceless написав:Може нема про що з навколишніми говорити
есть 3 фундаментальные причины алалии. 1. не понимает речь 2. не владеет речевым аппаратом (мышцы не слушаются) но речь понимает 3. психотравмирующая ситуация (обычно сильный испуг)

В семье знатного лорда был мальчик, который с рождения не разговаривал.
И вот однажды, за завтраком, в 16 лет, он, пробуя чай, говорит:
— Чай холодный?!?!
Все сразу:
— Сынуля! Ты заговорил! Радость то какая! Почему ты до сих пор молчал???
— До сих пор все было в порядке...
Сибарит
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Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 12:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

budivelnik написав:
  anduzenko написав:
  Hotab написав:anduzenko [quote]Только дурочка выйдет конкретно за Хотаба с его смешными 5к до налогов
Хз чому тут всплив Хотаб (мо що зачистили , і я не бачив), але Хотаб ніде не писав про 5 кує до податків.
Про «чисті 5 кує», для яких треба ще 1.4 кує і 35.2 кгрн податків згадувалось як приклад.
Фактичні доходи не знає ніхто крім мене і бухгалтера і вони кратно більші
І навіть десь краями відповідають юморним запитам місцевих баришень.
Андрузенку не облизуватись , навіть після операції по зміні статі.
Ні грошей він не отримає, ні пропозиції змінити смішне прізвище
С чего бы это юморными? Я ни смайликов, ни скобочек не заметил.
Наоборот, цифра многократно повторена и подтверждена.
Или это одна из тех шуток, которые становятся смешнее с каждым повтором?
Хотабу не судить всех по себе.
Якщо якась розумниця поставить перед собою умову розглядати тільки тих в кого дохід 200 000+грн місяць.. - то в мене для неї неприємна новина
Кількість потенційних варіантів віком 18-70 і кількістю в 15 млн осіб легко зменшиться приблизно в 200-300 разів до 50 000+/- осіб у віковому діапазоні 45-65...
Так є ще якісь 1000 мажорів у діапазоні 18-45... але теорія ймовірності каже що тоді шанси менші ніж 1 до 10000...[/quote]Так вони ще й мають бути "не зайняті"
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 12:43

  Faceless написав:
budivelnik написав:Якщо якась розумниця поставить перед собою умову розглядати тільки тих в кого дохід 200 000+грн місяць.. - то в мене для неї неприємна новина
Кількість потенційних варіантів віком 18-70 і кількістю в 15 млн осіб легко зменшиться приблизно в 200-300 разів до 50 000+/- осіб у віковому діапазоні 45-65...
Так є ще якісь 1000 мажорів у діапазоні 18-45... але теорія ймовірності каже що тоді шанси менші ніж 1 до 10000...
Так вони ще й мають бути "не зайняті"

так вони ще мають щось знайти в стм таке що їх могло би зацікавити, а інші не можуть запропонувати в кращому співвідношенні ціна-якість... от хотаб пише, що умовна стм йому має доплачувати умовних 5куе (а не $140 в місяць "на життя")
Востаннє редагувалось flyman в Нед 23 бер, 2025 12:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 12:44

Напад росії і білорусі на Україну

flyman написав:
  Faceless написав:
budivelnik написав:Якщо якась розумниця поставить перед собою умову розглядати тільки тих в кого дохід 200 000+грн місяць.. - то в мене для неї неприємна новина
Кількість потенційних варіантів віком 18-70 і кількістю в 15 млн осіб легко зменшиться приблизно в 200-300 разів до 50 000+/- осіб у віковому діапазоні 45-65...
Так є ще якісь 1000 мажорів у діапазоні 18-45... але теорія ймовірності каже що тоді шанси менші ніж 1 до 10000...
Так вони ще й мають бути "не зайняті"

так вони ще мають щось знайти в стм таке що їх могло би зацікавити, а інші не можуть запропонувати в кращому співвідношенні ціна-якість... от хотаб пише, що умовна стм йому має доплачувати
В цьому плані я впевнений взагалі без проблем. Що ви за Хотаба переживаєте, він вас любить, просто по своєму
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 12:45

  Banderlog написав:Док а Вам не здається шо Ви трохи тойво... лішній в цій жизні? І не щасліви?
Не думали суіциднутись? Ну якось не больно
не думал) и вполне счастлив (насколько это позволяет окружение). Почему вас с ладом так триггерит покопаться в моей психике? вы вроде не психологи и разрешение я вам не давал.

Это желание меня забуллить? Я ж могу что то обидное написать в ответ. Ладно лад, там давний конфликт... и ещё кое что.

а какая ваша мотивация писать гадости человеку, который ничего друрного вам не сделал? мы вроде нормально общались в лс, делились ссылками на видео и литературу. И тут агрессия. У вас с мозгами всё хорошо? не думали убить родную дочку? (меня ж про суицид вы спросили, отвечайте и вы теперь).

мне без разницы) от вашей дружбы не холодно и не жарко, просто интересно какие мотивы. Чем я вас обидел :D

  Banderlog написав:і хто ви такий щоб указувати йому що правильно що ні?

  Banderlog написав:Або піймали крису в школі, шариться в роздівалці ,ворує кишенькові.
З якого хріна школа не може його затравить ?

прикольно там у вас в голове, у меня прав указывать нет, а у школы право затравить крысу есть) Похоже вы себя считаете ю.цезарем, раздающим и забирающим права.

в нашей культуре дети - собственность родителей, никто не имеет право их травить/воспитывать кроме родителей, даже если ребенок крыса, вор, срёт другим детям в рюкзаки и такое прочее. Думаете педагогам коррекционных классов легко? их даже кусают за руки, а ударить ребенка в ответ нельзя. Кругом камеры. Придет ребенок домой с синяком, родители сразу маляву в полицию накатают. А за укус накатать маляву нельзя, можно либо носить телогрейку непрокусываемую, либо уволиться.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 23 бер, 2025 13:11, всього редагувалось 4 разів.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 12:48

  Faceless написав:
flyman написав:
  Faceless написав:Так вони ще й мають бути "не зайняті"

так вони ще мають щось знайти в стм таке що їх могло би зацікавити, а інші не можуть запропонувати в кращому співвідношенні ціна-якість... от хотаб пише, що умовна стм йому має доплачувати
В цьому плані я впевнений взагалі без проблем. Що ви за Хотаба переживаєте, він вас любить, просто по своєму

Потому что джентльмены верят друг другу на слово
Стоит мужик на рынке и продаёт лом.
У него спрашивают:
- Почём лом?
- Тыща долларов.
- Почему так дорого? Он что - золотой?
- Да нет. Просто деньги очень нужны...
anduzenko
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Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 12:50

Faceless

Так вони ще й мають бути "не зайняті"


Ще відкинути геїв, жадних , жадних геїв мріючих про островянку та інколи Ночкіна


джентльмены верят


Незрозуміло навіщо взагалі мужику (згідно легенди) заморачуватись доходами іншого мужика, і навіть думати про те, вірить він чи ні…
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 13:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Hotab написав:

джентльмены верят


Незрозуміло навіщо взагалі мужику (згідно легенди) заморачуватись доходами іншого мужика, і навіть думати про те, вірить він чи ні…

Я взагалі писав про панянку, чи є в ній "щось таке". Впевнений що є :)
Faceless
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