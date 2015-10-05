Додано: Нед 23 бер, 2025 13:16

Wirująświatła написав: Banderlog написав: Док а Вам не здається шо Ви трохи тойво... лішній в цій жизні? І не щасліви?

Не думали суіциднутись? Ну якось не больно Док а Вам не здається шо Ви трохи тойво... лішній в цій жизні? І не щасліви?Не думали суіциднутись? Ну якось не больно не думал) и вполне счастлив (насколько это позволяет окружение). Почему вас с ладом так триггерит покапаться в моей психике? вы вроде не психологи и разрешение я вам не давал.



Это желание меня забуллить? Я ж могу что то обидное написать в ответ. Ладно лад, там давний конфликт... и ещё кое что.



а какая ваша мотивация писать гадости человеку, который ничего друрного вам не сделал? мы вроде нормально общались в лс, делились ссылками на видео и литературу. И тут агрессия. У вас с мозгами всё хорошо? не думали убить родную дочку? (меня ж про суицид вы спросили, отвечайте и вы теперь).



мне без разницы) от вашей дружбы я не завишу, просто интересно какие мотивы. не думал) и вполне счастлив (насколько это позволяет окружение). Почему вас с ладом так триггерит покапаться в моей психике? вы вроде не психологи и разрешение я вам не давал.Это желание меня забуллить? Я ж могу что то обидное написать в ответ. Ладно лад, там давний конфликт... и ещё кое что.а какая ваша мотивация писать гадости человеку, который ничего друрного вам не сделал? мы вроде нормально общались в лс, делились ссылками на видео и литературу. И тут агрессия. У вас с мозгами всё хорошо? не думали убить родную дочку? (меня ж про суицид вы спросили, отвечайте и вы теперь).мне без разницы) от вашей дружбы я не завишу, просто интересно какие мотивы.

А мені розрішенья не треба, я не психолог і не звязаний професійною етикою.З мозгами? Ні, не настільки якби я хотів.Якщо про інтелект.Нащот моральності то з вашої точки зору теж ні.В мене нема багатьох барєрів які є у вас, і є такі яких у вас нема)Дочок вбивати не хотів, в воспітатєльних цілях нажолити кропивою буває хочу. Тут з жінкою педагогічні разногласія.Тепер про булінг це просто інструмент, все залежить в чиїх руках. Щодо ставлення до того як до до своїх дітей? Дурне питання. Звичайно я проти щоб їх булили чи пекли паяльником)Моя задача навчити їх не бути жертвами. Можно подумати, що на мене ніколи не була направлена колективна агресія... але якось на кулак завжди виставляв кулак, на толпу толпу. Якщо моя була менша то ми тікали а потім одлавлювали по одному і били в 2х, в 3х.P/s мені забавно колупатись в вашій психіці, коло мене зараз люди попрощє... врємєнами скучаю. Я ж як в тюрмі.Будем вважати, що зрідка я вибираю вас спарінг партнером.Мене ви не обідите якось рівень значімого взрослого по моїм міркам не дотягує.Не в інтелекті справа, він в вас вищий ніж в мене, особливо в психології,но ви як мала раніма і запугана дитина.Запутались.