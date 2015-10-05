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Психологія та інші цікавинки
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Додано: Нед 23 бер, 2025 13:03
Wirująświatła написав:
просто интересно какие мотивы.
Защитная реакция здорового организма на переизбыток тяжело принимаемой информации.
Дело тут не в нас. Это Вы, пытаясь объяснить нам, дилетантам, особенности своей профессии, не всегда воспринимаемой с пониманием, не нашли грань доступности объяснений. Для дилетанта некоторые вещи звучат дико.
Много лет тому назад Вы, выбрав профессию, обрекли себя на непонимание со стороны окружающих. Исправить это уже невозможно. Вам просто нужно научиться с этим жить.
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Додано: Нед 23 бер, 2025 13:04
Hotab написав:Faceless
Так вони ще й мають бути "не зайняті"
Ще відкинути геїв, жадних , жадних геїв мріючих про островянку та інколи Ночкіна
джентльмены верят
Незрозуміло навіщо взагалі мужику (згідно легенди) заморачуватись доходами іншого мужика, і навіть думати про те, вірить він чи ні…
Я думаю, ты отлично понял, о чём шла речь. Просто ты считаешь себя обязанным в любой ситуации идти на защиту чести прекрасных дам. Однако в этом случае ты требуешь не замечать "шуточный" ценник, который они сами на себя повесили, и который подтвердил выше модератор.
И это, заканчивай с обращениями в третьем лице. Ты вроде, не из благородных.
Ночкіна
Это кто?
Востаннє редагувалось anduzenko
в Нед 23 бер, 2025 13:14, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Нед 23 бер, 2025 13:06
Сибарит написав:
Много лет тому назад Вы, выбрав профессию, обрекли себя на непонимание со стороны окружающих. Исправить это уже невозможно. Вам просто нужно научиться с этим жить
если я не смогу добиться понимания от человека с IQ 80+ грошь мне цена. Другое дело мотивация вникнуть, попросить разьяснить, потребовать доказательств. Но это уже не формат форума. Постить доказательства на 50+ страниц и тонны исследований я не готов. Хотя по многим вопросам инфа под рукой и дело 5-10 минут ее достать
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Додано: Нед 23 бер, 2025 13:14
Faceless
Я взагалі писав про панянку, чи є в ній "щось таке". Впевнений що є
Так то я пойняв. То чомусь Андрузенко не пойняв))
Так, я згоден що є.
заканчивай с обращениями в третьем лице.
Чого це?
Ты вроде, не из благородных.
Може не всюди… але хто зна..
Востаннє редагувалось Hotab
в Нед 23 бер, 2025 13:16, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 23 бер, 2025 13:16
fler написав:
Сестра мого чоловіка два роки у громадянському шлюбі, тобто просто живуть разом. На 8 березня її мужчина подарував їй позашляховик Інфініті за 20 тис. дол.
А це шо за така дєшовка, китайська підробка якась, або араб, на настоящу Infiniti грошей нехватило?
Він працює менеджером в іноземній логістичній компанії. Десь такого рівня я бачу чоловіка для пані stm.
А stm шо шукає чоловіка з іноземної логістичної компанії? Шось я такого не чув, все тільки від вас. А від вас йде тільки все по бідності, бо успішна жінка такого нічого не напише, нахріна їй той китайський Infiniti?
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Додано: Нед 23 бер, 2025 13:16
Wirująświatła написав: Banderlog написав:
Док а Вам не здається шо Ви трохи тойво... лішній в цій жизні? І не щасліви?
Не думали суіциднутись? Ну якось не больно
не думал) и вполне счастлив (насколько это позволяет окружение). Почему вас с ладом так триггерит покапаться в моей психике? вы вроде не психологи и разрешение я вам не давал.
Это желание меня забуллить? Я ж могу что то обидное написать в ответ. Ладно лад, там давний конфликт... и ещё кое что.
а какая ваша мотивация писать гадости человеку, который ничего друрного вам не сделал? мы вроде нормально общались в лс, делились ссылками на видео и литературу. И тут агрессия. У вас с мозгами всё хорошо? не думали убить родную дочку? (меня ж про суицид вы спросили, отвечайте и вы теперь).
мне без разницы) от вашей дружбы я не завишу, просто интересно какие мотивы.
А мені розрішенья не треба, я не психолог і не звязаний професійною етикою.
З мозгами? Ні, не настільки якби я хотів.
Якщо про інтелект.
Нащот моральності то з вашої точки зору теж ні.
В мене нема багатьох барєрів які є у вас, і є такі яких у вас нема)
Дочок вбивати не хотів, в воспітатєльних цілях нажолити кропивою буває хочу. Тут з жінкою педагогічні разногласія.
Тепер про булінг це просто інструмент, все залежить в чиїх руках. Щодо ставлення до того як до до своїх дітей? Дурне питання. Звичайно я проти щоб їх булили чи пекли паяльником)
Моя задача навчити їх не бути жертвами. Можно подумати, що на мене ніколи не була направлена колективна агресія... але якось на кулак завжди виставляв кулак, на толпу толпу. Якщо моя була менша то ми тікали а потім одлавлювали по одному і били в 2х, в 3х.
P/s мені забавно колупатись в вашій психіці, коло мене зараз люди попрощє... врємєнами скучаю. Я ж як в тюрмі.
Будем вважати, що зрідка я вибираю вас спарінг партнером.
Мене ви не обідите якось рівень значімого взрослого по моїм міркам не дотягує.
Не в інтелекті справа, він в вас вищий ніж в мене, особливо в психології,
но ви як мала раніма і запугана дитина.
Запутались.
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Додано: Нед 23 бер, 2025 13:18
Water
А це шо за така дєшовка
Нє, ну б/у Фінік хіба гірше, ніж новий 1 кг рису від Флаймана?
который они сами на себя повесили,
Мені здається СТМ на себе нічого не вішала. А що там шуткує про неї Флер, не бачивши її вживу ні секунди, так «то таке»…
Востаннє редагувалось Hotab
в Нед 23 бер, 2025 13:22, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 23 бер, 2025 13:19
Wirująświatła написав:
если я не смогу добиться понимания от человека с IQ 80+ грошь мне цена.
Вы ставите перед собой непосильную задачу.
Даже при высочайшем уровне интеллекта (я не про дурацкий тест), у каждого из нас существуют устойчивые предрассудки, которые не позволяют воспринимать информацию в определенных областях. Просто неверна система аксиом. Худшее место для бесполезной борьбы с этим явлением - открытое информационное пространство. Мы здесь для того, чтобы демонстрировать свою значимость, пользуясь невозможностью ее проверить
ЗЫ Не воспринимайте невозможность переубедить меня как личную неудачу - у меня IQ не больше 30.
ЗЗЫ Значимость показаний теста на величинах более 80 для меня сомнительна, учитывая изначальную разработку теста для работы в нижних диапазонах.
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Додано: Нед 23 бер, 2025 13:22
Faceless написав:
budivelnik написав:Кількість потенційних варіантів віком ...до 50 000+/- осіб у віковому діапазоні 45-65...
Так є ще якісь 1000 мажорів у діапазоні 18-45... але теорія ймовірності каже що тоді шанси менші ніж 1 до 10000...
Так вони ще й мають бути "не зайняті"
Просто зазначу, що сестра мого чоловіка знайшла такого на сайті знайомств, йому було 39 років і він не був одружений ні разу. Бачила його - все ок із зовнішністю.
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Додано: Нед 23 бер, 2025 13:23
Hotab написав:
Нє, ну б/у Фінік хіба гірше, ніж новий 1 кг рису від Флаймана?
Тут лучше сравнивать с филиппинкой.
Машина, судя по цене, совершеннолетняя - секс обеспечен
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