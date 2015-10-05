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Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 1617181920>
Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 13:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

fler написав:
  Faceless написав:
budivelnik написав:Кількість потенційних варіантів віком ...до 50 000+/- осіб у віковому діапазоні 45-65...
Так є ще якісь 1000 мажорів у діапазоні 18-45... але теорія ймовірності каже що тоді шанси менші ніж 1 до 10000...
Так вони ще й мають бути "не зайняті"

Просто зазначу, що сестра мого чоловіка знайшла такого на сайті знайомств, йому було 39 років і він не був одружений ні разу. Бачила його - все ок із зовнішністю.
Поки не знаю, що мені робити з цією інформацією, але спасіба
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 13:25

  Hotab написав:

который они сами на себя повесили,


Мені здається СТМ на себе нічого не вішала. А що там шуткує про неї Флер, не бачивши її вживу ні секунди, так «то таке»…


Так в том-то и дело, что подтвердила. Но это будет про твою реакцию.
Могу поискать ссылку, хочешь?
Изначально я прокомментировал совсем другую тему, про странный пост Флер про "умных" и отсев всех под 10к.
anduzenko
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Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 13:27

Сибарит

цене, совершеннолетняя - секс обеспечен


Ну все ж це буде десь «підліток»))
Проте це саме те, мріючи про що пітніє лисий череп у нашого мрійника …,

что подтвердила


Я б сказав «підіграла». Але хто ж вам заборонить думати інакше.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 23 бер, 2025 13:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 13:32

  Faceless написав:
budivelnik написав:
  anduzenko написав:Хз чому тут всплив Хотаб (мо що зачистили , і я не бачив), але Хотаб ніде не писав про 5 кує до податків.
Про «чисті 5 кує», для яких треба ще 1.4 кує і 35.2 кгрн податків згадувалось як приклад.
Фактичні доходи не знає ніхто крім мене і бухгалтера і вони кратно більші
І навіть десь краями відповідають юморним запитам місцевих баришень.
Андрузенку не облизуватись , навіть після операції по зміні статі.
Ні грошей він не отримає, ні пропозиції змінити смішне прізвище
С чего бы это юморными? Я ни смайликов, ни скобочек не заметил.
Наоборот, цифра многократно повторена и подтверждена.
Или это одна из тех шуток, которые становятся смешнее с каждым повтором?
Хотабу не судить всех по себе.
Якщо якась розумниця поставить перед собою умову розглядати тільки тих в кого дохід 200 000+грн місяць.. - то в мене для неї неприємна новина
Кількість потенційних варіантів віком 18-70 і кількістю в 15 млн осіб легко зменшиться приблизно в 200-300 разів до 50 000+/- осіб у віковому діапазоні 45-65...
Так є ще якісь 1000 мажорів у діапазоні 18-45... але теорія ймовірності каже що тоді шанси менші ніж 1 до 10000...
Так вони ще й мають бути "не зайняті"[/quote]
Дик, на першому місці ще був вказаний критерій -- "полностью подвластный".
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 13:35

Пробачте, не втримався)

detroytred


Дик, на першому місці ще був вказаний критерій -- "полностью подвластный


Ви помітили той єдиний критерій, якому відповідаєте?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 13:37

  Faceless написав:
fler написав:...............
Просто зазначу, що сестра мого чоловіка знайшла такого на сайті знайомств, йому було 39 років і він не був одружений ні разу. Бачила його - все ок із зовнішністю.
Поки не знаю, що мені робити з цією інформацією, але спасіба
Як що?
Негайно бігти на сайт знайомств і шукати жінку, яка буде вам дарувати Інфініті на 1 жовтня.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 13:37

  Banderlog написав:Тепер про булінг це просто інструмент, все залежить в чиїх руках.
инструмент для чего? есть ощущение что вы путаете буллинг с другими видами насилия.
  Banderlog написав:ви як мала раніма і запугана дитина.
Запутались.
конкретизируйте в чём именно я запутался) по моему запутались вы сначала доказывая что у меня нет прав, а потом что у школы есть право кого то буллить.
  Banderlog написав:мені забавно колупатись в вашій психіці, коло мене зараз люди попрощє... врємєнами скучаю. Я ж як в тюрмі.
Будем вважати, що зрідка я вибираю вас спарінг партнером.
это всё объясняет даю официальное добро и готов ответить на многие вопросы, при условии что они не затрагивают интересы других людей. Моим интересам зла никто из форумчан причинить не может. Такие же права даю хотабу, чтобы 2 раза не бегать)
  Banderlog написав:Моя задача навчити їх не бути жертвами. Можно подумати, що на мене ніколи не була направлена колективна агресія... але якось на кулак завжди виставляв кулак, на толпу толпу.
кулак на кулак звучит красиво, но нашим пленным я бы посоветовал вести себя доброжелательно, хвалить путина, ругать зеленского и просить прощения. К кулаку должны быть мозги. Даже самого сильного кулакастого воина русские могут сгноить. В школе не нужно никому ничего доказывать кулаками. Элементарный пример буллят мальчика, он толкает обидчика головой об угол стула и нечаянно убивает (или делает инвалидом). Герой? А то что родителям не дадут спокойно жить, возможно от них отвернутся друзья, уволят с работы, суды, компенсация семье пострадавшего. Это куда, рядом с грамотой героя повесить?

В таких ситуациях как в шахматах нужно на 3 шага вперёд думать. Даже дать себя 1 раз унизить, но сразу же искать способ воздействия на агрессора. Родители, менты, что угодно кроме криминала. Это гораздо более безопасный путь. А то кулачное геройство это комплексы из серии у кого длиннее член. Я не осуждаю, но участие в замерах должно быть добровольным. Если вы кого то вызвали на бой и он согласился, тогда не вопрос, бейтесь/меряйтесь.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 23 бер, 2025 14:21, всього редагувалось 11 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 13:40

  Hotab написав:detroytred


Дик, на першому місці ще був вказаний критерій -- "полностью подвластный


Ви помітили той єдиний критерій, якому відповідаєте?

Ні.
Я просто на відміну від подавляющєй більшості форуму банально читаю текст. Всіх. В тому числі і даної панянки.

І отам на першому місці було чітко вказано "хочу полностью подвласным (был)". А далі, все інше - кажись, сильним і ще якийсь.

Тому все панство мене дуже веселило оці пару днів...

Тому теж не втримаюсь --- ви читати текст вмієте?
Не вигадувати і на цьому будувати, а читати текст інших. І вже від цього відштовхуватися.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 13:41

  Сибарит написав:Мы здесь для того, чтобы демонстрировать свою значимость, пользуясь невозможностью ее проверить
у меня гораздо больше инструментов для демонстрации значимости на военной ветке, как минимум 300+ тг каналов, которые мгновенно освещают важные события, про конфликт Зеленского с Трампом я писал в реальном времени, попутно давая еще 10 чужих мнений и оценок. Недавно русские выложили видео с камеры шахеда, уверен 80% форумчан его не видели, а я мог бы показать. Но в силу обстоятельств которые меня не устраивают, с военной ветки я ушёл.

На этой ветке я думал буду один, максимум хотаб раз в неделю что то напишет. Перед кем я бы тогда демонстрировал бы здесь свою значимость?

в остальном +/- согласен. Ментальные барьеры существуют как и способы их разрушить. Но как писал выше вторгаться в чью то психику без приглашения - муветон.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 13:42

detroytred

Тому теж не втримаюсь --- ви читати текст вмієте?


О богі))панянки стібуться, всі підігрують-шуткують, Андрузенко і ви прийшли серйозно обговорити цю проблему))
За Флер не скажу нічого, а СТМ зустріне «свою людину» з мінімальним фінансовим набором (не бомж на зйомній, з авто і «базовими» 2-3 кує) , потіче і буде сопіти в сильне плече… Ото і всі й йуморні 10 кує))
Але ключове, звичайно «свою людину».
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 23 бер, 2025 13:47, всього редагувалось 2 разів.
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