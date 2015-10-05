Поки не знаю, що мені робити з цією інформацією, але спасібаfler написав:
Просто зазначу, що сестра мого чоловіка знайшла такого на сайті знайомств, йому було 39 років і він не був одружений ні разу. Бачила його - все ок із зовнішністю.
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Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
Додано: Нед 23 бер, 2025 13:24
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Поки не знаю, що мені робити з цією інформацією, але спасіба
Додано: Нед 23 бер, 2025 13:25
Так в том-то и дело, что подтвердила. Но это будет про твою реакцию.
Могу поискать ссылку, хочешь?
Изначально я прокомментировал совсем другую тему, про странный пост Флер про "умных" и отсев всех под 10к.
Додано: Нед 23 бер, 2025 13:27
Сибарит
Ну все ж це буде десь «підліток»))
Проте це саме те, мріючи про що пітніє лисий череп у нашого мрійника …,
Я б сказав «підіграла». Але хто ж вам заборонить думати інакше.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 23 бер, 2025 13:29, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 23 бер, 2025 13:32
Так вони ще й мають бути "не зайняті"[/quote]
Дик, на першому місці ще був вказаний критерій -- "полностью подвластный".
Додано: Нед 23 бер, 2025 13:35
Пробачте, не втримався)
detroytred
Ви помітили той єдиний критерій, якому відповідаєте?
Додано: Нед 23 бер, 2025 13:37
Як що?
Негайно бігти на сайт знайомств і шукати жінку, яка буде вам дарувати Інфініті на 1 жовтня.
Додано: Нед 23 бер, 2025 13:37
инструмент для чего? есть ощущение что вы путаете буллинг с другими видами насилия.
конкретизируйте в чём именно я запутался) по моему запутались вы сначала доказывая что у меня нет прав, а потом что у школы есть право кого то буллить.
это всё объясняет даю официальное добро и готов ответить на многие вопросы, при условии что они не затрагивают интересы других людей. Моим интересам зла никто из форумчан причинить не может. Такие же права даю хотабу, чтобы 2 раза не бегать)
кулак на кулак звучит красиво, но нашим пленным я бы посоветовал вести себя доброжелательно, хвалить путина, ругать зеленского и просить прощения. К кулаку должны быть мозги. Даже самого сильного кулакастого воина русские могут сгноить. В школе не нужно никому ничего доказывать кулаками. Элементарный пример буллят мальчика, он толкает обидчика головой об угол стула и нечаянно убивает (или делает инвалидом). Герой? А то что родителям не дадут спокойно жить, возможно от них отвернутся друзья, уволят с работы, суды, компенсация семье пострадавшего. Это куда, рядом с грамотой героя повесить?
В таких ситуациях как в шахматах нужно на 3 шага вперёд думать. Даже дать себя 1 раз унизить, но сразу же искать способ воздействия на агрессора. Родители, менты, что угодно кроме криминала. Это гораздо более безопасный путь. А то кулачное геройство это комплексы из серии у кого длиннее член. Я не осуждаю, но участие в замерах должно быть добровольным. Если вы кого то вызвали на бой и он согласился, тогда не вопрос, бейтесь/меряйтесь.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 23 бер, 2025 14:21, всього редагувалось 11 разів.
Додано: Нед 23 бер, 2025 13:40
Ні.
Я просто на відміну від подавляющєй більшості форуму банально читаю текст. Всіх. В тому числі і даної панянки.
І отам на першому місці було чітко вказано "хочу полностью подвласным (был)". А далі, все інше - кажись, сильним і ще якийсь.
Тому все панство мене дуже веселило оці пару днів...
Тому теж не втримаюсь --- ви читати текст вмієте?
Не вигадувати і на цьому будувати, а читати текст інших. І вже від цього відштовхуватися.
Додано: Нед 23 бер, 2025 13:41
у меня гораздо больше инструментов для демонстрации значимости на военной ветке, как минимум 300+ тг каналов, которые мгновенно освещают важные события, про конфликт Зеленского с Трампом я писал в реальном времени, попутно давая еще 10 чужих мнений и оценок. Недавно русские выложили видео с камеры шахеда, уверен 80% форумчан его не видели, а я мог бы показать. Но в силу обстоятельств которые меня не устраивают, с военной ветки я ушёл.
На этой ветке я думал буду один, максимум хотаб раз в неделю что то напишет. Перед кем я бы тогда демонстрировал бы здесь свою значимость?
в остальном +/- согласен. Ментальные барьеры существуют как и способы их разрушить. Но как писал выше вторгаться в чью то психику без приглашения - муветон.
Додано: Нед 23 бер, 2025 13:42
detroytred
О богі))панянки стібуться, всі підігрують-шуткують, Андрузенко і ви прийшли серйозно обговорити цю проблему))
За Флер не скажу нічого, а СТМ зустріне «свою людину» з мінімальним фінансовим набором (не бомж на зйомній, з авто і «базовими» 2-3 кує) , потіче і буде сопіти в сильне плече… Ото і всі й йуморні 10 кує))
Але ключове, звичайно «свою людину».
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 23 бер, 2025 13:47, всього редагувалось 2 разів.
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