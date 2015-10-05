Додано: Нед 23 бер, 2025 13:37

Banderlog написав: Тепер про булінг це просто інструмент, все залежить в чиїх руках. Тепер про булінг це просто інструмент, все залежить в чиїх руках.

Banderlog написав: ви як мала раніма і запугана дитина.

Запутались. ви як мала раніма і запугана дитина.Запутались.

Banderlog написав: мені забавно колупатись в вашій психіці, коло мене зараз люди попрощє... врємєнами скучаю. Я ж як в тюрмі.

Будем вважати, що зрідка я вибираю вас спарінг партнером. мені забавно колупатись в вашій психіці, коло мене зараз люди попрощє... врємєнами скучаю. Я ж як в тюрмі.Будем вважати, що зрідка я вибираю вас спарінг партнером.

Banderlog написав: Моя задача навчити їх не бути жертвами. Можно подумати, що на мене ніколи не була направлена колективна агресія... але якось на кулак завжди виставляв кулак, на толпу толпу. Моя задача навчити їх не бути жертвами. Можно подумати, що на мене ніколи не була направлена колективна агресія... але якось на кулак завжди виставляв кулак, на толпу толпу.

инструмент для чего? есть ощущение что вы путаете буллинг с другими видами насилия.конкретизируйте в чём именно я запутался) по моему запутались вы сначала доказывая что у меня нет прав, а потом что у школы есть право кого то буллить.это всё объясняет даю официальное добро и готов ответить на многие вопросы, при условии что они не затрагивают интересы других людей. Моим интересам зла никто из форумчан причинить не может. Такие же права даю хотабу, чтобы 2 раза не бегать)кулак на кулак звучит красиво, но нашим пленным я бы посоветовал вести себя доброжелательно, хвалить путина, ругать зеленского и просить прощения. К кулаку должны быть мозги. Даже самого сильного кулакастого воина русские могут сгноить. В школе не нужно никому ничего доказывать кулаками. Элементарный пример буллят мальчика, он толкает обидчика головой об угол стула и нечаянно убивает (или делает инвалидом). Герой? А то что родителям не дадут спокойно жить, возможно от них отвернутся друзья, уволят с работы, суды, компенсация семье пострадавшего. Это куда, рядом с грамотой героя повесить?В таких ситуациях как в шахматах нужно на 3 шага вперёд думать. Даже дать себя 1 раз унизить, но сразу же искать способ воздействия на агрессора. Родители, менты, что угодно кроме криминала. Это гораздо более безопасный путь. А то кулачное геройство это комплексы из серии у кого длиннее член. Я не осуждаю, но участие в замерах должно быть добровольным. Если вы кого то вызвали на бой и он согласился, тогда не вопрос, бейтесь/меряйтесь.