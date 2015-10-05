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Психологія та інші цікавинки
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Додано: Нед 23 бер, 2025 13:45
ЛАД написав: Faceless написав:
fler написав:...............
Просто зазначу, що сестра мого чоловіка знайшла такого на сайті знайомств, йому було 39 років і він не був одружений ні разу. Бачила його - все ок із зовнішністю.
Поки не знаю, що мені робити з цією інформацією, але спасіба
Як що?
Негайно бігти на сайт знайомств і шукати жінку, яка буде вам дарувати Інфініті на 1 жовтня.
Думаю, дружині буде складно пояснити
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Faceless
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Додано: Нед 23 бер, 2025 13:46
Hotab написав:detroytred
Тому теж не втримаюсь --- ви читати текст вмієте?
О богі))панянки стібуться, всі підігрують-шуткують, Андрузенко і ви прийшли серйозно обговорити цю проблему))
Так і я прикалуюсь. Навіть цілий "план" Бетона вигадав. Після його поради про пропозицію.
Але відштовхуючись від фактів.
А не зі стелі, як схотілося.
Вам же схотілося під'є-ти мене отак. Саме отак.
Тому таке ж саме алаверди. Тільки на підставі фактів.
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detroytred
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Додано: Нед 23 бер, 2025 13:49
detroytred написав: Hotab написав:detroytred
Дик, на першому місці ще був вказаний критерій -- "полностью подвластный
Ви помітили той єдиний критерій, якому відповідаєте?
Ні.
Я просто на відміну від подавляющєй більшості форуму банально читаю текст. Всіх. В тому числі і даної панянки.
І отам на першому місці було чітко вказано "хочу полностью подвласным (был)". А далі, все інше - кажись, сильним і ще якийсь.
Тому все панство мене дуже веселило оці пару днів...
Тому теж не втримаюсь --- ви читати текст вмієте?
Не вигадувати і на цьому будувати, а читати текст інших. І вже від цього відштовхуватися.
читати то може і читають, але ж дислексія це не латина
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flyman
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Додано: Нед 23 бер, 2025 13:51
fler написав:
Бідним не треба зазіхати на жінок не свого рівня.
А шо на них зазіхати, у мене колись був плакат Саманти Фокс.
Нехай обирають серед доярок з Хацапєтовки чи касирок з АТБ тощо. "Нє по Сєнькє шапка"(с)
З таким підходом вчора було потрібно 2 лімона бангладешців, сьогодні вже потрібно 4.5 лімона. Хто завтра буде доїть чи вам моркву у Треші пробивать?
До чого тут кредит чи не кредит. Людина, яка може собі дозволити робити такі дарунки явно не належить до середньостатистичного прошарку.
Це самий нижчий прошарок, не кажучі за кровосісь. На менеджера логістичної компанії це якась бурса, або після школи шось завершив.
Ви будете вискакувати заміж за менеджера, якщо він подарував якійсь нєпонятний Infiniti? Ви для початку спробуйте з таким прошарком поспілкуватись.
Я намагаюся пояснити, пані stm - не для середньостатистичних чоловіків. У неї потреби іншого рівня, які 80% чоловіків задовольнити не можуть, бо не мають відповідних доходів.
Ви пишете звичайну дурню по бідності, шоб задовольнить stm до чого тут доходи чоловіка?
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Додано: Нед 23 бер, 2025 13:55
anduzenko написав:
Фактичні доходи не знає ніхто крім мене і бухгалтера і вони кратно більші
Сдельная оплата?
ні, ідівідуальні бонуси(personal bonus)
мені у 2007 інша компанія запропонувала ЗП 6000евро і контракт 3 місяці, на той час у фірмі? де я працював була ЗП 6000дол і контракт 4 міс, тож я сказав -що маю таку пропозицію, вони передзвонили через годину і запропонували індівідуальний бонус на карту 500 дол щомісяця(який не світився по відомостям), і так платили 2 контракти (тобто 8 місяців)
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Додано: Нед 23 бер, 2025 13:56
flyman написав: detroytred написав: Hotab написав:
Дик, на першому місці ще був вказаний критерій -- "полностью подвластный
Ви помітили той єдиний критерій, якому відповідаєте?
Ні.
Я просто на відміну від подавляющєй більшості форуму банально читаю текст. Всіх. В тому числі і даної панянки.
І отам на першому місці було чітко вказано "хочу полностью подвласным (был)". А далі, все інше - кажись, сильним і ще якийсь.
Тому все панство мене дуже веселило оці пару днів...
Тому теж не втримаюсь --- ви читати текст вмієте?
Не вигадувати і на цьому будувати, а читати текст інших. І вже від цього відштовхуватися.
читати то може і читають, але ж дислексія це не латина[/quote]
Так це прикол так прикол.
Я про шість різних місць. Про шість якостей півдня учора кнопав. Шість. Місця заповнював.
А тут мені у лоба -- ви помітили той єдиний критерій.
Ну і на поркуа кнопати-то?))
Щоб потім спростувати чиєсь зі стелі...
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Додано: Нед 23 бер, 2025 13:57
Hotab написав:detroytred
Тому теж не втримаюсь --- ви читати текст вмієте?
О богі))панянки стібуться, всі підігрують-шуткують
, Андрузенко і ви прийшли серйозно обговорити цю проблему))
За Флер не скажу нічого, а СТМ зустріне «свою людину» з мінімальним фінансовим набором (не бомж на зйомній, з авто і «базовими» 2-3 кує) , потіче і буде сопіти в сильне плече… Ото і всі й йуморні 10 кує))
Але ключове, звичайно «свою людину».
Ради бога, будем считать это комплиментами
в турецком стиле
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Додано: Нед 23 бер, 2025 13:59
Wirująświatła написав:
Но как писал выше вторгаться в чью то психику без приглашения - муветон.
а іще рахувати чужі гроші)
Це хто так сказав? Консіліум психологів? Заратустра?
мож просвєщонна общєствєнность?
Це ж вродь не образа почуттів віруючих?
Чи може психологія це не тільки методологія але і віра?
Тоді віра в що? Що кожен має право на щастя? З хібалі? Грішник має страждати!
Добре, якщо Ви такі ранімі поки лишу Вас в спокої, зализуйте рани)
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Додано: Нед 23 бер, 2025 14:00
Faceless написав:
Так вони ще й мають бути "не зайняті"
та незайнятих зараз(і раніше) пруд пруди, у нас дівчата ходять табунами по 6-8,
питання для чого вам жінка? якщо для спорту, то їх занадто багато, якщо поговорити з розумною людиною протилежного полу-то треба делити на 100 (навіть на 150)
Востаннє редагувалось prodigy
в Нед 23 бер, 2025 14:00, всього редагувалось 1 раз.
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