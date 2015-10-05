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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 14:15

  Banderlog написав:Добре, якщо Ви такі ранімі поки лишу Вас в спокої, зализуйте рани)
какие раны, я ответил на все ваши вопросы, которые для меня очень простые. Вы меня не поймали на том, что я чего-то не знаю. Есть ряд вопросов, на которые мне было бы сложно ответить, но вы к ним и близко не добрались (надеюсь в следующий раз доберетесь)
  Banderlog написав:Це хто так сказав? Консіліум психологів?
выше я озвучил рамки нормы, не причинять вреда себе и неудобства окружающим (неудобство себе - можно). Исходя из них лезть в чужую психику без разрешения - выход за рамки. Поскольку психолог пользуется четкими инструментами (некоторые по силе воздействия превышают буллинг), выход за рамки может навредить. А это уже минус в карму.
  Banderlog написав:Чи може психологія це не тільки методологія але і віра?
психология это что угодно, в зависимости от уровня образования психолога. Кто не интересуется исследованиями да это вера. Я доверяю И.Кону, Василевскому и некоторым другим психологам. К остальным у меня более критичное отношение, мнения мало нужны исследования, я должен видеть как когда и кем оно проводилось, что считалось эталоном, и прочее. Кому то это не надо, почитали топ 100 авторитетных фамилий и поверили. Из-за того что деятельность не лицензируется очень много "верующих" психологов, которые не любят вникать в детали.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 14:20

  Hotab написав:detroytred

Тому теж не втримаюсь --- ви читати текст вмієте?


О богі))панянки стібуться, всі підігрують-шуткують, Андрузенко і ви прийшли серйозно обговорити цю проблему))
За Флер не скажу нічого, а СТМ зустріне «свою людину» з мінімальним фінансовим набором (не бомж на зйомній, з авто і «базовими» 2-3 кує) , потіче і буде сопіти в сильне плече… Ото і всі й йуморні 10 кує))
Але ключове, звичайно «свою людину».


думаю все же ближе к 10
не знаю ее modus vivendi
ей мальчики в школе ранец носили
после такого могущества трудно спуститься на средний уровень
да и чтобы жить безконфликтно с таким характером надо больше жизненного пространства и свободы маневра
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 14:37

  Wirująświatła написав:
  Banderlog написав:Док а Вам не здається шо Ви трохи тойво... лішній в цій жизні? І не щасліви?
Не думали суіциднутись? Ну якось не больно
не думал) и вполне счастлив (насколько это позволяет окружение). Почему вас с ладом так триггерит покопаться в моей психике? вы вроде не психологи и разрешение я вам не давал.

Это желание меня забуллить? Я ж могу что то обидное написать в ответ. Ладно лад, там давний конфликт... и ещё кое что.
.............

1. Меня абсолютно не "триггерит покопаться в вашей психике". Просто порой бывают интересные высказывания, которые я не понимаю, а понять хочется. И хочется понять их причины. Вы почему-то воспринимаете это как "копание в вашей психике". Это профессиональная деформация?

2. У меня с вами конфликта нет, тем более давнего. То, что вы периодически обижаетесь на меня, это не мои проблемы, хотя удивляет. Я порой по нескольку раз перечитываю свои посты, чтобы понять, на что там вы могли обидеться, и не вижу. И наоборот, там, где вы могли бы обидеться, проходит спокойно.
А что такое "ещё кое что", даже представить себе не могу.

Никогда не думал, что психологи могут быть такими обидчивыми, как дети. Как же вы работаете с пациентами? Неужели они никогда не говорят обидные вещи?
ЛАД
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