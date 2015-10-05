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#<1 ... 17181920 Додано: Нед 23 бер, 2025 14:15 Banderlog написав: Добре, якщо Ви такі ранімі поки лишу Вас в спокої, зализуйте рани) Добре, якщо Ви такі ранімі поки лишу Вас в спокої, зализуйте рани) какие раны, я ответил на все ваши вопросы, которые для меня очень простые. Вы меня не поймали на том, что я чего-то не знаю. Есть ряд вопросов, на которые мне было бы сложно ответить, но вы к ним и близко не добрались (надеюсь в следующий раз доберетесь) Banderlog написав: Це хто так сказав? Консіліум психологів? Це хто так сказав? Консіліум психологів? выше я озвучил рамки нормы, не причинять вреда себе и неудобства окружающим (неудобство себе - можно). Исходя из них лезть в чужую психику без разрешения - выход за рамки. Поскольку психолог пользуется четкими инструментами (некоторые по силе воздействия превышают буллинг), выход за рамки может навредить. А это уже минус в карму.

Banderlog написав: Чи може психологія це не тільки методологія але і віра? Чи може психологія це не тільки методологія але і віра? психология это что угодно, в зависимости от уровня образования психолога. Кто не интересуется исследованиями да это вера. Я доверяю И.Кону, Василевскому и некоторым другим психологам. К остальным у меня более критичное отношение, мнения мало нужны исследования, я должен видеть как когда и кем оно проводилось, что считалось эталоном, и прочее. Кому то это не надо, почитали топ 100 авторитетных фамилий и поверили. Из-за того что деятельность не лицензируется очень много "верующих" психологов, которые не любят вникать в детали. какие раны, я ответил на все ваши вопросы, которые для меня очень простые. Вы меня не поймали на том, что я чего-то не знаю. Есть ряд вопросов, на которые мне было бы сложно ответить, но вы к ним и близко не добрались (надеюсь в следующий раз доберетесь)выше я озвучил рамки нормы, не причинять вреда себе и неудобства окружающим (неудобство себе - можно). Исходя из них лезть в чужую психику без разрешения - выход за рамки. Поскольку психолог пользуется четкими инструментами (некоторые по силе воздействия превышают буллинг), выход за рамки может навредить. А это уже минус в карму.психология это что угодно, в зависимости от уровня образования психолога. Кто не интересуется исследованиями да это вера. Я доверяю И.Кону, Василевскому и некоторым другим психологам. К остальным у меня более критичное отношение, мнения мало нужны исследования, я должен видеть как когда и кем оно проводилось, что считалось эталоном, и прочее. Кому то это не надо, почитали топ 100 авторитетных фамилий и поверили. Из-за того что деятельность не лицензируется очень много "верующих" психологов, которые не любят вникать в детали. Wirująświatła

Повідомлень: 29056 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2435 раз. Подякували: 3430 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 бер, 2025 14:20 Hotab написав: detroytred



Тому теж не втримаюсь --- ви читати текст вмієте?





О богі))панянки стібуться, всі підігрують-шуткують, Андрузенко і ви прийшли серйозно обговорити цю проблему))

За Флер не скажу нічого, а СТМ зустріне «свою людину» з мінімальним фінансовим набором (не бомж на зйомній, з авто і «базовими» 2-3 кує) , потіче і буде сопіти в сильне плече… Ото і всі й йуморні 10 кує))

Але ключове, звичайно «свою людину». О богі))панянки стібуться, всі підігрують-шуткують, Андрузенко і ви прийшли серйозно обговорити цю проблему))За Флер не скажу нічого, а СТМ зустріне «свою людину» з мінімальним фінансовим набором (не бомж на зйомній, з авто і «базовими» 2-3 кує) , потіче і буде сопіти в сильне плече… Ото і всі й йуморні 10 кує))Але ключове, звичайно «свою людину».



думаю все же ближе к 10

не знаю ее modus vivendi

ей мальчики в школе ранец носили

после такого могущества трудно спуститься на средний уровень

да и чтобы жить безконфликтно с таким характером надо больше жизненного пространства и свободы маневра думаю все же ближе к 10не знаю ее modus vivendiей мальчики в школе ранец носилипосле такого могущества трудно спуститься на средний уровеньда и чтобы жить безконфликтно с таким характером надо больше жизненного пространства и свободы маневра fox767676 Повідомлень: 3189 З нами з: 13.06.20 Подякував: 375 раз. Подякували: 147 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 бер, 2025 14:37 Wirująświatła написав: Banderlog написав: Док а Вам не здається шо Ви трохи тойво... лішній в цій жизні? І не щасліви?

Не думали суіциднутись? Ну якось не больно Док а Вам не здається шо Ви трохи тойво... лішній в цій жизні? І не щасліви?Не думали суіциднутись? Ну якось не больно не думал) и вполне счастлив (насколько это позволяет окружение). Почему вас с ладом так триггерит покопаться в моей психике? вы вроде не психологи и разрешение я вам не давал.



Это желание меня забуллить? Я ж могу что то обидное написать в ответ. Ладно лад, там давний конфликт... и ещё кое что.

............. не думал) и вполне счастлив (насколько это позволяет окружение). Почему вас с ладом так триггерит покопаться в моей психике? вы вроде не психологи и разрешение я вам не давал.Это желание меня забуллить? Я ж могу что то обидное написать в ответ. Ладно лад, там давний конфликт... и ещё кое что..............

1. Меня абсолютно не "триггерит покопаться в вашей психике". Просто порой бывают интересные высказывания, которые я не понимаю, а понять хочется. И хочется понять их причины. Вы почему-то воспринимаете это как "копание в вашей психике". Это профессиональная деформация?



2. У меня с вами конфликта нет, тем более давнего. То, что вы периодически обижаетесь на меня, это не мои проблемы, хотя удивляет. Я порой по нескольку раз перечитываю свои посты, чтобы понять, на что там вы могли обидеться, и не вижу. И наоборот, там, где вы могли бы обидеться, проходит спокойно.

А что такое "ещё кое что", даже представить себе не могу.



Никогда не думал, что психологи могут быть такими обидчивыми, как дети. Как же вы работаете с пациентами? Неужели они никогда не говорят обидные вещи? 1. Меня абсолютно не "триггерит покопаться в вашей психике". Просто порой бывают интересные высказывания, которые я не понимаю, а понять хочется. И хочется понять их причины. Вы почему-то воспринимаете это как "копание в вашей психике". Это профессиональная деформация?2. Ус вами конфликта нет, тем более давнего. То, что вы периодически обижаетесь на меня, это не мои проблемы, хотя удивляет. Я порой по нескольку раз перечитываю свои посты, чтобы понять, на что там вы могли обидеться, и не вижу. И наоборот, там, где вы могли бы обидеться, проходит спокойно.А что такое "ещё кое что", даже представить себе не могу.Никогда не думал, что психологи могут быть такими обидчивыми, как дети. Как же вы работаете с пациентами? Неужели они никогда не говорят обидные вещи? ЛАД 2 Повідомлень: 33623 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5288 раз. Подякували: 4829 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата #<1 ... 17181920 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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pensionerija » Пон 05 жов, 2015 22:06 2 3562

pensionerija Чет 29 жов, 2015 20:34