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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 1819202122>
Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 14:15

  Banderlog написав:Добре, якщо Ви такі ранімі поки лишу Вас в спокої, зализуйте рани)
какие раны, я ответил на все ваши вопросы, которые для меня очень простые. Вы меня не поймали на том, что я чего-то не знаю. Есть ряд вопросов, на которые мне было бы сложно ответить, но вы к ним и близко не добрались (надеюсь в следующий раз доберетесь)
  Banderlog написав:Це хто так сказав? Консіліум психологів?
выше я озвучил рамки нормы, не причинять вреда себе и неудобства окружающим (неудобство себе - можно). Исходя из них лезть в чужую психику без разрешения - выход за рамки. Поскольку психолог пользуется четкими инструментами (некоторые по силе воздействия превышают буллинг), выход за рамки может навредить. А это уже минус в карму.
  Banderlog написав:Чи може психологія це не тільки методологія але і віра?
психология это что угодно, в зависимости от уровня образования психолога. Кто не интересуется исследованиями да это вера. Я доверяю И.Кону, Василевскому и некоторым другим психологам. К остальным у меня более критичное отношение, мнения мало нужны исследования, я должен видеть как когда и кем оно проводилось, что считалось эталоном, и прочее. Кому то это не надо, почитали топ 100 авторитетных фамилий и поверили. Из-за того что деятельность не лицензируется очень много "верующих" психологов, которые не любят вникать в детали.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 14:20

  Hotab написав:detroytred

Тому теж не втримаюсь --- ви читати текст вмієте?


О богі))панянки стібуться, всі підігрують-шуткують, Андрузенко і ви прийшли серйозно обговорити цю проблему))
За Флер не скажу нічого, а СТМ зустріне «свою людину» з мінімальним фінансовим набором (не бомж на зйомній, з авто і «базовими» 2-3 кує) , потіче і буде сопіти в сильне плече… Ото і всі й йуморні 10 кує))
Але ключове, звичайно «свою людину».


думаю все же ближе к 10
не знаю ее modus vivendi
ей мальчики в школе ранец носили
после такого могущества трудно спуститься на средний уровень
да и чтобы жить безконфликтно с таким характером надо больше жизненного пространства и свободы маневра
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 14:37

  Wirująświatła написав:
  Banderlog написав:Док а Вам не здається шо Ви трохи тойво... лішній в цій жизні? І не щасліви?
Не думали суіциднутись? Ну якось не больно
не думал) и вполне счастлив (насколько это позволяет окружение). Почему вас с ладом так триггерит покопаться в моей психике? вы вроде не психологи и разрешение я вам не давал.

Это желание меня забуллить? Я ж могу что то обидное написать в ответ. Ладно лад, там давний конфликт... и ещё кое что.
.............

1. Меня абсолютно не "триггерит покопаться в вашей психике". Просто порой бывают интересные высказывания, которые я не понимаю, а понять хочется. И хочется понять их причины. Вы почему-то воспринимаете это как "копание в вашей психике". Это профессиональная деформация?

2. У меня с вами конфликта нет, тем более давнего. То, что вы периодически обижаетесь на меня, это не мои проблемы, хотя удивляет. Я порой по нескольку раз перечитываю свои посты, чтобы понять, на что там вы могли обидеться, и не вижу. И наоборот, там, где вы могли бы обидеться, проходит спокойно.
А что такое "ещё кое что", даже представить себе не могу.

Никогда не думал, что психологи могут быть такими обидчивыми, как дети. Как же вы работаете с пациентами? Неужели они никогда не говорят обидные вещи?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 14:48

Re: Психологія та інші цікавинки

врядли филипинки так могут яростно и страстно
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 14:48

  Wirująświatła написав:...........
На этой ветке я думал буду один, максимум хотаб раз в неделю что то напишет. Перед кем я бы тогда демонстрировал бы здесь свою значимость?

в остальном +/- согласен. Ментальные барьеры существуют как и способы их разрушить. Но как писал выше вторгаться в чью то психику без приглашения - муветон.

Какой смысл для человека быть одному на ветке? Поговорить с умным человеком, т.е. с самим собой? Так для этого форум не нужен, есть гораздо более простой инструмент - зеркало. :)
Как можно вторгаться на форуме в психику человека, не представляю? Хоть с приглашением, хоть без. Оскорбить можно, и здесь этим часто занимаются, но вторгнуться в психику...???
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 14:48

кейс ко всем.

что вы будете делать если вдруг обнаружите что ваш ребенок 12-17лет шлет незнакомым людям свои фото "неприличного содержания"
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 14:53

  Faceless написав:
ЛАД написав:
  Faceless написав:------------------------------
fler
...............
Просто зазначу, що сестра мого чоловіка знайшла такого на сайті знайомств, йому було 39 років і він не був одружений ні разу. Бачила його - все ок із зовнішністю.
------------------------------
Поки не знаю, що мені робити з цією інформацією, але спасіба
Як що?
Негайно бігти на сайт знайомств і шукати жінку, яка буде вам дарувати Інфініті на 1 жовтня.
Думаю, дружині буде складно пояснити

буде складно пояснити, откуда взялась Інфініті? :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 14:58

  Wirująświatła написав:кейс ко всем.

что вы будете делать если вдруг обнаружите что ваш ребенок 12-17лет шлет незнакомым людям свои фото "неприличного содержания"

Як і стосовно будь-якої іншої проблеми-питання, з якими особисто не зіштовхувався ---- вивчити-взнати думки інших (фахівців. Визнаних, не визнаних. Просто батьків. Тобто всіх тих, хто мав справу з даним питанням).

І з усіх варіантів, які взнав, обрати підходящий. Підкорегувати за необхідності.

Якщо ж бачу, що занадто складно, не потягну або ризики занадто великі, то до фахівців. Але вже з уявленням по даному питанню.

Алгоритм стосовно будь-чого.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 15:08

  detroytred написав:зіштовхувався ---- вивчити-взнати думки інших (фахівців. Визнаних, не визнаних. Просто батьків. Тобто всіх тих, хто мав справу з даним питанням).
одни скажут забрать телефон, другие - пороть, третьи - отдать в спецшколу(интернат, военное училище), четвертые забить на это дело (сделать вид что ничего не происходит), пятые заявить в полицию (это не я придумал, такое пишут на форумах). А ну и отвести к психологу/психиатру/священнику/бабке шептунье. Даю гарантию каждый будет уверять что у него такой кейс был "и это помогло".

забегая наперёд, у меня такого кейса не было, правильного решения я не знаю но как у всех и у меня есть свой вариант (напишу позже)
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 15:14

  Wirująświatła написав:кейс ко всем.

что вы будете делать если вдруг обнаружите что ваш ребенок 12-17лет шлет незнакомым людям свои фото "неприличного содержания"
Сложный вопрос.
Трудно отвечать умозрительно без привязки к конкретному ребёнку.
Скорее всего, попытался бы объяснить, почему это делать не нужно.
Но вообще, по-моему, проще воспитать ребёнка так, чтобы у него были другие интересы и такая ситуация просто не возникла бы.
ЛАД
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