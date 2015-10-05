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Психологія та інші цікавинки
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Додано: Нед 23 бер, 2025 14:15
Banderlog написав:
Добре, якщо Ви такі ранімі поки лишу Вас в спокої, зализуйте рани)
какие раны, я ответил на все ваши вопросы, которые для меня очень простые. Вы меня не поймали на том, что я чего-то не знаю. Есть ряд вопросов, на которые мне было бы сложно ответить, но вы к ним и близко не добрались (надеюсь в следующий раз доберетесь)
Banderlog написав:
Це хто так сказав? Консіліум психологів?
выше я озвучил рамки нормы, не причинять вреда себе и неудобства окружающим (неудобство себе - можно). Исходя из них лезть в чужую психику без разрешения - выход за рамки. Поскольку психолог пользуется четкими инструментами (некоторые по силе воздействия превышают буллинг), выход за рамки может навредить. А это уже минус в карму.
Banderlog написав:
Чи може психологія це не тільки методологія але і віра?
психология это что угодно, в зависимости от уровня образования психолога. Кто не интересуется исследованиями да это вера. Я доверяю И.Кону, Василевскому и некоторым другим психологам. К остальным у меня более критичное отношение, мнения мало нужны исследования, я должен видеть как когда и кем оно проводилось, что считалось эталоном, и прочее. Кому то это не надо, почитали топ 100 авторитетных фамилий и поверили. Из-за того что деятельность не лицензируется очень много "верующих" психологов, которые не любят вникать в детали.
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Wirująświatła
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Додано: Нед 23 бер, 2025 14:20
Hotab написав:detroytred
Тому теж не втримаюсь --- ви читати текст вмієте?
О богі))панянки стібуться, всі підігрують-шуткують, Андрузенко і ви прийшли серйозно обговорити цю проблему))
За Флер не скажу нічого, а СТМ зустріне «свою людину» з мінімальним фінансовим набором (не бомж на зйомній, з авто і «базовими» 2-3 кує) , потіче і буде сопіти в сильне плече… Ото і всі й йуморні 10 кує))
Але ключове, звичайно «свою людину».
думаю все же ближе к 10
не знаю ее modus vivendi
ей мальчики в школе ранец носили
после такого могущества трудно спуститься на средний уровень
да и чтобы жить безконфликтно с таким характером надо больше жизненного пространства и свободы маневра
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fox767676
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Додано: Нед 23 бер, 2025 14:37
Wirująświatła написав: Banderlog написав:
Док а Вам не здається шо Ви трохи тойво... лішній в цій жизні? І не щасліви?
Не думали суіциднутись? Ну якось не больно
не думал) и вполне счастлив (насколько это позволяет окружение). Почему вас с ладом так триггерит покопаться в моей психике? вы вроде не психологи и разрешение я вам не давал.
Это желание меня забуллить? Я ж могу что то обидное написать в ответ. Ладно лад, там давний конфликт... и ещё кое что.
.............
1. Меня абсолютно не "триггерит покопаться в вашей психике". Просто порой бывают интересные высказывания, которые я не понимаю, а понять хочется. И хочется понять их причины. Вы почему-то воспринимаете это как "копание в вашей психике". Это профессиональная деформация?
2. У меня
с вами конфликта нет, тем более давнего. То, что вы периодически обижаетесь на меня, это не мои проблемы, хотя удивляет. Я порой по нескольку раз перечитываю свои посты, чтобы понять, на что там вы могли обидеться, и не вижу. И наоборот, там, где вы могли бы обидеться, проходит спокойно.
А что такое "ещё кое что", даже представить себе не могу.
Никогда не думал, что психологи могут быть такими обидчивыми, как дети. Как же вы работаете с пациентами? Неужели они никогда не говорят обидные вещи?
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ЛАД
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Додано: Нед 23 бер, 2025 14:48
врядли филипинки так могут яростно и страстно
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fox767676
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Додано: Нед 23 бер, 2025 14:48
Wirująświatła написав:
...........
На этой ветке я думал буду один, максимум хотаб раз в неделю что то напишет. Перед кем я бы тогда демонстрировал бы здесь свою значимость?
в остальном +/- согласен. Ментальные барьеры существуют как и способы их разрушить. Но как писал выше вторгаться в чью то психику без приглашения - муветон.
Какой смысл для человека быть одному на ветке? Поговорить с умным человеком, т.е. с самим собой? Так для этого форум не нужен, есть гораздо более простой инструмент - зеркало.
Как можно вторгаться на форуме в психику человека, не представляю? Хоть с приглашением, хоть без. Оскорбить можно, и здесь этим часто занимаются, но вторгнуться в психику...???
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ЛАД
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Додано: Нед 23 бер, 2025 14:48
кейс ко всем.
что вы будете делать если вдруг обнаружите что ваш ребенок 12-17лет шлет незнакомым людям свои фото "неприличного содержания"
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Wirująświatła
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Додано: Нед 23 бер, 2025 14:53
Faceless написав: ЛАД написав: Faceless написав:
------------------------------fler
...............
Просто зазначу, що сестра мого чоловіка знайшла такого на сайті знайомств, йому було 39 років і він не був одружений ні разу. Бачила його - все ок із зовнішністю.
------------------------------
Поки не знаю, що мені робити з цією інформацією, але спасіба
Як що?
Негайно бігти на сайт знайомств і шукати жінку, яка буде вам дарувати Інфініті на 1 жовтня.
Думаю, дружині буде складно пояснити
буде складно пояснити, откуда взялась Інфініті?
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ЛАД
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Додано: Нед 23 бер, 2025 14:58
Wirująświatła написав:
кейс ко всем.
что вы будете делать если вдруг обнаружите что ваш ребенок 12-17лет шлет незнакомым людям свои
фото "неприличного содержания"
Як і стосовно будь-якої іншої проблеми-питання, з якими особисто не зіштовхувався ---- вивчити-взнати думки інших (фахівців. Визнаних, не визнаних. Просто батьків. Тобто всіх тих, хто мав справу з даним питанням).
І з усіх варіантів, які взнав, обрати підходящий. Підкорегувати за необхідності.
Якщо ж бачу, що занадто складно, не потягну або ризики занадто великі, то до фахівців. Але вже з уявленням по даному питанню.
Алгоритм стосовно будь-чого.
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detroytred
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Додано: Нед 23 бер, 2025 15:08
detroytred написав:
зіштовхувався ---- вивчити-взнати думки інших (фахівців. Визнаних, не визнаних. Просто батьків. Тобто всіх тих, хто мав справу з даним питанням).
одни скажут забрать телефон, другие - пороть, третьи - отдать в спецшколу(интернат, военное училище), четвертые забить на это дело (сделать вид что ничего не происходит), пятые заявить в полицию (это не я придумал, такое пишут на форумах). А ну и отвести к психологу/психиатру/священнику/бабке шептунье. Даю гарантию каждый будет уверять что у него такой кейс был "и это помогло".
забегая наперёд, у меня такого кейса не было, правильного решения я не знаю но как у всех и у меня есть свой вариант (напишу позже)
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Wirująświatła
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Додано: Нед 23 бер, 2025 15:14
Wirująświatła написав:
кейс ко всем.
что вы будете делать если вдруг обнаружите что ваш ребенок 12-17лет шлет незнакомым людям свои
фото "неприличного содержания"
Сложный вопрос.
Трудно отвечать умозрительно без привязки к конкретному ребёнку.
Скорее всего, попытался бы объяснить, почему это делать не нужно.
Но вообще, по-моему, проще воспитать ребёнка так, чтобы у него были другие интересы и такая ситуация просто не возникла бы.
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ЛАД
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