Faceless
Сколько уже постов на ветке?
И посетителей стало много.
Но тут модерация сильно помогает - если сюда сбрасывать весь флуд с военной ветки, то эта может стать самой популярной.
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Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
Додано: Нед 23 бер, 2025 15:18
Faceless
Сколько уже постов на ветке?
И посетителей стало много.
Но тут модерация сильно помогает - если сюда сбрасывать весь флуд с военной ветки, то эта может стать самой популярной.
Додано: Нед 23 бер, 2025 15:21
маск обосрался
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 23 бер, 2025 15:31, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 23 бер, 2025 15:31
Re: Психологія та інші цікавинки
На вопрос не отвечу, но, к своему удивлению обнаружил, что простая формулировка у меня вызвала дополнительные вопросы:
1. Кого в современном мире следует считать незнакомыми людьми? Наше общение настолько сместилось в интернет, что с неким астрактным ником общение может быть значительно интенсивнее и откровеннее, чем, например, с родственником второй степени, живущим на соседней улице. Кто из них незнакомый?
2. Что есть "неприличное содержание"? Свое тело? Так может ребенок просто свободен от предрассудков, а у нас куча комплексов по поводу неприличности собственного тела? Кто вообще придумал, что наше тело настолько неприлично, что его никто не должен видеть?
Додано: Нед 23 бер, 2025 15:31
Re: Психологія та інші цікавинки
Питання субʼєктивне і складне.
По-перше, варто побачити самі фото. Найбільше засмутить відсутність смаку. Якщо вони принаймні естетичні, це вже якийсь позитивний результат з ситуації:)
По-друге, нема контексту, чи в курсі дитина про ризики: шантаж, всякі педофіли. Якщо ні то це ваша провина як батьків
По-третє, варто зрозуміти мету. Можливо, все зроблено свідомо і мета варта. Не питайте конкретний приклад, просто уявімо, що дитина навчилася в серйозні маніпуляції і підступ. Похвалю, якщо є за що, але попрошу переглянути ваги цінностей.
Якщо зроблено з тупості заради уваги якихось нікчем чи "популярності" - до психотерапевта потрібно буде вже мені, бо розчарування важко пережити
Додано: Нед 23 бер, 2025 15:33
Re: Психологія та інші цікавинки
Додано: Нед 23 бер, 2025 15:40
из этических соображений я не стал конкретизировать, возьмем для удобства всё тело включая то, что "никто не должен видеть" и под незнакомым человеком того кого лично вы не знаете (ребенку он может быть знакомым или даже другом подругой).
Сложность кейса вы смогли заценить. На нравоучения ребенок заявит "мне присылают и я присылаю" или "моё тело, что хочу то и делаю". Нормы общества ребенок пока ещё не принял и живёт в нормах своего окружения.
Кто придумал общественные нормы я не изучал, но к к концу 20в они сильно ужесточились, что вызвало немалую полемику "до какого возраста ребенок может загорать на пляже без одежды" и "до какого возраста мама можно заходить в ванную к сыну". Эти вопросы популярны и хорошо гуглятся, диапазон ответов от "низя совсем" до "можно всё".
Но здесь другая ситуация, общественные нормы даже формально не нарушаются, 2 человека обмениваются фото.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 23 бер, 2025 15:42, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 23 бер, 2025 15:42
Саме так.
Потрапляю на мільйон варіантів.
Відкидаю наявно дурні, мутні.
Залишається на вибір зазвичай 2-3.
От з них і обираю підходящий.
Додано: Нед 23 бер, 2025 15:43
мої, хіба що в дітдомі виростуть.
А так, шо тут робити? В 12 ще можно якимись санкціями в 14 пізнувато вже таке перевиховувати.
Якщо б мене спитав знайомий сказав б забити на це діло, ця дочка поламалась заводити іншу)
Додано: Нед 23 бер, 2025 15:44
я ж о нем и спрашиваю) или вы пока не знаете какие дурные/мутные, а какие "нормальные"
и это у меня рамки. Ничего она не ломалась. Макаки хоть фото и не шлют, но и не особо стесняются своего тела. Степень стыда прививают родители (или опекуны). Есть кейс когда мальчик мылся в ванной в плавках, потому что родители из страха перед онанизмом запрещали в ванной трогать свой пч. Бывает и наоборот 13-14лет а стеснения нет вообще.
хм кейс ещё и оказался полезный.
по моему про педофилов 6-8ти летний ребенок знает больше, чем его бабушка. Чем отличается интернет педофил от интернет ровестника, шлющего в ответ какую то фото (не обязательно свою). По никнейму вы врядли определите возраст и пол виртуального друга.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 23 бер, 2025 15:54, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 23 бер, 2025 15:51
Саме так. Поки не знаю.
Я ж не просто взнаю, що є, наприклад, варіант - "в поліцію", а ознайомлююсь з усим досвідом застосування даного способу. З усим. Що було, як було!, які позитивні, які негативні сплили нюанси, результати. Все.
Роздивляюсь, оцінюю, пробую моделювати, здогадуватися.
Звісно, що варіанти-поради від фахівців мають більший початковий пріоритет.
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