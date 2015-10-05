Додано: Нед 23 бер, 2025 15:40

Сибарит написав: Что есть "неприличное содержание"? Свое тело? Так может ребенок просто свободен от предрассудков, а у нас куча комплексов по поводу неприличности собственного тела? Кто вообще придумал, что наше тело настолько неприлично, что его никто не должен видеть? Что есть "неприличное содержание"? Свое тело? Так может ребенок просто свободен от предрассудков, а у нас куча комплексов по поводу неприличности собственного тела? Кто вообще придумал, что наше тело настолько неприлично, что его никто не должен видеть?

из этических соображений я не стал конкретизировать, возьмем для удобства всё тело включая то, что "никто не должен видеть" и под незнакомым человеком того кого лично вы не знаете (ребенку он может быть знакомым или даже другом подругой).Сложность кейса вы смогли заценить. На нравоучения ребенок заявит "мне присылают и я присылаю" или "моё тело, что хочу то и делаю". Нормы общества ребенок пока ещё не принял и живёт в нормах своего окружения.Кто придумал общественные нормы я не изучал, но к к концу 20в они сильно ужесточились, что вызвало немалую полемику "до какого возраста ребенок может загорать на пляже без одежды" и "до какого возраста мама можно заходить в ванную к сыну". Эти вопросы популярны и хорошо гуглятся, диапазон ответов от "низя совсем" до "можно всё".Но здесь другая ситуация, общественные нормы даже формально не нарушаются, 2 человека обмениваются фото.