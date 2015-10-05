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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 19202122
Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 15:57

  detroytred написав:Саме так. Поки не знаю.
ваш ребенок, понятие стыда и нормы прививали вы, а то как их ребенок освоил оценить не можете))). Есть семьи нудистов, они там в бассейны куда то еще ходят голяка, в т.ч. разрешают себя фотографировать, (миллион фото в интернете). Полагаю если бы их ребенок отправил свое фото, это либо не заметили бы вообще или бы попросили без разрешения родителей такое не отправлять. На что ребенок показал(а) бы 300 других аналогичных фото (с ним или без) которые гуляют по сети. Обосновать запрет почему в бассейне дефилировать голяка можно, а отправить нельзя было бы очень тяжело.
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Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 16:14

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:Саме так. Поки не знаю.
ваш ребенок, понятие стыда и нормы прививали вы, а то как их ребенок освоил оценить не можете))).

Мова ж про те, що я не знаю, як діяти, якщо дитина не засвоїла їх.

Не відсилала, значить засвоїла добре.
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Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 16:19

  Wirująświatła написав:
  Banderlog написав:Якщо б мене спитав знайомий сказав б забити на це діло, ця дочка поламалась заводити іншу)
:D :D :D и это у меня рамки. Ничего она не ломалась. Макаки хоть фото и не шлют, но и не особо
ну понятно що в вас макаки ідеал. Но для мене ні.
Якщо хочете то ладно, не зламалась, а стала макакою.
я не казав що в мене нема рамок, в нас вони різні. ) я і користування жінок декоративною косметикою не одобряю.

доречі, я щось не припомню од вас взагалі нічого ні про жінок, ні про дітей.
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Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 16:20

  detroytred написав:Мова ж про те, що я не знаю, як діяти, якщо дитина не засвоїла їх.
тут 2 варианта либо принять те нормы в рамках которых ведет себя ребенок либо применив силу и поламать их.
  Banderlog написав:доречі, я щось не припомню од вас взагалі нічого ні про жінок, ні про дітей.
я не хочу писать о своей семье, недавно сказал ладу что одноклассники меня считали селюком и он решил меня этим уколоть. Не смотря на то, что с 13 лет я в селе не живу.
  Banderlog написав:ну понятно що в вас макаки ідеал. Но для мене ні.
Якщо хочете то ладно, не зламалась, а стала макакою.
может не идеал, а эталон по многим вопросам, в 1ю очередь коллектив и семья. Когда не знаешь как правильно поступить спроси у макак.
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  #<1 ... 19202122
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