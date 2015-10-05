Вот свидетельство лауреата Пулитцеровской премии Хьюберта Никербокера (Hubert Renfro Knickerbocker), который описал своё путешествие в 1931 году по берегам Москвы-реки: «Тысячи мужчин и женщин, девочек и мальчиков, дети на руках, бабушки и дедушки играют в игры, едят провизию, обычную для пикника, купаются в реке или просто принимают воздушные ванны, греясь на солнце... Большинство участников пикника, юных атлетов и более старших людей – полностью обнажены... Группа юношей соревнуется в прыжках в длину. Полусотня их находится в яме для прыжков, либо ожидает своей очереди. Все они раздеты... На другой стороне группа девушек играет в ручной мяч. Они обнажены... Ниже, в реке, несколько сотен женщин всех возрастов плавают, плещутся или просто беседуют, стоя по колено в воде. Никто не обращает на них особого внимания». А дальше гость простодушно раскрывает нам «секрет» политики Голого террора и цель, которую она преследовала: «Снимание одежды — наиболее радикальное уравнительное действие, которое может быть предпринято человечеством... При обнажённости классовые различия исчезают. Рабочие, крестьяне, конторские работники становятся вдруг просто людьми. Это, в краткой форме, излагает... главную цель советских революционеров. Вот почему... этим летом в Советском Союзе, на каждой его реке, на берегах всех его озер и морей, буквально миллионы мужчин и женщин плавали и загорали под солнцем без одежды, естественно, как будто по-другому не могло и быть...»фото по ссылке, таких фото много если кто то думает что фантазии или монтаж