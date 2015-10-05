ваш ребенок, понятие стыда и нормы прививали вы, а то как их ребенок освоил оценить не можете))). Есть семьи нудистов, они там в бассейны куда то еще ходят голяка, в т.ч. разрешают себя фотографировать, (миллион фото в интернете). Полагаю если бы их ребенок отправил свое фото, это либо не заметили бы вообще или бы попросили без разрешения родителей такое не отправлять. На что ребенок показал(а) бы 300 других аналогичных фото (с ним или без) которые гуляют по сети. Обосновать запрет почему в бассейне дефилировать голяка можно, а отправить нельзя было бы очень тяжело.
Banderlog написав:Якщо б мене спитав знайомий сказав б забити на це діло, ця дочка поламалась заводити іншу)
и это у меня рамки. Ничего она не ломалась. Макаки хоть фото и не шлют, но и не особо
ну понятно що в вас макаки ідеал. Но для мене ні. Якщо хочете то ладно, не зламалась, а стала макакою. я не казав що в мене нема рамок, в нас вони різні. ) я і користування жінок декоративною косметикою не одобряю.
доречі, я щось не припомню од вас взагалі нічого ні про жінок, ні про дітей.
Сімʼя то особисте, не треба. Ну дівчата то хоть цікавлять, Віталя?) Макаки ж не закривають (сподіваюсь) потребу в сексі. Ти ж не віртуальний моногам, 11 років любити придуманий образ островянки , який оживив Ночкін власною нечесаною бородою ..
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 23 бер, 2025 16:31, всього редагувалось 2 разів.
Вот свидетельство лауреата Пулитцеровской премии Хьюберта Никербокера (Hubert Renfro Knickerbocker), который описал своё путешествие в 1931 году по берегам Москвы-реки: «Тысячи мужчин и женщин, девочек и мальчиков, дети на руках, бабушки и дедушки играют в игры, едят провизию, обычную для пикника, купаются в реке или просто принимают воздушные ванны, греясь на солнце... Большинство участников пикника, юных атлетов и более старших людей – полностью обнажены... Группа юношей соревнуется в прыжках в длину. Полусотня их находится в яме для прыжков, либо ожидает своей очереди. Все они раздеты... На другой стороне группа девушек играет в ручной мяч. Они обнажены... Ниже, в реке, несколько сотен женщин всех возрастов плавают, плещутся или просто беседуют, стоя по колено в воде. Никто не обращает на них особого внимания». А дальше гость простодушно раскрывает нам «секрет» политики Голого террора и цель, которую она преследовала: «Снимание одежды — наиболее радикальное уравнительное действие, которое может быть предпринято человечеством... При обнажённости классовые различия исчезают. Рабочие, крестьяне, конторские работники становятся вдруг просто людьми. Это, в краткой форме, излагает... главную цель советских революционеров. Вот почему... этим летом в Советском Союзе, на каждой его реке, на берегах всех его озер и морей, буквально миллионы мужчин и женщин плавали и загорали под солнцем без одежды, естественно, как будто по-другому не могло и быть...»
В Испании в Культурном центре Оскара Нимейера проходит выставка Спенсера Туника «Обнаженные» — первая ретроспектива работ скандального американского фотохудожника в стране. Туник документирует голых людей «в массе и без одежды» на публике с 1992 года — на его счету около сотни перформансов, собирающих десятки, а иногда и тысячи добровольцев, готовых раздеться для снимков. Самая большая фотосессия состоялась в 2007 году в Мехико: ему позировали 18 тысяч человек.
detroytred написав:Мова ж про те, що я не знаю, як діяти, якщо дитина не засвоїла їх.
тут 2 варианта либо принять те нормы в рамках которых ведет себя ребенок либо применив силу и поламать их.
Banderlog написав:доречі, я щось не припомню од вас взагалі нічого ні про жінок, ні про дітей.
я не хочу писать о своей семье, недавно сказал ладу что одноклассники меня считали селюком и он решил меня этим уколоть. Не смотря на то, что с 13 лет я в селе не живу.
Десь з 14 років ніяка сила вже не допоможе. тіки підсрачник, на дорогу і хай живе в яких нормах їй хочеться.) Це як з зомбі, значить її вкусила макака і вона стала макакою.) Шо тут можно ще сказати? І хто сказав що це єдине відхилення, скоріш за все і інші норми порушені або будуть порушені. В мене є троюрідний брат, що приймав наркотики а потім злетів з котушок. Як я реагую? Ніяк. До себе до дому не пускаю, грошей не даю. Бити його смислу не бачу.
Wirująświatła Віталя, а нагота точно повністю урівнює і прибирає всі класові відмінності?? Ось є умовний Ночкін з бомжацькою бородою, кривими худими ногами, і є спортивний відвідувач барбершопів, хіба це не вже різниця?? Ну так, для «поговорити».. я вже не кажу, що якщо заговорити один з одним, знов може проявитись різниця в «класі».
Banderlog написав:хто сказав що це єдине відхилення, скоріш за все і інші норми порушені або будуть порушені.
то есть когда 100 лет назад в центре москвы (чего говорить о вашем или моем селе) загорали голыми это было отклонение? А ребенок который родился голым тоже родился с отклонением? с той разницей что фотоаппарат 100 лет назад был мало у кого, поэтому обмена фото не было.
Wirująświatła написав:что вы будете делать если вдруг обнаружите что ваш ребенок 12-17лет шлет незнакомым людям свои фото "неприличного содержания"
На вопрос не отвечу, но, к своему удивлению обнаружил, что простая формулировка у меня вызвала дополнительные вопросы: ......... 2. Что есть "неприличное содержание"? Свое тело? Так может ребенок просто свободен от предрассудков, а у нас куча комплексов по поводу неприличности собственного тела? Кто вообще придумал, что наше тело настолько неприлично, что его никто не должен видеть?
Вопрос несколько в другом. Я лично не считаю "своё тело" "неприличным содержанием". Это условности, легко объясняемые климатом. Был бы на всей Земле тропический климат, ходили бы мы до сих пор в набедренных повязках, в лучшем случае. Но общество пока что считает обнажённое тело, особенно гениталии, неприличным и признаком распущенности. Выставление подростком своих обнажённых фотографий может привести к общественному презрению/преследованию, короче, к отрицательной реакции и неприятностям для подростка. Сейчас в связи с современными методами обработки фото (особенно, с ИИ) получают распространение методы буллинга с прилепливанием лица человека к "неприличным" фото. Уже есть и специальный термин, правда, забыл, как это называется. Люди делают такое и приводит порой к неприятным последствиям. Бывает и очень неприятным. Так это сделает кто-то. А зачем самому подставляться?