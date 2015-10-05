Banderlog написав:хто сказав що це єдине відхилення, скоріш за все і інші норми порушені або будуть порушені.
то есть когда 100 лет назад в центре москвы (чего говорить о вашем или моем селе) загорали голыми это было отклонение? А ребенок который родился голым тоже родился с отклонением? с той разницей что фотоаппарат 100 лет назад был мало у кого, поэтому обмена фото не было.
Ви ще про теорію склянки води б написали. Ранній совок з не одстріляними ідеалістами комунізьму різні експерименти проводив, нудизм то дрібниці. Досить швидко "норми моралі" стали куди більш консервативні
Banderlog написав:хто сказав що це єдине відхилення, скоріш за все і інші норми порушені або будуть порушені.
то есть когда 100 лет назад в центре москвы (чего говорить о вашем или моем селе) загорали голымимэто было отклонение? А ребенок который родился голым тоже родился с отклонением? с той разницей что фотоаппарат 100 лет назад был мало у кого, поэтому обмена фото не было.
та плювати мені що було 100 років назад в гваделупі. В мене свої правила. Не хоче жити по моїх, буде жити по своїх, окремо.
Faceless написав:То ви про теорію склянки води читали?
только что прочитал, но это не имеет отношение к предмету обсуждения, от голого тела к распущенности как от бердычева до луны
Невероятно, но факт: завоевавшие репутацию чопорных и консервативных, многие немцы являются почитателями культуры обнаженного тела. На балтийском и североморском побережьях, а также на островах Зюльт, Боркум, Рюген, Узедом, Нордерней, Амрум есть множество курортов и кемпингов, где желающие могут насладиться насыщенным йодом воздухом и морской водой без одежды. Нудистских пляжей с маркировкой "FKK", где нагишом не только загорают, но и играют в теннис, футбол, пляжный волейбол, на севере Германии пруд пруди. Немало таких пляжей есть и в других регионах страны.
Это движение зародилось в Германии в конце XIX века, когда неподалеку от Гамбурга была создана первая база отдыха для нудистов. В 1930-1940-е годы пришедшие к власти в стране национал-социалисты запретили нудизм, но после окончания Второй мировой войны его развитие продолжилось, причем как в ФРГ, так и в ГДР. Наибольшего расцвета нудизм достиг в 1970-1980-х годах в ГДР, власти которой считали его одним из действенных средств отвлечения народа от повседневных проблем.
Совместные бани и сауны
Практически все сауны и бани в Германии совместные. Это значит, что мужчины и женщины, дети и старики – все парятся и моются вместе. Главная проблема для русских заключается в том, что делать это положено полностью голыми. Ни в парилку, ни в помывочную, ни в бассейн вас не пустят в купальнике или плавках. Также запрещены резиновые тапочки.
Немцы считают, что любая синтетика во влажной и горячей обстановке испаряет опасные химические соединения. Это наносит вред не только тому, кто одет в синтетическую купальную одежду, но и окружающим. В немецкую сауну вас просто не пустят в купальнике (или плавках, если вы мужчина). Даже если вы будете смущенно прикрывать «причинные места», на вас будут удивленно смотреть, как на человека странного. Немцы совершенно не стесняются своей наготы. Мальчики-подростки могут спокойно купаться рядом с голыми мамами своих одноклассников, и никто ничего не усматривает в этом неприличного.
В плавках нельзя
Мужчины, женщины, дети, престарелые люди - все моются голышом в одном помещении. В редких случаях в некоторых заведениях устраиваются отдельные дни для купания, но это может быть только раз в неделю. Во все остальные дни будьте добры отбросить ложный стыд! Если вы войдете в помывочный зал в плавках, вам сделают замечание и укажут на дверь. Так что желающим посетить немецкую сауну следует настроиться на нудистский лад и прежде всего привыкнуть к своей собственной наготе.
Русские люди, по природе гораздо более застенчивые, с трудом воспринимают такие порядки. Некоторые, даже прожив в Германии много лет, просто избегают посещения сауну. Но дело в том, что немецкие друзья или даже бизнес-партнеры могут запросто пригласить вас в домашнюю сауну. И в этом случае придется раздеться догола и париться вместе со всеми. Вести себя при этом следует адекватно: не краснеть, не прикрывать свои самые интимные места и, естественно, не разглядывать пристально фигуры окружающих.
Две зоны
Сауна в Германии разделена на 2 зоны. Первая – это собственно помывочный зал и парная. Их называют Textilfrei, что приблизительно переводится как «зона без одежды». В остальных помещениях – лаундж-зона, водные горки и бар – можно ходить, скромно обмотавшись полотенцем или в плавках. Кстати, не все немцы делают это. Многие продолжают беззастенчиво расхаживать в чем мать родила. Принять, а тем более, понять это способен не всякий русский.
Ауфгусс
Сама процедура купания в таких местах очень приятная и расслабляющая. В общественных саунах нельзя громко говорить и вообще всячески шуметь. Это может помещать другим гостям наслаждаться отдыхом. Сидеть или лежать на полках можно только на специальных банных полотенцах, которые имеют длину 2 метра. Голой кожей к дереву прикасаться нельзя. Это не гигиенично. Приходить к началу «ауфгусса» - выливанию камней – следует вовремя. Это важно.
Во время ауфгусса сотрудник сауны поливает камни водой с медовыми, эвкалиптовыми или апельсиновыми аромамаслами и усердно разгоняет пар. Одновременно он развлекает посетителей: рассказывает им анекдоты, шутит. Выходить из зала в этот момент нельзя, чтобы не выпускать драгоценный пар. Можно выйти только в том случае, если вам стало плохо. Затем можно приступать к купанию. В некоторых саунах во время ауфгусса включают приятную музыку, бесплатно раздают соли, кремы или кубики льда для кожи. После процедуры могут предложить чашку чаю, фрукты или мороженое. Все это уже включено в стоимость входного билета.
ПС я здесь не продвигаю никакую теорию, просто показываю на примере простого кейса как излишняя строгость норм может создавать проблемную/конфликтную ситуацию на ровном месте. Любых норм (не только демонстраций голого тела). Нормы нужны, но без фанатизма. Чрезмерно закрученные гайки неминуемо вызовут протест у подростков. Позже поищу статистику какой % детей в возрасте 12-18 хотя бы раз обменивался откровенными фото, когда то попадалась, жаль не сохранил. (емнип 80-90%)
Wirująświatła написав: ПС я здесь не продвигаю никакую теорию, просто показываю на примере простого кейса как излишняя строгость норм может создавать проблемную/конфликтную ситуацию на ровном месте.
Чого довго шукати, гляньте на радикальних мусульман. Дрони над містом літають для контролю носіння жінками хіджабу, є застосунки щоб кожен перехожий міг подати сигнал про кричуще порушення, покарання більше ніж суворе
Wirująświatła написав: ПС я здесь не продвигаю никакую теорию, просто показываю на примере простого кейса как излишняя строгость норм может создавать проблемную/конфликтную ситуацию на ровном месте.
Чого довго шукати, гляньте на радикальних мусульман. Дрони над містом літають для контролю носіння жінками хіджабу, є застосунки щоб кожен перехожий міг подати сигнал про кричуще порушення, покарання більше ніж суворе
вы это поддерживаете или считаете правильным? мусульмане для меня другая планета, добровольное религиозное рабство.
Wirująświatła написав: ПС я здесь не продвигаю никакую теорию, просто показываю на примере простого кейса как излишняя строгость норм может создавать проблемную/конфликтную ситуацию на ровном месте.
Чого довго шукати, гляньте на радикальних мусульман. Дрони над містом літають для контролю носіння жінками хіджабу, є застосунки щоб кожен перехожий міг подати сигнал про кричуще порушення, покарання більше ніж суворе
вы это поддерживаете или считаете правильным? мусульмане для меня другая планета, добровольное религиозное рабство.
Підтримую? От неочікував від вас такого. Якось образливо