Совместные бани и сауны



Практически все сауны и бани в Германии совместные. Это значит, что мужчины и женщины, дети и старики – все парятся и моются вместе. Главная проблема для русских заключается в том, что делать это положено полностью голыми. Ни в парилку, ни в помывочную, ни в бассейн вас не пустят в купальнике или плавках. Также запрещены резиновые тапочки.



Немцы считают, что любая синтетика во влажной и горячей обстановке испаряет опасные химические соединения. Это наносит вред не только тому, кто одет в синтетическую купальную одежду, но и окружающим. В немецкую сауну вас просто не пустят в купальнике (или плавках, если вы мужчина). Даже если вы будете смущенно прикрывать «причинные места», на вас будут удивленно смотреть, как на человека странного. Немцы совершенно не стесняются своей наготы. Мальчики-подростки могут спокойно купаться рядом с голыми мамами своих одноклассников, и никто ничего не усматривает в этом неприличного.





В плавках нельзя



Мужчины, женщины, дети, престарелые люди - все моются голышом в одном помещении. В редких случаях в некоторых заведениях устраиваются отдельные дни для купания, но это может быть только раз в неделю. Во все остальные дни будьте добры отбросить ложный стыд! Если вы войдете в помывочный зал в плавках, вам сделают замечание и укажут на дверь. Так что желающим посетить немецкую сауну следует настроиться на нудистский лад и прежде всего привыкнуть к своей собственной наготе.



Русские люди, по природе гораздо более застенчивые, с трудом воспринимают такие порядки. Некоторые, даже прожив в Германии много лет, просто избегают посещения сауну. Но дело в том, что немецкие друзья или даже бизнес-партнеры могут запросто пригласить вас в домашнюю сауну. И в этом случае придется раздеться догола и париться вместе со всеми. Вести себя при этом следует адекватно: не краснеть, не прикрывать свои самые интимные места и, естественно, не разглядывать пристально фигуры окружающих.





Две зоны



Сауна в Германии разделена на 2 зоны. Первая – это собственно помывочный зал и парная. Их называют Textilfrei, что приблизительно переводится как «зона без одежды». В остальных помещениях – лаундж-зона, водные горки и бар – можно ходить, скромно обмотавшись полотенцем или в плавках. Кстати, не все немцы делают это. Многие продолжают беззастенчиво расхаживать в чем мать родила. Принять, а тем более, понять это способен не всякий русский.





Ауфгусс



Сама процедура купания в таких местах очень приятная и расслабляющая. В общественных саунах нельзя громко говорить и вообще всячески шуметь. Это может помещать другим гостям наслаждаться отдыхом. Сидеть или лежать на полках можно только на специальных банных полотенцах, которые имеют длину 2 метра. Голой кожей к дереву прикасаться нельзя. Это не гигиенично. Приходить к началу «ауфгусса» - выливанию камней – следует вовремя. Это важно.



Во время ауфгусса сотрудник сауны поливает камни водой с медовыми, эвкалиптовыми или апельсиновыми аромамаслами и усердно разгоняет пар. Одновременно он развлекает посетителей: рассказывает им анекдоты, шутит. Выходить из зала в этот момент нельзя, чтобы не выпускать драгоценный пар. Можно выйти только в том случае, если вам стало плохо. Затем можно приступать к купанию. В некоторых саунах во время ауфгусса включают приятную музыку, бесплатно раздают соли, кремы или кубики льда для кожи. После процедуры могут предложить чашку чаю, фрукты или мороженое. Все это уже включено в стоимость входного билета.