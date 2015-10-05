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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 17:57

  Wirująświatła написав:вы это поддерживаете или считаете правильным? мусульмане для меня другая планета, добровольное религиозное рабство.
а християни? )
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Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 18:00

  Faceless написав:підтримую? От неочікував від вас такого. Якось образливо
в ирпене есть мусульмане, обычный вопрос даже без подвоха. тогда не очень понял к чему был пример про радикальных мусульман, что бывают нормы затянуты ещё сильнее, чем у нас? так там и конфликты разруливает авторитет, а не юр.право, полиция, суды. И психологи им нафиг не нужны, их наверное там на кострах сжигают.
  Banderlog написав:
  Wirująświatła написав:вы это поддерживаете или считаете правильным? мусульмане для меня другая планета, добровольное религиозное рабство.
а християни? )

я не спец, религии - ваш козырь, сэр. Могу сказать что на базе христианских стран женщины потребовали равенства и поэтому упала рождаемость. Появилось право отказать мужу в супружеском долге.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 18:08

  alibob написав:Тааак, дуже все сурйозно.
Давайте повернемося до 14 лютого/8 березня.

"Мужики, кто дарил одну сережку 14 февраля, а вторую 8 марта? Как прошло?"

Один з коментів: "Ну, конечно же обрадуется!"

) а що там повертатись? Не можете оприділитись які пріношенія достаточні?
Треба типу норматива - годинник чоловіка повинен коштувати річну зарплату?
А на 8 березня маєш подарити... матері платок, пуховий, сестрі - сєрьгі, а
жінці цвєточок алєнькій, або чудіщє для утєх сексуальних.)
Чи рецепт- не даріть дружині квіти, подаріть свинську голову. Це не тільки красиво, но і корисно.
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