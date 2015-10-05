а християни? )
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Додано: Нед 23 бер, 2025 17:57
Додано: Нед 23 бер, 2025 18:00
в ирпене есть мусульмане, обычный вопрос даже без подвоха. тогда не очень понял к чему был пример про радикальных мусульман, что бывают нормы затянуты ещё сильнее, чем у нас? так там и конфликты разруливает авторитет, а не юр.право, полиция, суды. И психологи им нафиг не нужны, их наверное там на кострах сжигают.
я не спец, религии - ваш козырь, сэр. Могу сказать что на базе христианских стран женщины потребовали равенства и поэтому упала рождаемость. Появилось право отказать мужу в супружеском долге.
Додано: Нед 23 бер, 2025 18:08
) а що там повертатись? Не можете оприділитись які пріношенія достаточні?
Треба типу норматива - годинник чоловіка повинен коштувати річну зарплату?
А на 8 березня маєш подарити... матері платок, пуховий, сестрі - сєрьгі, а
жінці цвєточок алєнькій, або чудіщє для утєх сексуальних.)
Чи рецепт- не даріть дружині квіти, подаріть свинську голову. Це не тільки красиво, но і корисно.
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