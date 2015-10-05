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Психологія та інші цікавинки
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Додано: Нед 23 бер, 2025 17:57
Wirująświatła написав:
вы это поддерживаете или считаете правильным? мусульмане для меня другая планета, добровольное религиозное рабство.
а християни? )
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Додано: Нед 23 бер, 2025 18:00
Faceless написав:
підтримую? От неочікував від вас такого. Якось образливо
в ирпене есть мусульмане, обычный вопрос даже без подвоха. тогда не очень понял к чему был пример про радикальных мусульман, что бывают нормы затянуты ещё сильнее, чем у нас? так там и конфликты разруливает авторитет, а не юр.право, полиция, суды. И психологи им нафиг не нужны, их наверное там на кострах сжигают.
Banderlog написав: Wirująświatła написав:
вы это поддерживаете или считаете правильным? мусульмане для меня другая планета, добровольное религиозное рабство.
а християни? )
я не спец, религии - ваш козырь, сэр. Могу сказать что на базе христианских стран женщины потребовали равенства и поэтому упала рождаемость. Появилось право отказать мужу в супружеском долге.
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Додано: Нед 23 бер, 2025 18:08
alibob написав:
Тааак, дуже все сурйозно.
Давайте повернемося до 14 лютого/8 березня.
"Мужики, кто дарил одну сережку 14 февраля, а вторую 8 марта? Как прошло?"
Один з коментів: "Ну, конечно же обрадуется!"
) а що там повертатись? Не можете оприділитись які пріношенія достаточні?
Треба типу норматива - годинник чоловіка повинен коштувати річну зарплату?
А на 8 березня маєш подарити... матері платок, пуховий, сестрі - сєрьгі, а
жінці цвєточок алєнькій, або чудіщє для утєх сексуальних.)
Чи рецепт- не даріть дружині квіти, подаріть свинську голову. Це не тільки красиво, но і корисно.
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Додано: Нед 23 бер, 2025 18:12
Удивляют некоторые споры.
Неужели кому-то ещё непонятно, что нормы поведения и нормы морали различны в разных обществах и меняются со временем. И порой довольно быстро.
Хорошо помню, как бабки у подъезда плевались на девочек в мини-юбках. Потом все привыкли и стало нормальным. Позже так же плевались на женские брюки.
Как раньше считалось позором, если девушка выходила замуж ... не девушкой. Интересно, какой % женщин сегодня выходит замуж, не успев попробовать до того?
А совместное проживание до/без брака?
А отношение общества к разводам?
У тех же мусульман раньше женщина сама не рискнула бы выйти на улицу без хиджаба, да и вообще выйти на улицу без сопровождения родственника-мужчины, а теперь ревнителям приходится запускать дроны и устанавливать видеокамеры, чтобы следить за этим.
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Додано: Нед 23 бер, 2025 18:15
Wirująświatła написав:
.........
я не спец, религии - ваш козырь, сэр. Могу сказать что на базе христианских стран женщины потребовали равенства и поэтому упала рождаемость. Появилось право отказать мужу в супружеском долге.
Право отказать мужу в супружеском долге появилось совсем недавно и не везде ещё утвердилось.
А рождаемость начала падать везде и уже довольно давно.
Так что "поэтому" совсем не поэтому.
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Додано: Нед 23 бер, 2025 18:21
Wirująświatła написав: Faceless написав:
підтримую? От неочікував від вас такого. Якось образливо
в ирпене есть мусульмане, обычный вопрос даже без подвоха. тогда не очень понял к чему был пример про радикальных мусульман, что бывают нормы затянуты ещё сильнее, чем у нас? так там и конфликты разруливает авторитет, а не юр.право, полиция, суды. И психологи им нафиг не нужны, их наверное там на кострах сжигают.
Banderlog написав: Wirująświatła написав:
вы это поддерживаете или считаете правильным? мусульмане для меня другая планета, добровольное религиозное рабство.
а християни? )
я не спец, религии - ваш козырь, сэр. Могу сказать что на базе христианских стран женщины потребовали равенства и поэтому упала рождаемость. Появилось право отказать мужу в супружеском долге.
що Вас стимулює брехати пансьтву?
це не християнські країни)
і вимагали того не жінки. Ще скажіть що права дітей в християнських країнах вибороли діти...
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Додано: Нед 23 бер, 2025 18:26
ЛАД
У тех же мусульман раньше женщина сама не рискнула бы выйти на улицу без хиджаба
Албанія собі придумала особливе мусульманство : все пʼють і їдять , мадами в міні і татухах, всі секси доступні))
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Додано: Нед 23 бер, 2025 18:28
Wirująświatła написав: Faceless написав:
підтримую? От неочікував від вас такого. Якось образливо
в ирпене есть мусульмане, обычный вопрос даже без подвоха. тогда не очень понял к чему был пример про радикальных мусульман, что бывают нормы затянуты ещё сильнее, чем у нас? так там и конфликты разруливает авторитет, а не юр.право, полиция, суды. И психологи им нафиг не нужны, их наверное там на кострах сжигают.
Та не питання де вони є. Кримці теж мусульмани, але ж не кончені.
Щодо того, що "там" конфлікти розрулює авторитет а не юрсистема - не зовсім правда.
Я ж не просто так навів приклад (чи то ОАЕ чи СА) - є мобільні застосунки, що викликають поліцію, автомобіль таксі чи громадського транспорту, де зафіксовано порушення, зупиняє поліція.
Карні справи проти жінок ведуть суди. Карають на смерть суди.
Це прям найбільш яскраві приклади, як створюється конфлікт на рівному місці.
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Faceless
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Додано: Нед 23 бер, 2025 18:31
Hotab написав:ЛАД
У тех же мусульман раньше женщина сама не рискнула бы выйти на улицу без хиджаба
Албанія собі придумала особливе мусульманство : все пʼють і їдять , мадами в міні і татухах, всі секси доступні))
Это понятно.
Мусульманство в разных странах достаточно сильно отличается. Я говорю, так сказать, о "классике жанра".
Но "все
пʼють і їдять" для мусульманства это уже перебор.
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ЛАД
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Додано: Нед 23 бер, 2025 18:34
Faceless написав:
...........
Це прям найбільш яскраві приклади, як створюється конфлікт на рівному місці.
Заветы аллаха это не ровное место.
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ЛАД
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