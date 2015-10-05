Додано: Нед 23 бер, 2025 19:01

От мені в іншому місці вкинули:

"Есть так называемый "парадокс Карла Роджерса", основателя гуманистической психологии: "Когда я принимаю себя таким, какой я есть, то могу измениться».



Есть самые базовые знания психологии человека: если на человека нападать, он будет защищаться.



Когда человек находится в уязвимом состоянии, в сильных негативных эмоциях, любая форма пассивной агрессии (а критика без запроса ей является) будет воспринята как нападение. На нападение человек защищается. Когда человек защищается, он сильнее держится за свою позицию, обесценивает иные точки зрения, и в принципе не может выйти из стресса, в котором мир черно-белый, категоричный, негибкий.



Поэтому если нами движет желание помощи, а не потребность в собственной правоте, то поучая, критикуя без запроса, «правдой-маткой», принудительным «раскрытием глаз» мы добьемся обратного. Чем больше мы будем давить и уговаривать человека, как он неправ, тем больше он будет сопротивляться. Если мы действительно хотим изменить мнение другого человека и показать ему иную картину, сделать так, чтобы он заметил, что может быть неправ -- самый эффективный способ сделать это - это принять его и его чувства, его правду, увидеть и признать их. С ними необязательно соглашаться, их достаточно увидеть и признать.



Человек готов слышать, когда чувствует себя услышанным."

Залишу тут для почути думок.