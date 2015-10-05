Хотвв би сказати що це не рівне місце, а дно, але сама фраза некоректна. Це не завіти алаха, а тлумачення притрушених
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Додано: Нед 23 бер, 2025 18:36
Re: Психологія та інші цікавинки
Додано: Нед 23 бер, 2025 18:37
та брехня или вымагали? я запутался. Права детей - производное от прав женщин. Очень редко при разводе ребенка отдают мужу. И только 3% усыновителей одинокие мужчины. Усилив права ребенка женщины усилили своё влияние на детей (это мои теории доказательств не будет). Опекунский совет - женщины, отдел по делам молодёжи - женщины. Куда ни плюнь - женщины. Всё бы норм, если бы они не вытесняли мужчин. Чтобы было поровну 50/50
там был директором мой знакомый, очень много сделал, автобус опель и ремонт у спонсоров выбил, каждые выходные экскурсия у детей была.Директора выжили. И кто теперь директор? там мужчин скоро вообще не будет, их выживают как 10 негритят. Даже воспитателей мужчин не осталось. Только один помощник воспитателя и психолог.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 23 бер, 2025 18:58, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 23 бер, 2025 18:44
тут есть нюанс. женщины точно против? границы закрыты? выехать из мусульманского рая можно? Если мусульманок такое устраивает, где конфликт? В киеве есть бдсм клубы, там одни лупят других. Подпольно. Но полицию никто не вызывает и в суд не идёт. Всё добровольно. С юридической точки зрения наверное такое не разрешено, с точки зрения психолога - лупитесь пожалуйста, но только с обоюдного согласия.
вернусь к нашему кейсу, защита прав детей высекла сама себя, дети шлют фото зная о своей безнаказанности. Раньше бы за такое отлупили, лишили каких то благ, заставили делать грязную работу, хз что ещё. Сейчас нельзя. И что с этой ситуацией делать непонятно. Лишить ребенка смартфона тут же "опустит" его рейтинг в классе, последствия могут быть травмирующими.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 23 бер, 2025 18:53, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 23 бер, 2025 18:51
а при чім тут розвод? Вимагали діти прав?
Ладно а права тварин щас хто виборює? Тварини вимагають?
Додано: Нед 23 бер, 2025 18:55
не юлите, я не правовед и у меня нет фамилий кто и зачем этим занимается. Говорите вашу версию. Я свою уже сказал - затягивают гайки, чтобы ребенка на 100% контролировала мать или другая женщина. Кто с точки зрения применения закона (по закону права одинаковые но суд обычно принимает сторону матери в семейных спорах с детьми) имеет больше прав на ребенка, мать или отец? А если добавить к "правам матери" ещё "права ребенка"? тогда у отца вообще прав не остается....
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 23 бер, 2025 19:36, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Нед 23 бер, 2025 19:01
Re: Психологія та інші цікавинки
От мені в іншому місці вкинули:
"Есть так называемый "парадокс Карла Роджерса", основателя гуманистической психологии: "Когда я принимаю себя таким, какой я есть, то могу измениться».
Есть самые базовые знания психологии человека: если на человека нападать, он будет защищаться.
Когда человек находится в уязвимом состоянии, в сильных негативных эмоциях, любая форма пассивной агрессии (а критика без запроса ей является) будет воспринята как нападение. На нападение человек защищается. Когда человек защищается, он сильнее держится за свою позицию, обесценивает иные точки зрения, и в принципе не может выйти из стресса, в котором мир черно-белый, категоричный, негибкий.
Поэтому если нами движет желание помощи, а не потребность в собственной правоте, то поучая, критикуя без запроса, «правдой-маткой», принудительным «раскрытием глаз» мы добьемся обратного. Чем больше мы будем давить и уговаривать человека, как он неправ, тем больше он будет сопротивляться. Если мы действительно хотим изменить мнение другого человека и показать ему иную картину, сделать так, чтобы он заметил, что может быть неправ -- самый эффективный способ сделать это - это принять его и его чувства, его правду, увидеть и признать их. С ними необязательно соглашаться, их достаточно увидеть и признать.
Человек готов слышать, когда чувствует себя услышанным."
Залишу тут для почути думок.
Додано: Нед 23 бер, 2025 19:15
тоді зустрічне питання знатокам
) як гадаєте що б про цей парадокс розказали в такій школі?)(і хто з "видатних переговорщиків" її закінчив?)
Нью-Йоркська військова академія (New York Military Academy, NYMA) — це приватна війсь— це приватна військова школа-інтернат, яка діяла за суворими дисциплінарними правилами, схожими на армійські. Ось основні правила та особливості навчання:
1. Дисципліна та розпорядок дня
Ранній підйом, стройові огляди, чітко розписаний розклад.
Дотримання форми одягу: кадети носили військову форму.
Регулярні перевірки кімнати та особистих речей.
2. Академічна програма
Стандартні шкільні предмети, але з підвищеним рівнем складності.
Особлива увага до математики, природничих наук і письма.
Підготовка до вступу в університет.
3. Військова підготовка
Вивчення військової справи, командної роботи та лідерських якостей.
Фізична підготовка, будівельні заняття, навчання дисципліни.
4. Фізична підготовка та спорт
Обов'язкові тренування та спортивні змагання.
Програми з бойових мистецтв, легкої атлетики, баскетболу, футболу та інших видів спорту.
5. Покарання за порушення правил
Покарання за недотримання дисципліни, зокрема будівельні роботи, додаткові фізичні навантаження, обмеження у дозволі.
Серйозні порушення могли призвести до виключення.
6. Самостійність та відповідальність
Виховання самодисципліни та вміння приймати рішення.
Кадети мали керувати молодшими за званням, що допомагало розвивати лідерські навички.
Додано: Нед 23 бер, 2025 19:20
всё красиво звучит на практике не просто определить например подросток в депрессии или просто угрюмый. Нужна ему в данный момент поддержка или надо принять его депрессию как норму и ждать когда он сам попросит о помощи.
приняли его депрессию, дальше что делаем? Это так плоско не работает. Подросток может не попросить о помощи. Или попросить у некомпетентных, случайных людей. Подросток может принять за норму то, что нормой не является. И нам это тоже принимать.
Есть базовая величина - доверие. Вам простят если вы скажете что то не то. Вам не простят безразличие в т.ч. со слепым принятием всего что на подростка нанесло окружение.
Пишу про подростка потому что в тексте не обозначен возраст, а он диаметрально меняет смысл. К старикам вышесказанное не относится, там скорее либо принимаешь как есть, либо доверия и взаимодействия не будет.
Додано: Нед 23 бер, 2025 19:30
Re: Психологія та інші цікавинки
"в тексте не обозначен возраст, а он диаметрально меняет смысл"
Текст загальний, про стосунки дорослих "волевых и цельных" які думки?
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