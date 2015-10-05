Психологія та інші цікавинки
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Додано: Нед 23 бер, 2025 20:20
Wirująświatła написав:
я не спец, религии - ваш козырь, сэр.
А поезія? Як ви на рахунок вечору поезії пане психолог?
Тигр
Тигр, о тигр, светло горящий
В глубине полночной чащи,
Кем задуман огневой
Соразмерный образ твой?
В небесах или глубинах
Тлел огонь очей звериных?
Где таился он века?
Чья нашла его рука?
Что за мастер, полный силы,
Свил твои тугие жилы
И почувствовал меж рук
Сердца первый тяжкий звук?
Что за горн пред ним пылал?
Что за млат тебя ковал?
Кто впервые сжал клещами
Гневный мозг, метавший пламя?
А когда весь купол звездный
Оросился влагой слезной, -
Улыбнулся ль наконец
Делу рук своих творец?
Неужели та же сила,
Та же мощная ладонь
И ягненка сотворила,
И тебя, ночной огонь?
Тигр, о тигр, светло горящий
В глубине полночной чащи!
Чьей бессмертною рукой
Создан грозный образ твой?
Banderlog
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Додано: Нед 23 бер, 2025 20:25
Banderlog написав: Wirująświatła написав:
я не спец, религии - ваш козырь, сэр.
А поезія? Як ви на рахунок вечору поезії пане психолог?
Тигр
Тигр, о тигр, светло горящий
В глубине полночной чащи,
Кем задуман огневой
Соразмерный образ твой?
В небесах или глубинах
Тлел огонь очей звериных?
Где таился он века?
Чья нашла его рука?
Что за мастер, полный силы,
Свил твои тугие жилы
И почувствовал меж рук
Сердца первый тяжкий звук?
Что за горн пред ним пылал?
Что за млат тебя ковал?
Кто впервые сжал клещами
Гневный мозг, метавший пламя?
А когда весь купол звездный
Оросился влагой слезной, -
Улыбнулся ль наконец
Делу рук своих творец?
Неужели та же сила,
Та же мощная ладонь
И ягненка сотворила,
И тебя, ночной огонь?
Тигр, о тигр, светло горящий
В глубине полночной чащи!
Чьей бессмертною рукой
Создан грозный образ твой?
Того бідного Блейка як тільки не перекладали. Хочете колупатися в сенсах - читайте оригінал, переклади ну дуже перефразовані
Faceless
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Додано: Нед 23 бер, 2025 20:26
Скажите кто по-вашему лучший переводчик Бодлера на рус/укр?
fox767676
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Додано: Нед 23 бер, 2025 20:29
Banderlog написав:
Тигр, о тигр, светло горящий
В глубине полночной чащи!
Чьей бессмертною рукой
Создан грозный образ твой?
к любой арт терапии я очень положительно
это про того тигра который у вас на аве?
и украинская про атб
поляки
Востаннє редагувалось
Wirująświatła
в Нед 23 бер, 2025 20:56, всього редагувалось 2 разів.
Wirująświatła
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Додано: Нед 23 бер, 2025 20:46
Зараз я вам зроблю конфлікт інтересів))
Або просто - "крок до перевороту думок!"©😁😁😁
От з тими правами жінок, які таки "перегнули"!
Ну от як надали певні права жінкам, то напротивагу і чоловікам мали теж дати якісь додаткові права/плюшки
А то що виходить:
- жінкам не обов'язково йти на фронт. Ну ок - а чоловікам який плюс? Що за це чоловікам дали? Які плюшки?
- жінкам при розлучені як правило "переходить" дитина, а чоловікам що? Які плюшки?
- і т.д., і т.п.
То що - чоловікам надали якісь додаткові права/плюшки, чи це банальне "ущемлення чоловіків в рівноправності"?
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Додано: Нед 23 бер, 2025 20:51
Wirująświatła написав:
и повеселее
Повеселіше - є!
Тримаю для Бетона)))
Але він сюди не заходить...
А він би це оцінив😁
(обережно, матюки)
https://youtube.com/shorts/iR-Q_QT2vvw? ... 9iYXyQWk4n
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Додано: Нед 23 бер, 2025 20:52
Faceless написав:
Хочете колупатися в сенсах - читайте оригінал, переклади ну дуже перефразовані
мені звідси сенси нравляться
Не настільки володію англійською щоб такі сенси улавлювати. Мій рівень це попсові пісні)
Banderlog
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Додано: Нед 23 бер, 2025 20:54
fox767676 написав:
Скажите кто по-вашему лучший переводчик Бодлера на рус/укр?
Вот ніскілечки не сумнівавси)))
Banderlog
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Додано: Нед 23 бер, 2025 21:08
Banderlog А я не сомневался что Вы не сомневались Из переводной поэзии не так много ликвидных авторов, а Бодлер ещё и популярен был у советских рокеров - готовые тексты . А начнёшь гуглить - куча вариантов, у одного один стих получился, у другого - другой . Последний стих что запомнился - Дума про Опанаса )
fox767676
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Додано: Нед 23 бер, 2025 21:10
Успіх написав:
Ну от як надали певні права жінкам, то напротивагу і чоловікам мали теж дати якісь додаткові права/плюшки
Вы напрочь игнорируете закон сохранения всего.
Если кому-то дополнительные права дали, значит у кого-то их забрали.
Сибарит
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