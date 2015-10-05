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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 24252627>
Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 20:20

  Wirująświatła написав:я не спец, религии - ваш козырь, сэр.

А поезія? Як ви на рахунок вечору поезії пане психолог?
Тигр
Тигр, о тигр, светло горящий
В глубине полночной чащи,
Кем задуман огневой
Соразмерный образ твой?

В небесах или глубинах
Тлел огонь очей звериных?
Где таился он века?
Чья нашла его рука?

Что за мастер, полный силы,
Свил твои тугие жилы
И почувствовал меж рук
Сердца первый тяжкий звук?

Что за горн пред ним пылал?
Что за млат тебя ковал?
Кто впервые сжал клещами
Гневный мозг, метавший пламя?

А когда весь купол звездный
Оросился влагой слезной, -
Улыбнулся ль наконец
Делу рук своих творец?

Неужели та же сила,
Та же мощная ладонь
И ягненка сотворила,
И тебя, ночной огонь?

Тигр, о тигр, светло горящий
В глубине полночной чащи!
Чьей бессмертною рукой
Создан грозный образ твой?
Banderlog
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Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 20:25

Психологія та інші цікавинки

Banderlog написав:
  Wirująświatła написав:я не спец, религии - ваш козырь, сэр.

А поезія? Як ви на рахунок вечору поезії пане психолог?
Тигр
Тигр, о тигр, светло горящий
В глубине полночной чащи,
Кем задуман огневой
Соразмерный образ твой?

В небесах или глубинах
Тлел огонь очей звериных?
Где таился он века?
Чья нашла его рука?

Что за мастер, полный силы,
Свил твои тугие жилы
И почувствовал меж рук
Сердца первый тяжкий звук?

Что за горн пред ним пылал?
Что за млат тебя ковал?
Кто впервые сжал клещами
Гневный мозг, метавший пламя?

А когда весь купол звездный
Оросился влагой слезной, -
Улыбнулся ль наконец
Делу рук своих творец?

Неужели та же сила,
Та же мощная ладонь
И ягненка сотворила,
И тебя, ночной огонь?

Тигр, о тигр, светло горящий
В глубине полночной чащи!
Чьей бессмертною рукой
Создан грозный образ твой?
Того бідного Блейка як тільки не перекладали. Хочете колупатися в сенсах - читайте оригінал, переклади ну дуже перефразовані
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 20:26

Re: Психологія та інші цікавинки

Скажите кто по-вашему лучший переводчик Бодлера на рус/укр?
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 20:29

  Banderlog написав:Тигр, о тигр, светло горящий
В глубине полночной чащи!
Чьей бессмертною рукой
Создан грозный образ твой?
к любой арт терапии я очень положительно
это про того тигра который у вас на аве?


и украинская про атб

поляки
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 23 бер, 2025 20:56, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 20:46

Як так?©

Зараз я вам зроблю конфлікт інтересів))
Або просто - "крок до перевороту думок!"©😁😁😁

От з тими правами жінок, які таки "перегнули"!
Ну от як надали певні права жінкам, то напротивагу і чоловікам мали теж дати якісь додаткові права/плюшки ;)
А то що виходить:
- жінкам не обов'язково йти на фронт. Ну ок - а чоловікам який плюс? Що за це чоловікам дали? Які плюшки?
- жінкам при розлучені як правило "переходить" дитина, а чоловікам що? Які плюшки?
- і т.д., і т.п.

То що - чоловікам надали якісь додаткові права/плюшки, чи це банальне "ущемлення чоловіків в рівноправності"?
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Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 20:51

Re: Психологія та інші цікавинки

  Wirująświatła написав:и повеселее

Повеселіше - є!
Тримаю для Бетона)))
Але він сюди не заходить...

А він би це оцінив😁
(обережно, матюки)
https://youtube.com/shorts/iR-Q_QT2vvw? ... 9iYXyQWk4n
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Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 20:52

  Faceless написав: Хочете колупатися в сенсах - читайте оригінал, переклади ну дуже перефразовані
мені звідси сенси нравляться
Не настільки володію англійською щоб такі сенси улавлювати. Мій рівень це попсові пісні)
Banderlog
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Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 20:54

  fox767676 написав:Скажите кто по-вашему лучший переводчик Бодлера на рус/укр?

Вот ніскілечки не сумнівавси)))
Banderlog
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Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 21:08

Banderlog

А я не сомневался что Вы не сомневались
Из переводной поэзии не так много ликвидных авторов, а Бодлер ещё и популярен был у советских рокеров - готовые тексты . А начнёшь гуглить - куча вариантов, у одного один стих получился, у другого - другой .

Последний стих что запомнился - Дума про Опанаса )
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 21:10

Re: Психологія та інші цікавинки

  Успіх написав:Ну от як надали певні права жінкам, то напротивагу і чоловікам мали теж дати якісь додаткові права/плюшки

Вы напрочь игнорируете закон сохранения всего.
Если кому-то дополнительные права дали, значит у кого-то их забрали.
Сибарит
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