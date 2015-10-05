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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 24252627
Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 21:14

Banderlog

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Ода на выход Ж.-М. Ле Пенна во 2-й тур президентских выборов во Франции

По прочтении журнала “Неприкосновенный запас” № 2/22

Я встревожен, вашу мать,
Бьюсь головой об стену,
Боюсь Францию отдать
Жан-Мари Ле Пенну.
Он ведь против нацменьшинств,
Против пидарасов.
Сволочь злобная, фашист,
Ветеран спецназа.
Стонет майская трава
Под солдатской бутcой.
Ну, французский буржуа,
Ты совсем рехнулся.
Лучше б ты бросал свой лист
За Фортейна Пима.
Пусть тот тоже был нацист,
Но хотя бы пидор.
А голландский демократ
Укокошил гада.
Весь свободный мир был рад,
Так ему и надо.
Слышу я “Лили Марлен”,
Слышу я “Хорст Вессель”,
Вижу, как сидит Ле Пенн
В президентском кресле.
Вы попомните меня,
Изберете гада.
Будет, будет вам Чечня,
Будет вам Руанда.
И поднялся весь Пари,
Разогнул колена,
Чтобы трахнуть Жан Мари
Хренова Ле Пенна.
Против одноглазых рож
За свободу Франции
Встал народ всех цветов кож,
Секс-ориентаций.
Исламист и феминист,
Содомит с шиитом,
Антиглобалист, троцкист…
Все за мир открытый.
Выходи, транссексуал,
На защиту транса,
Воздымай магрибский галл
Знамя резистанса.
Восклицал: “Но пасаран!”
Доктор из Сорбонны.
И зачитывал Коран
Шейх в чалме зеленой.
И поклялся всем мулла,
Что врагам бесстыжим
Ни “Хамас”, ни “Хезболла”
Не сдадут Парижа.
Аплодирует народ
Сурам из Корана,
А над площадью плывет
Дым марихуаны.
Смотрят радостно со стен
Неразлучной парой
Вниз Усама бен Ладен
Рядом с Че Геварой.
Новогодние деды,
Близнецы и братья,
И сплелись две бороды
В сладостном объятье.
Раздается в высоте
Через весь квартал:
“Либерте!”, “Фратерните!”
И “Аллах Акбар!”
В общем, не прошел злодей,
Выпал в маргинальность.
Торжество святых идей,
Мультикультуральность.
Тут истории конец,
Прям по Фукуяме,
И вообще — полный пиздец,
Я прощаюсь с вами.
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 21:14

  Успіх написав:Тримаю для Бетона)))
Але він сюди не заходить...
скоро все здесь будут)
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 21:21

Як так?©

  Сибарит написав:
  Успіх написав:Ну от як надали певні права жінкам, то напротивагу і чоловікам мали теж дати якісь додаткові права/плюшки

Вы напрочь игнорируете закон сохранения всего.
Если кому-то дополнительные права дали, значит у кого-то их забрали.

Значить - дискримінація чоловіків у всій красі? :lol:
І як так ми їм це дозволили? :shock: (вилізти на голову)
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Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 21:22

Re: Психологія та інші цікавинки

  fox767676 написав:Последний стих что запомнился - Дума про Опанаса )

з сучасного українського
ДУМА ПРО АК 74 (Трохи ритмізована проза)
Дмитро КорчинськийSeptember 07, 2022
Ак 74 — у тисяча дев’ятьсот вісімдесятому

Ще доволі нова модель.

Кілька тисяч у день

На іжмаші, а цей екземпляр тов. Солдатову

Петру Ільїчу, сорока шести років,

Пролетарю, в другу зміну

Долаштувати дали через «мать», через силу

Щось там до ствольної коробки,

(Він згодом загинув

Вже при перестройці

Бо вік у пʼяничок короткий,

А втім, я не знаю причину).

І він набив номер на ньому

Пʼятдесят вісім, сімдесят сім, тридцять пʼять.

І мрію яложив звичайну, знайому

Про те, як у старшого майстра,

В начальника цеху,

Сусіда, що зверху,

В одну довгу чергу

Стріляти, стріляти, він буде стрілять!

АК з номером пʼятдесят вісім

Сімдесят сім, тридцять пʼять,

Між інших, у ящику темнозеленому,

На Прикарпаття, прибув до казарми у лісі

І прапорщик вимовив - «бл*дь!»

Він мав долю і психіку зламану,

А це найбільш гречне зі слів, що доречні

При обліку і коли плачеш за обрії втрачені

І коли взимку ганяють на плац,

Коли сонний торкаєшся печі

Залізної у санітарнім наметі чи

Коли наступаєш на плас-

тик коричневий міни-пелюстки

Пе Еф Ем один Ес.

У батальоні самі азера, один рускій,

Чотири к@ц@пи, не без

Мордобою. Сержанти усі українці.

І вартовий, що куняє уранці

Лиш сонце засвітить краєчок небес

Всупереч пункту на третій сторінці,

Де йдеться про пильність, коли наодинці

Коли при складах ти стоїш на посту,

Шпигун підкрадеться чи інша потвора

Нам каже подати команду просту

Статут караульної служби суворо:

Стій! Хто іде? Стріляю! Стоять!

А в руках автомат з багнетом-ножем

З номером нам знайомим уже:

Пʼятдесят вісім

Сімдесят сім

Тридцять пʼять.

далі https://telegra.ph/DUMA-PRO-AK-74-Trohi ... roza-09-07
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Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 21:22

ДумайТЕ! ДійТЕ! БагатійТЕ!©)))

  Wirująświatła написав:
  Успіх написав:Тримаю для Бетона)))
Але він сюди не заходить...
скоро все здесь будут)

Перекваліфіковуйся на психолога для дорослих і рубай бабло нєпадєцкі! :mrgreen:
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