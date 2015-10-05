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Ода на выход Ж.-М. Ле Пенна во 2-й тур президентских выборов во Франции
По прочтении журнала “Неприкосновенный запас” № 2/22
Я встревожен, вашу мать,
Бьюсь головой об стену,
Боюсь Францию отдать
Жан-Мари Ле Пенну.
Он ведь против нацменьшинств,
Против пидарасов.
Сволочь злобная, фашист,
Ветеран спецназа.
Стонет майская трава
Под солдатской бутcой.
Ну, французский буржуа,
Ты совсем рехнулся.
Лучше б ты бросал свой лист
За Фортейна Пима.
Пусть тот тоже был нацист,
Но хотя бы пидор.
А голландский демократ
Укокошил гада.
Весь свободный мир был рад,
Так ему и надо.
Слышу я “Лили Марлен”,
Слышу я “Хорст Вессель”,
Вижу, как сидит Ле Пенн
В президентском кресле.
Вы попомните меня,
Изберете гада.
Будет, будет вам Чечня,
Будет вам Руанда.
И поднялся весь Пари,
Разогнул колена,
Чтобы трахнуть Жан Мари
Хренова Ле Пенна.
Против одноглазых рож
За свободу Франции
Встал народ всех цветов кож,
Секс-ориентаций.
Исламист и феминист,
Содомит с шиитом,
Антиглобалист, троцкист…
Все за мир открытый.
Выходи, транссексуал,
На защиту транса,
Воздымай магрибский галл
Знамя резистанса.
Восклицал: “Но пасаран!”
Доктор из Сорбонны.
И зачитывал Коран
Шейх в чалме зеленой.
И поклялся всем мулла,
Что врагам бесстыжим
Ни “Хамас”, ни “Хезболла”
Не сдадут Парижа.
Аплодирует народ
Сурам из Корана,
А над площадью плывет
Дым марихуаны.
Смотрят радостно со стен
Неразлучной парой
Вниз Усама бен Ладен
Рядом с Че Геварой.
Новогодние деды,
Близнецы и братья,
И сплелись две бороды
В сладостном объятье.
Раздается в высоте
Через весь квартал:
“Либерте!”, “Фратерните!”
И “Аллах Акбар!”
В общем, не прошел злодей,
Выпал в маргинальность.
Торжество святых идей,
Мультикультуральность.
Тут истории конец,
Прям по Фукуяме,
И вообще — полный пиздец,
Я прощаюсь с вами.