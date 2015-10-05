Ода на выход Ж.-М. Ле Пенна во 2-й тур президентских выборов во Франции



По прочтении журнала “Неприкосновенный запас” № 2/22



Я встревожен, вашу мать,

Бьюсь головой об стену,

Боюсь Францию отдать

Жан-Мари Ле Пенну.

Он ведь против нацменьшинств,

Против пидарасов.

Сволочь злобная, фашист,

Ветеран спецназа.

Стонет майская трава

Под солдатской бутcой.

Ну, французский буржуа,

Ты совсем рехнулся.

Лучше б ты бросал свой лист

За Фортейна Пима.

Пусть тот тоже был нацист,

Но хотя бы пидор.

А голландский демократ

Укокошил гада.

Весь свободный мир был рад,

Так ему и надо.

Слышу я “Лили Марлен”,

Слышу я “Хорст Вессель”,

Вижу, как сидит Ле Пенн

В президентском кресле.

Вы попомните меня,

Изберете гада.

Будет, будет вам Чечня,

Будет вам Руанда.

И поднялся весь Пари,

Разогнул колена,

Чтобы трахнуть Жан Мари

Хренова Ле Пенна.

Против одноглазых рож

За свободу Франции

Встал народ всех цветов кож,

Секс-ориентаций.

Исламист и феминист,

Содомит с шиитом,

Антиглобалист, троцкист…

Все за мир открытый.

Выходи, транссексуал,

На защиту транса,

Воздымай магрибский галл

Знамя резистанса.

Восклицал: “Но пасаран!”

Доктор из Сорбонны.

И зачитывал Коран

Шейх в чалме зеленой.

И поклялся всем мулла,

Что врагам бесстыжим

Ни “Хамас”, ни “Хезболла”

Не сдадут Парижа.

Аплодирует народ

Сурам из Корана,

А над площадью плывет

Дым марихуаны.

Смотрят радостно со стен

Неразлучной парой

Вниз Усама бен Ладен

Рядом с Че Геварой.

Новогодние деды,

Близнецы и братья,

И сплелись две бороды

В сладостном объятье.

Раздается в высоте

Через весь квартал:

“Либерте!”, “Фратерните!”

И “Аллах Акбар!”

В общем, не прошел злодей,

Выпал в маргинальность.

Торжество святых идей,

Мультикультуральность.

Тут истории конец,

Прям по Фукуяме,

И вообще — полный пиздец,

Я прощаюсь с вами.