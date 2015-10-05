Психологія та інші цікавинки
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Додано: Нед 23 бер, 2025 22:02
Faceless написав: Wirująświatła написав: Успіх написав:
Перекваліфіковуйся на психолога для дорослих і рубай бабло нєпадєцкі!
ещё в ЗСУ насоветуй мне пойти)
Там є навіть профільна посада, з МПЗ
В далеких боях отсверкали клинки
Мы дети тех лет грозовых, В легенды ушли боевые полки, Но память осталась о них. Мальчишек, как прежде, сзывает мечта, Трубач не играет отбой, И есть на Земле широта, долгота, Где нас не хватает с тобой!
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Wirująświatła
в Нед 23 бер, 2025 22:04, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Додано: Нед 23 бер, 2025 22:02
Hotab написав: Успіх І як так ми їм це дозволили?
Тобі б для початку розібратись, хто у тебе вдома керує, а потім за глобальні питання.
😅
Та в сім'ї - все просто))
Любиш дітей - тримаєшся сім'ї.
Не любиш дітей(ну, чи любиш їх "поверхнево") - робиш як Хотаб
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Додано: Нед 23 бер, 2025 22:11
Wirująświatła написав: Успіх написав:
Перекваліфіковуйся на психолога для дорослих і рубай бабло нєпадєцкі!
ещё в ЗСУ насоветуй мне пойти)
Та в ЗСУ було б не погано йти, якщо б:
- і тут, як мінімум, 10пунктів, що мало бути, а нема!
Основний пункт - ЧІТКІ терміни!
(другий пункт - без найопок)
Ну і так далі...
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Додано: Нед 23 бер, 2025 22:17
Давайте тут отдохнем от войны
И ералашики трусы с хрестиками тоже не желательны
fox767676
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Додано: Нед 23 бер, 2025 22:18
Успіх написав:
Основний пункт - ЧІТКІ терміни!
(другий пункт - без найопок)
Ну і так далі...
труси хрестик? (С)
Тобі і терміни і без обману...
І 15 тисяч чізбургергерів
Banderlog
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Додано: Нед 23 бер, 2025 22:20
fox767676 написав:
Давайте тут отдохнем от войны
И ералашики трусы с хрестиками тоже не желательны
А з попами воювати будем?
https://youtu.be/BoF_s5Sj_SU?si=Xwhh7c_EFB8astad
Banderlog
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Додано: Нед 23 бер, 2025 22:20
Ералаш жив !
fox767676
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Додано: Нед 23 бер, 2025 22:22
Успіх написав:
Та в ЗСУ було б не погано йти, якщо б:
знаешь чья песня?
Wirująświatła
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Додано: Нед 23 бер, 2025 22:26
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как батько Махно - кто торговлей опиума для народа злоупотребяет
https://youtu.be/5ccaaBffxE0?t=29
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fox767676
в Нед 23 бер, 2025 22:28, всього редагувалось 1 раз.
fox767676
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Додано: Нед 23 бер, 2025 22:28
Успіх Та в сім'ї - все просто))
А можна кинути, бо треба приглянути за кицею?
Hotab
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