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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 26272829>
Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 22:02

  Faceless написав:
Wirująświatła написав:
  Успіх написав:Перекваліфіковуйся на психолога для дорослих і рубай бабло нєпадєцкі!
ещё в ЗСУ насоветуй мне пойти)
Там є навіть профільна посада, з МПЗ

В далеких боях отсверкали клинки
Мы дети тех лет грозовых,
В легенды ушли боевые полки,
Но память осталась о них.
Мальчишек, как прежде, сзывает мечта,
Трубач не играет отбой,
И есть на Земле широта, долгота,
Где нас не хватает с тобой!

Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 23 бер, 2025 22:04, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 22:02

Вило на місяць вночі Хотабове серце...)))

  Hotab написав:Успіх

І як так ми їм це дозволили?


Тобі б для початку розібратись, хто у тебе вдома керує, а потім за глобальні питання.
😅

Зображення

Та в сім'ї - все просто))
Любиш дітей - тримаєшся сім'ї.
Не любиш дітей(ну, чи любиш їх "поверхнево") - робиш як Хотаб :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 22:11

"Ми маглі би служить в разведке, ми маглі би іграть в кіно!"

  Wirująświatła написав:
  Успіх написав:Перекваліфіковуйся на психолога для дорослих і рубай бабло нєпадєцкі!
ещё в ЗСУ насоветуй мне пойти)

Та в ЗСУ було б не погано йти, якщо б:
- і тут, як мінімум, 10пунктів, що мало бути, а нема!

Основний пункт - ЧІТКІ терміни!
(другий пункт - без найопок)
Ну і так далі...
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Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 22:17

Re: Психологія та інші цікавинки

Давайте тут отдохнем от войны
И ералашики трусы с хрестиками тоже не желательны
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 22:18

  Успіх написав:
Основний пункт - ЧІТКІ терміни!
(другий пункт - без найопок)
Ну і так далі...

труси хрестик? (С) :lol:
Тобі і терміни і без обману...
І 15 тисяч чізбургергерів :lol:
Banderlog
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Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 22:20

  fox767676 написав:Давайте тут отдохнем от войны
И ералашики трусы с хрестиками тоже не желательны

А з попами воювати будем? https://youtu.be/BoF_s5Sj_SU?si=Xwhh7c_EFB8astad
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Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 22:20

Re: Психологія та інші цікавинки

Ералаш жив !
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 22:22

  Успіх написав:Та в ЗСУ було б не погано йти, якщо б:

знаешь чья песня?
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 22:26

Banderlog
как батько Махно - кто торговлей опиума для народа злоупотребяет
https://youtu.be/5ccaaBffxE0?t=29
Востаннє редагувалось fox767676 в Нед 23 бер, 2025 22:28, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 22:28

Успіх

Та в сім'ї - все просто))


А можна кинути, бо треба приглянути за кицею? :D
Hotab
 
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