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Психологія та інші цікавинки
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Додано: Нед 23 бер, 2025 22:37
Banderlog
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fox767676
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Додано: Нед 23 бер, 2025 22:49
Wirująświatła написав: Успіх написав:
Та в ЗСУ було б не погано йти, якщо б:
знаешь чья песня?
Ада Якушева співала, пам'ятаю, на якомусь бардовському фестивалі. Візбора?
П.С. В.С.Висоцький таки.
Востаннє редагувалось alibob
в Нед 23 бер, 2025 22:59, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 23 бер, 2025 22:59
гурт зі східної Польщі (Бялосток)
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Додано: Нед 23 бер, 2025 23:01
Wirująświatła написав:
кейс ко всем.
что вы будете делать если вдруг обнаружите что ваш ребенок 12-17лет шлет незнакомым людям свои
фото "неприличного содержания"
залежить це буде укрофіліпінка, чи укрофіліпінець, чи укроарієць, чи афроукр, чи бангладешоукра, і ще повно різних кейсів до уваги
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flyman
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Додано: Нед 23 бер, 2025 23:03
Успіх написав: Hotab написав:Успіх
І як так ми їм це дозволили?
Тобі б для початку розібратись, хто у тебе вдома керує, а потім за глобальні питання.
😅
Та в сім'ї - все просто))
Любиш дітей - тримаєшся сім'ї.
Не любиш дітей(ну, чи любиш їх "поверхнево") - робиш як Хотаб
це як, млієш про волохатого Ночкіна?
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flyman
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