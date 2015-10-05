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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 26272829
Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 22:37

Banderlog

fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 22:49

  Wirująświatła написав:
  Успіх написав:Та в ЗСУ було б не погано йти, якщо б:

знаешь чья песня?

Ада Якушева співала, пам'ятаю, на якомусь бардовському фестивалі. Візбора?
П.С. В.С.Висоцький таки.
Востаннє редагувалось alibob в Нед 23 бер, 2025 22:59, всього редагувалось 1 раз.
alibob
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 22:59

Re: Психологія та інші цікавинки

гурт зі східної Польщі (Бялосток)
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 23:01

  Wirująświatła написав:кейс ко всем.

что вы будете делать если вдруг обнаружите что ваш ребенок 12-17лет шлет незнакомым людям свои фото "неприличного содержания"

залежить це буде укрофіліпінка, чи укрофіліпінець, чи укроарієць, чи афроукр, чи бангладешоукра, і ще повно різних кейсів до уваги
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 23:03

  Успіх написав:
  Hotab написав:Успіх

І як так ми їм це дозволили?


Тобі б для початку розібратись, хто у тебе вдома керує, а потім за глобальні питання.
😅

Зображення

Та в сім'ї - все просто))
Любиш дітей - тримаєшся сім'ї.
Не любиш дітей(ну, чи любиш їх "поверхнево") - робиш як Хотаб :mrgreen:

це як, млієш про волохатого Ночкіна?
flyman
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