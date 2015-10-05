Ада Якушева співала, пам'ятаю, на якомусь бардовському фестивалі. Візбора?
П.С. В.С.Висоцький таки.
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Додано: Нед 23 бер, 2025 22:49
Ада Якушева співала, пам'ятаю, на якомусь бардовському фестивалі. Візбора?
П.С. В.С.Висоцький таки.
Востаннє редагувалось alibob в Нед 23 бер, 2025 22:59, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 23 бер, 2025 22:59
Re: Психологія та інші цікавинки
гурт зі східної Польщі (Бялосток)
Додано: Нед 23 бер, 2025 23:07
поляки поражают музыкальным разнообразием
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 23 бер, 2025 23:19, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Нед 23 бер, 2025 23:12
це щось гуцульскою чи бойківською?
а де бойові трембіти?
Востаннє редагувалось flyman в Нед 23 бер, 2025 23:25, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 23 бер, 2025 23:13
Додано: Нед 23 бер, 2025 23:23
Wirująświatła
Та не знаю что там поражает
По идее их профиль дэнс фолк и просто поп. Про их тяжеляк, реп или даже рок вроде наших ВВ или ОЕ я ничего не знаю. По Евровидению ничего от них не помню. Вот в Америке много поляков задействованы в роке
Бялосток - там много православных раньше жило, белорусов и украинцев
Додано: Нед 23 бер, 2025 23:27
Бялосток це як Woodstock але словяно-арійською
Додано: Нед 23 бер, 2025 23:39
flyman
Його в неконституційний спосіб аріїзували німці під час ДСВ, бо до того ще була потужна ашкеназька компонента . А через кілька років ще й поляки деправослаізували . Але так - Полісся від Чорнобиля до Бялостока то ядро з якого пішло слов'янство по світу
Додано: Пон 24 бер, 2025 00:34
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