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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 26272829
Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 22:49

  Wirująświatła написав:
  Успіх написав:Та в ЗСУ було б не погано йти, якщо б:

знаешь чья песня?

Ада Якушева співала, пам'ятаю, на якомусь бардовському фестивалі. Візбора?
П.С. В.С.Висоцький таки.
Востаннє редагувалось alibob в Нед 23 бер, 2025 22:59, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 22:59

Re: Психологія та інші цікавинки

гурт зі східної Польщі (Бялосток)
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 23:07

поляки поражают музыкальным разнообразием


Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 23 бер, 2025 23:19, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 23:12

  fox767676 написав:гурт зі східної Польщі (Бялосток)

це щось гуцульскою чи бойківською?
а де бойові трембіти?
Востаннє редагувалось flyman в Нед 23 бер, 2025 23:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 23:13

  flyman написав:це щось гуцульскою чи бойківською? а де бойові трембіти?
может белорусский? куча русизмов
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 23:23

Wirująświatła

Та не знаю что там поражает
По идее их профиль дэнс фолк и просто поп. Про их тяжеляк, реп или даже рок вроде наших ВВ или ОЕ я ничего не знаю. По Евровидению ничего от них не помню. Вот в Америке много поляков задействованы в роке
Бялосток - там много православных раньше жило, белорусов и украинцев
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 23:27

  fox767676 написав:Wirująświatła

Та не знаю что там поражает
По идее их профиль дэнс фолк и просто поп. Про их тяжеляк, реп или даже рок вроде наших ВВ или ОЕ я ничего не знаю. По Евровидению ничего от них не помню. Вот в Америке много поляков задействованы в роке
Бялосток - там много православных раньше жило, белорусов и украинцев

Бялосток це як Woodstock але словяно-арійською
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 23:39

flyman
Його в неконституційний спосіб аріїзували німці під час ДСВ, бо до того ще була потужна ашкеназька компонента . А через кілька років ще й поляки деправослаізували . Але так - Полісся від Чорнобиля до Бялостока то ядро з якого пішло слов'янство по світу
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 бер, 2025 00:34

  fox767676 написав:
  Banderlog написав:Не настільки володію англійською щоб такі сенси улавлювати. Мій рівень це попсові пісні)

ми цю пісню на шкільномуи анлійському курсі проходили
я коли стм відповідю пишу завжди цю пісню у пам'яті програю

то ожіданія, а реальность стм:
flyman
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