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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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Повідомлення Додано: Пон 24 бер, 2025 02:04

Re: Психологія та інші цікавинки

Синергия дофамина и окситоцина
Хотя гормональный химический мессенджер окситоцин чаще всего связан с влюбленностью, исследователи обнаружили, что активность BAS зависела и от выброса дофамина. И, скорее всего, именно дофамин играет роль в том, как симпатичный вам человек может стать всепоглощающим центром внимания.

Мы знаем, какую роль окситоцин играет во влюбленности, потому что мы фиксируем рост концентрации нейрогормона, циркулирующего в нервной системе и кровотоке, когда люди взаимодействуют со своими близким. Однако то, что близкие люди приобретают особую значимость, связано с сочетанием окситоцина с дофамином, химическим веществом, которое наш мозг выделяет во время влюбленности. По сути, любовь активирует разные пути в мозге, связанные с положительными чувствами.

Фил Кавана из Университета Канберры.

При этом поражает и то, сколько отделов мозга затрагивает новый вид активности. Активность BAS цепляет VTA-прилежащее ядро, орбитофронтальную кору, вместе с активностью латеральной префронтальной коры, передней поясной извилины и вентрального полосатого тела головного мозга. Одновременно с этим, активность BAS снижает активность базального ядра, хвостатого ядра и таламуса. В этой системе окситоцин стимулирует не саму любовь, а резкость реакции в системе «свой-чужой». Другими словами, ̶б̶у̶с̶т̶ бунт окситоцина – это повышение чувства любви к близким, и повышение ненависти и подозрительности к «чужим».
По сути, конкретный стимул – любимый человек – запускает масштабные изменения во всем мозге, подпитываемые активностью окситоцина и дофамина, в результате чего мозг перераспределяет систему ценностей, отдавая высший приоритет любимому человеку. Это сложный механизм, но он проявляется в таком поведении, как возведение человека «на пьедестал» и растворение своего Эго в чувстве влюбленности
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Повідомлення Додано: Пон 24 бер, 2025 02:29

  Faceless написав:
ЛАД написав:
  Faceless написав:...........
Це прям найбільш яскраві приклади, як створюється конфлікт на рівному місці.

Заветы аллаха это не ровное место.
Хотвв би сказати що це не рівне місце, а дно, але сама фраза некоректна. Це не завіти алаха, а тлумачення притрушених

Вы уверены?
Запреты пить, курить, есть свинину тоже "тлумачення притрушених"?
Вы хорошо знаете коран? Внимательно изучали его?
Я нет, хотя и читал. Поэтому утверждать не берусь.
Но даже если это "тлумачення притрушених", то по этим тлумаченням жили сотни лет и они, наверное, возникли не на пустом месте.
А неоднозначность толкований характерна для всех религий и проистекает, в частности, неоднозначностью человеческого языка и, соответственно, неоднозначностью понимания текстов, в т.ч. и "священных".
В результате то же мусульманство одни трактуют как очень миролюбивую религию, другие как призыв к священной войне.
Да и в христианстве есть: "Подставь другую щеку", - и есть: "Не мир принёс я вам, но меч".
Так что есть старый хороший принцип: "Со своим уставом в чужой монастырь не ходят".
Результаты прогрессорства у Стругацких хорошо показаны.

P.s. Прошу прощения, влез с мутью в тихий музыкальный вечер. Но написал до того, как просмотрел всё последующее за постом Faceless"а от 17:36. :)
ЛАД
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