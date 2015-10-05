Синергия дофамина и окситоцина

Хотя гормональный химический мессенджер окситоцин чаще всего связан с влюбленностью, исследователи обнаружили, что активность BAS зависела и от выброса дофамина. И, скорее всего, именно дофамин играет роль в том, как симпатичный вам человек может стать всепоглощающим центром внимания.



Мы знаем, какую роль окситоцин играет во влюбленности, потому что мы фиксируем рост концентрации нейрогормона, циркулирующего в нервной системе и кровотоке, когда люди взаимодействуют со своими близким. Однако то, что близкие люди приобретают особую значимость, связано с сочетанием окситоцина с дофамином, химическим веществом, которое наш мозг выделяет во время влюбленности. По сути, любовь активирует разные пути в мозге, связанные с положительными чувствами.



Фил Кавана из Университета Канберры.



При этом поражает и то, сколько отделов мозга затрагивает новый вид активности. Активность BAS цепляет VTA-прилежащее ядро, орбитофронтальную кору, вместе с активностью латеральной префронтальной коры, передней поясной извилины и вентрального полосатого тела головного мозга. Одновременно с этим, активность BAS снижает активность базального ядра, хвостатого ядра и таламуса. В этой системе окситоцин стимулирует не саму любовь, а резкость реакции в системе «свой-чужой». Другими словами, ̶б̶у̶с̶т̶ бунт окситоцина – это повышение чувства любви к близким, и повышение ненависти и подозрительности к «чужим».

По сути, конкретный стимул – любимый человек – запускает масштабные изменения во всем мозге, подпитываемые активностью окситоцина и дофамина, в результате чего мозг перераспределяет систему ценностей, отдавая высший приоритет любимому человеку. Это сложный механизм, но он проявляется в таком поведении, как возведение человека «на пьедестал» и растворение своего Эго в чувстве влюбленности