Faceless написав: ЛАД написав: Faceless написав:
...........
Це прям найбільш яскраві приклади, як створюється конфлікт на рівному місці.
Заветы аллаха это не ровное место.
Хотвв би сказати що це не рівне місце, а дно, але сама фраза некоректна. Це не завіти алаха, а тлумачення притрушених
Вы уверены?
Запреты пить, курить, есть свинину тоже "тлумачення притрушених"?
Вы хорошо знаете коран? Внимательно изучали его?
Я нет, хотя и читал. Поэтому утверждать не берусь.
Но даже если это "тлумачення притрушених", то по этим тлумаченням жили сотни лет и они, наверное, возникли не на пустом месте.
А неоднозначность толкований характерна для всех религий и проистекает, в частности, неоднозначностью человеческого языка и, соответственно, неоднозначностью понимания текстов, в т.ч. и "священных".
В результате то же мусульманство одни трактуют как очень миролюбивую религию, другие как призыв к священной войне.
Да и в христианстве есть: "Подставь другую щеку", - и есть: "Не мир принёс я вам, но меч".
Так что есть старый хороший принцип: "Со своим уставом в чужой монастырь не ходят".
Результаты прогрессорства у Стругацких хорошо показаны.
P.s. Прошу прощения, влез с мутью в тихий музыкальный вечер. Но написал до того, как просмотрел всё последующее за постом Faceless"а от 17:36.