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#<1 ... 27282930 Додано: Пон 24 бер, 2025 02:04 Re: Психологія та інші цікавинки Синергия дофамина и окситоцина

Хотя гормональный химический мессенджер окситоцин чаще всего связан с влюбленностью, исследователи обнаружили, что активность BAS зависела и от выброса дофамина. И, скорее всего, именно дофамин играет роль в том, как симпатичный вам человек может стать всепоглощающим центром внимания.



Мы знаем, какую роль окситоцин играет во влюбленности, потому что мы фиксируем рост концентрации нейрогормона, циркулирующего в нервной системе и кровотоке, когда люди взаимодействуют со своими близким. Однако то, что близкие люди приобретают особую значимость, связано с сочетанием окситоцина с дофамином, химическим веществом, которое наш мозг выделяет во время влюбленности. По сути, любовь активирует разные пути в мозге, связанные с положительными чувствами.



Фил Кавана из Университета Канберры.



При этом поражает и то, сколько отделов мозга затрагивает новый вид активности. Активность BAS цепляет VTA-прилежащее ядро, орбитофронтальную кору, вместе с активностью латеральной префронтальной коры, передней поясной извилины и вентрального полосатого тела головного мозга. Одновременно с этим, активность BAS снижает активность базального ядра, хвостатого ядра и таламуса. В этой системе окситоцин стимулирует не саму любовь, а резкость реакции в системе «свой-чужой». Другими словами, ̶б̶у̶с̶т̶ бунт окситоцина – это повышение чувства любви к близким, и повышение ненависти и подозрительности к «чужим».

По сути, конкретный стимул – любимый человек – запускает масштабные изменения во всем мозге, подпитываемые активностью окситоцина и дофамина, в результате чего мозг перераспределяет систему ценностей, отдавая высший приоритет любимому человеку. Это сложный механизм, но он проявляется в таком поведении, как возведение человека «на пьедестал» и растворение своего Эго в чувстве влюбленности fox767676 Повідомлень: 3203 З нами з: 13.06.20 Подякував: 382 раз. Подякували: 148 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 бер, 2025 02:29 Faceless написав: ЛАД написав: Faceless написав: ...........

Це прям найбільш яскраві приклади, як створюється конфлікт на рівному місці. ...........Це прям найбільш яскраві приклади, як створюється конфлікт на рівному місці.

Заветы аллаха это не ровное место. Заветы аллаха это не ровное место. Хотвв би сказати що це не рівне місце, а дно, але сама фраза некоректна. Це не завіти алаха, а тлумачення притрушених Хотвв би сказати що це не рівне місце, а дно, але сама фраза некоректна. Це не завіти алаха, а тлумачення притрушених

Вы уверены?

Запреты пить, курить, есть свинину тоже "тлумачення притрушених"?

Вы хорошо знаете коран? Внимательно изучали его?

Я нет, хотя и читал. Поэтому утверждать не берусь.

Но даже если это "тлумачення притрушених", то по этим тлумаченням жили сотни лет и они, наверное, возникли не на пустом месте.

А неоднозначность толкований характерна для всех религий и проистекает, в частности, неоднозначностью человеческого языка и, соответственно, неоднозначностью понимания текстов, в т.ч. и "священных".

В результате то же мусульманство одни трактуют как очень миролюбивую религию, другие как призыв к священной войне.

Да и в христианстве есть: "Подставь другую щеку", - и есть: "Не мир принёс я вам, но меч".

Так что есть старый хороший принцип: "Со своим уставом в чужой монастырь не ходят".

Результаты прогрессорства у Стругацких хорошо показаны.



P.s. Прошу прощения, влез с мутью в тихий музыкальный вечер. Но написал до того, как просмотрел всё последующее за постом Faceless"а от 17:36. Вы уверены?Запреты пить, курить, есть свинину тоже "тлумачення притрушених"?Вы хорошо знаете коран? Внимательно изучали его?Я нет, хотя и читал. Поэтому утверждать не берусь.Но даже если это "тлумачення притрушених", то по этим тлумаченням жили сотни лет и они, наверное, возникли не на пустом месте.А неоднозначность толкований характерна для всех религий и проистекает, в частности, неоднозначностью человеческого языка и, соответственно, неоднозначностью понимания текстов, в т.ч. и "священных".В результате то же мусульманство одни трактуют как очень миролюбивую религию, другие как призыв к священной войне.Да и в христианстве есть: "Подставь другую щеку", - и есть: "Не мир принёс я вам, но меч".Так что есть старый хороший принцип: "Со своим уставом в чужой монастырь не ходят".Результаты прогрессорства у Стругацких хорошо показаны.P.s. Прошу прощения, влез с мутью в тихий музыкальный вечер. Но написал до того, как просмотрел всё последующее за постом Faceless"а от 17:36. ЛАД 2 Повідомлень: 33634 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5288 раз. Подякували: 4829 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 бер, 2025 05:55 любовь крайне мало исследованное состояние.



Согласен с тем, что она меняет систему ценностей. Это как нищий вдруг получает лям уе и красивую жену одновременно.



Но далее сценарии сильно разнятся. Говорят в парах один любит другой (другая) позволяет себя любить. Или не позволяет. Я не только про секс, а в широком смысле.



Когда позволяет все примерно ясно, семья дети, ревность, бытовуха о которую разбивается всё. Это как кушать любимый торт каждый день. Где-то на 3й день уже теряется к нему интерес, а на 5й начинается тошнота от его вида.



Картина иная когда любовь не взаимная. У одних она просто гаснет. У других трансформируется в какой-то вид искусства (туда же потеря объекта любви, например смерть) что хорошо видно по творчеству Рембрандта, у третьих в девиацию. В любом случае, бесследно такое "счастье" не проходит.



Была поговорка (по памяти) невозможно скрыть большие деньги, серьезную болезнь и любовь. На счёт денег бы поспорил, в остальном согласен.



Другое наблюдение, формы влюбленности зависят от эпохи, как и все девиации. Мой друг будучи влюблен подарил девушке украшений на 10куе, это были все его сбережения, ему там было что то около 20 лет.



В итоге она ему отказала. Они долго не общались, а потом встретились и она раскрыла душу, что выбирала между ним (щедрость) и другим (красота) В итоге выбрала не его и получила массу проблем, о которых писать не буду.



И последнее что знаю, после серьезной депрессии способность к любви и эмпатии пропадает. Эти области мозга как бы выгорают. Как и остальные способности к переживанию высших эмоций (радость от жизни, счастье, самопожертвование, эйфория, доверие). Из какой то песни "любви больше нет, любить больше нечем" .



От выгорания есть "таблетка", нужно откатывать психику на предыдущие стабильные состояния - высший пилотаж для психологов. Человек становится слегка "странным", но высшие эмоции сохраняются, лично видел таких людей. Такое возможно потому что психика это процесс, или набор процессов. Резидуальное процессуальное состояние. Wirująświatła

Повідомлень: 29084 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2436 раз. Подякували: 3430 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 бер, 2025 08:43 anduzenko написав: Кто такой Ночкин?



Кто такой Ночкин?



Еще один халамыднык , кумир Флаймана.

Но он обошел Флаймана по всем статьям:



Флайман:

Мечтает о Филиппинах 11-й год

Ночкин - живет там 7 лет



Флайман - на его блог подписаны 3 человека, и это все аккаунты Флаймана + теща, которую он давно заставил подписаться , а отписаться она не умеет,

Ночкин - тысячи подписчиков на ютьюб-канале





Флайман- задрачивает всех ссылками на свой блог «ну почитайте меня» , обещает за это деньги

Ночкін - монетизация на ютьюб , плюс донаты Еще один халамыднык , кумир Флаймана.Но он обошел Флаймана по всем статьям:Флайман:Мечтает о Филиппинах 11-й годНочкин - живет там 7 летФлайман - на его блог подписаны 3 человека, и это все аккаунты Флаймана + теща, которую он давно заставил подписаться , а отписаться она не умеет,Ночкин - тысячи подписчиков на ютьюб-каналеФлайман- задрачивает всех ссылками на свой блог «ну почитайте меня» , обещает за это деньгиНочкін - монетизация на ютьюб , плюс донаты Hotab Повідомлень: 14550 З нами з: 15.02.09 Подякував: 385 раз. Подякували: 2331 раз. Профіль 1 3 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 27282930 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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