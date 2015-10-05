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Психологія та інші цікавинки
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Додано: Пон 24 бер, 2025 02:29
Faceless написав: ЛАД написав: Faceless написав:
...........
Це прям найбільш яскраві приклади, як створюється конфлікт на рівному місці.
Заветы аллаха это не ровное место.
Хотвв би сказати що це не рівне місце, а дно, але сама фраза некоректна. Це не завіти алаха, а тлумачення притрушених
Вы уверены?
Запреты пить, курить, есть свинину тоже "тлумачення притрушених"?
Вы хорошо знаете коран? Внимательно изучали его?
Я нет, хотя и читал. Поэтому утверждать не берусь.
Но даже если это "тлумачення притрушених", то по этим тлумаченням жили сотни лет и они, наверное, возникли не на пустом месте.
А неоднозначность толкований характерна для всех религий и проистекает, в частности, неоднозначностью человеческого языка и, соответственно, неоднозначностью понимания текстов, в т.ч. и "священных".
В результате то же мусульманство одни трактуют как очень миролюбивую религию, другие как призыв к священной войне.
Да и в христианстве есть: "Подставь другую щеку", - и есть: "Не мир принёс я вам, но меч".
Так что есть старый хороший принцип: "Со своим уставом в чужой монастырь не ходят".
Результаты прогрессорства у Стругацких хорошо показаны.
P.s. Прошу прощения, влез с мутью в тихий музыкальный вечер. Но написал до того, как просмотрел всё последующее за постом Faceless"а от 17:36.
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Додано: Пон 24 бер, 2025 05:55
любовь крайне мало исследованное состояние.
Согласен с тем, что она меняет систему ценностей. Это как нищий вдруг получает лям уе и красивую жену одновременно.
Но далее сценарии сильно разнятся. Говорят в парах один любит другой (другая) позволяет себя любить. Или не позволяет. Я не только про секс, а в широком смысле.
Когда позволяет все примерно ясно, семья дети, ревность, бытовуха о которую разбивается всё. Это как кушать любимый торт каждый день. Где-то на 3й день уже теряется к нему интерес, а на 5й начинается тошнота от его вида.
Картина иная когда любовь не взаимная. У одних она просто гаснет. У других трансформируется в какой-то вид искусства (туда же потеря объекта любви, например смерть) что хорошо видно по творчеству Рембрандта, у третьих в девиацию. В любом случае, бесследно такое "счастье" не проходит.
Была поговорка (по памяти) невозможно скрыть большие деньги, серьезную болезнь и любовь. На счёт денег бы поспорил, в остальном согласен.
Другое наблюдение, формы влюбленности зависят от эпохи, как и все девиации. Мой друг будучи влюблен подарил девушке украшений на 10куе, это были все его сбережения, ему там было что то около 20 лет.
В итоге она ему отказала. Они долго не общались, а потом встретились и она раскрыла душу, что выбирала между ним (щедрость) и другим (красота) В итоге выбрала не его и получила массу проблем, о которых писать не буду.
И последнее что знаю, после серьезной депрессии способность к любви и эмпатии пропадает. Эти области мозга как бы выгорают. Как и остальные способности к переживанию высших эмоций (радость от жизни, счастье, самопожертвование, эйфория, доверие). Из какой то песни "любви больше нет, любить больше нечем" .
От выгорания есть "таблетка", нужно откатывать психику на предыдущие стабильные состояния - высший пилотаж для психологов. Человек становится слегка "странным", но высшие эмоции сохраняются, лично видел таких людей. Такое возможно потому что психика это процесс, или набор процессов. Резидуальное процессуальное состояние.
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Додано: Пон 24 бер, 2025 10:15
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в Пон 24 бер, 2025 10:27, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 24 бер, 2025 11:26
создавший такой же уникальный автомобиль
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