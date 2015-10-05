Додано: Пон 24 бер, 2025 05:55

любовь крайне мало исследованное состояние.



Согласен с тем, что она меняет систему ценностей. Это как нищий вдруг получает лям уе и красивую жену одновременно.



Но далее сценарии сильно разнятся. Говорят в парах один любит другой (другая) позволяет себя любить. Или не позволяет. Я не только про секс, а в широком смысле.



Когда позволяет все примерно ясно, семья дети, ревность, бытовуха о которую разбивается всё. Это как кушать любимый торт каждый день. Где-то на 3й день уже теряется к нему интерес, а на 5й начинается тошнота от его вида.



Картина иная когда любовь не взаимная. У одних она просто гаснет. У других трансформируется в какой-то вид искусства (туда же потеря объекта любви, например смерть) что хорошо видно по творчеству Рембрандта, у третьих в девиацию. В любом случае, бесследно такое "счастье" не проходит.



Была поговорка (по памяти) невозможно скрыть большие деньги, серьезную болезнь и любовь. На счёт денег бы поспорил, в остальном согласен.



Другое наблюдение, формы влюбленности зависят от эпохи, как и все девиации. Мой друг будучи влюблен подарил девушке украшений на 10куе, это были все его сбережения, ему там было что то около 20 лет.



В итоге она ему отказала. Они долго не общались, а потом встретились и она раскрыла душу, что выбирала между ним (щедрость) и другим (красота) В итоге выбрала не его и получила массу проблем, о которых писать не буду.



И последнее что знаю, после серьезной депрессии способность к любви и эмпатии пропадает. Эти области мозга как бы выгорают. Как и остальные способности к переживанию высших эмоций (радость от жизни, счастье, самопожертвование, эйфория, доверие). Из какой то песни "любви больше нет, любить больше нечем" .



От выгорания есть "таблетка", нужно откатывать психику на предыдущие стабильные состояния - высший пилотаж для психологов. Человек становится слегка "странным", но высшие эмоции сохраняются, лично видел таких людей. Такое возможно потому что психика это процесс, или набор процессов. Резидуальное процессуальное состояние.