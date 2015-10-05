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Психологія та інші цікавинки
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Додано: Пон 24 бер, 2025 02:04
Синергия дофамина и окситоцина
Хотя гормональный химический мессенджер окситоцин чаще всего связан с влюбленностью, исследователи обнаружили, что активность BAS зависела и от выброса дофамина. И, скорее всего, именно дофамин играет роль в том, как симпатичный вам человек может стать всепоглощающим центром внимания.
Мы знаем, какую роль окситоцин играет во влюбленности, потому что мы фиксируем рост концентрации нейрогормона, циркулирующего в нервной системе и кровотоке, когда люди взаимодействуют со своими близким. Однако то, что близкие люди приобретают особую значимость, связано с сочетанием окситоцина с дофамином, химическим веществом, которое наш мозг выделяет во время влюбленности. По сути, любовь активирует разные пути в мозге, связанные с положительными чувствами.
Фил Кавана из Университета Канберры.
При этом поражает и то, сколько отделов мозга затрагивает новый вид активности. Активность BAS цепляет VTA-прилежащее ядро, орбитофронтальную кору, вместе с активностью латеральной префронтальной коры, передней поясной извилины и вентрального полосатого тела головного мозга. Одновременно с этим, активность BAS снижает активность базального ядра, хвостатого ядра и таламуса. В этой системе окситоцин стимулирует не саму любовь, а резкость реакции в системе «свой-чужой». Другими словами, ̶б̶у̶с̶т̶ бунт окситоцина – это повышение чувства любви к близким, и повышение ненависти и подозрительности к «чужим».
По сути, конкретный стимул – любимый человек – запускает масштабные изменения во всем мозге, подпитываемые активностью окситоцина и дофамина, в результате чего мозг перераспределяет систему ценностей, отдавая высший приоритет любимому человеку. Это сложный механизм, но он проявляется в таком поведении, как возведение человека «на пьедестал» и растворение своего Эго в чувстве влюбленности
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Додано: Пон 24 бер, 2025 02:29
Faceless написав: ЛАД написав: Faceless написав:
...........
Це прям найбільш яскраві приклади, як створюється конфлікт на рівному місці.
Заветы аллаха это не ровное место.
Хотвв би сказати що це не рівне місце, а дно, але сама фраза некоректна. Це не завіти алаха, а тлумачення притрушених
Вы уверены?
Запреты пить, курить, есть свинину тоже "тлумачення притрушених"?
Вы хорошо знаете коран? Внимательно изучали его?
Я нет, хотя и читал. Поэтому утверждать не берусь.
Но даже если это "тлумачення притрушених", то по этим тлумаченням жили сотни лет и они, наверное, возникли не на пустом месте.
А неоднозначность толкований характерна для всех религий и проистекает, в частности, неоднозначностью человеческого языка и, соответственно, неоднозначностью понимания текстов, в т.ч. и "священных".
В результате то же мусульманство одни трактуют как очень миролюбивую религию, другие как призыв к священной войне.
Да и в христианстве есть: "Подставь другую щеку", - и есть: "Не мир принёс я вам, но меч".
Так что есть старый хороший принцип: "Со своим уставом в чужой монастырь не ходят".
Результаты прогрессорства у Стругацких хорошо показаны.
P.s. Прошу прощения, влез с мутью в тихий музыкальный вечер. Но написал до того, как просмотрел всё последующее за постом Faceless"а от 17:36.
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Додано: Пон 24 бер, 2025 05:55
любовь крайне мало исследованное состояние.
Согласен с тем, что она меняет систему ценностей. Это как нищий вдруг получает лям уе и красивую жену одновременно.
Но далее сценарии сильно разнятся. Говорят в парах один любит другой (другая) позволяет себя любить. Или не позволяет. Я не только про секс, а в широком смысле.
Когда позволяет все примерно ясно, семья дети, ревность, бытовуха о которую разбивается всё. Это как кушать любимый торт каждый день. Где-то на 3й день уже теряется к нему интерес, а на 5й начинается тошнота от его вида.
Картина иная когда любовь не взаимная. У одних она просто гаснет. У других трансформируется в какой-то вид искусства (туда же потеря объекта любви, например смерть) что хорошо видно по творчеству Рембрандта, у третьих в девиацию. В любом случае, бесследно такое "счастье" не проходит.
Была поговорка (по памяти) невозможно скрыть большие деньги, серьезную болезнь и любовь. На счёт денег бы поспорил, в остальном согласен.
Другое наблюдение, формы влюбленности зависят от эпохи, как и все девиации. Мой друг будучи влюблен подарил девушке украшений на 10куе, это были все его сбережения, ему там было что то около 20 лет.
В итоге она ему отказала. Они долго не общались, а потом встретились и она раскрыла душу, что выбирала между ним (щедрость) и другим (красота) В итоге выбрала не его и получила массу проблем, о которых писать не буду.
И последнее что знаю, после серьезной депрессии способность к любви и эмпатии пропадает. Эти области мозга как бы выгорают. Как и остальные способности к переживанию высших эмоций (радость от жизни, счастье, самопожертвование, эйфория, доверие). Из какой то песни "любви больше нет, любить больше нечем" .
От выгорания есть "таблетка", нужно откатывать психику на предыдущие стабильные состояния - высший пилотаж для психологов. Человек становится слегка "странным", но высшие эмоции сохраняются, лично видел таких людей. Такое возможно потому что психика это процесс, или набор процессов. Резидуальное процессуальное состояние.
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Додано: Пон 24 бер, 2025 10:15
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Пон 24 бер, 2025 10:27, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 24 бер, 2025 11:26
создавший такой же уникальный автомобиль
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Додано: Пон 24 бер, 2025 11:41
Може трохи пригальмуєте? Якийсь суцільний спам якогось кацапоютубу
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Faceless
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Додано: Пон 24 бер, 2025 12:09
Faceless контент аполитичен, там ни слова о войне и об Украине. Видеть за каждым русским тень хуйла - явление нездоровое, так мы не замиримся никогда. Может быть вы хотите воевать "до конца", я не хочу. В жизни кроме девиаций пуйла есть ещё много интересного. Вам неплохо было бы научиться забывать про войну, хотя бы на 40 минут в сутки. Не упрек, а пожелание.
2е в мире нет стран полностью на нашей стороне, готовых не просто помогать но и включиться в войну при необходимости (соотношение сил не в нашу пользу, одной "помощи" недостаточно). Нам тоже отказаться от их контента, начать ненавидеть американцев проголовавших за Трампа, венгров проголосовавших за Орбана? Мир не крутится вокруг Украины и за пределами нашего конфликта с рф есть ещё что-то.
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Додано: Пон 24 бер, 2025 12:38
Wirująświatła
так мы не замиримся никогда
Та наче і починати ще рано. Тебе ще бʼють, а ти вже замирюєш.
А, ну да, тебе не бʼють..
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Hotab
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Додано: Пон 24 бер, 2025 13:10
Hotab написав:Wirująświatła
так мы не замиримся никогда
Та наче і починати ще рано. Тебе ще бʼють, а ти вже замирюєш.
надо думать на 2-3 шага вперёд, про примирение когда бьют, а до того как начали бить надо было думать об избиении. Неужели пилот про посадку начинает думать во время посадки? про заправку когда заканчивается топливо? Почему ты "логику пилота" не применяешь в других ситуациях.
По сказанному мной выше, русский контент можно воспринимать как трофей (ну если очень не хочется мириться). Считайте что это секретные материалы, которые могут нам помочь создать такой же (или лучше) продукт.
Hotab написав:Wirująświatła
так мы не замиримся никогда
Hotab написав:
А, ну да, тебе не бʼють..
я не живу войной, да она занимает часть моего внимания, но другие проблемы никуда не делись, пропаганда на фоне войны сделала их микроскопическими (ей так удобно, не нужно показывать людям что в "стране героической борьбы" есть проблемы, которые власть не замечает).
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Додано: Пон 24 бер, 2025 14:22
Wirująświatła написав:
Вам неплохо было бы научиться забывать про войну, хотя бы на 40 минут в сутки. Не упрек, а пожелание.
Можливо колись після перемоги. Зараз це абсурдно
Wirująświatła написав:
так мы не замиримся никогда
Хотілось би щоб якраз ніколи, хоча зрозуміло, що це неможлив. Але принаймні на десяток-два років ніякого "замирення". Війни закінчуються, але "замірюваться"... Це вам не дитяча бійка. Я не бог, я прощення не роздаю
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