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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 30313233
Повідомлення Додано: Пон 24 бер, 2025 14:32

  Faceless написав:
  Wirująświatła написав:Вам неплохо было бы научиться забывать про войну, хотя бы на 40 минут в сутки. Не упрек, а пожелание.

Можливо колись після перемоги. Зараз це абсурдно

переубеждать не буду, абстрагируясь нафантазирую ситуацию у некого чувака (не в коем случае не вы и вам не желаю) онкология и скажем бронхит. Ему говорят пролечите бронхит он может перейти в астму, он отвечает ну как вылечу онкологию может быть займусь. Сейчас примерно такая же картина. Война не должна переходить в эмоциональную сферу. Достаточно умом понимать где что происходит и какая нужна защита. Эмоциональное реагирование (кого то ненавидеть, обвинять, подозревать) здесь не просто лишнее, но и вредное. Оно истощает психику, а компенсирующего прилива положительных эмоций нет. Кстати одна из причин почему я больше не хочу писать про войну.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 24 бер, 2025 14:42

  Wirująświatła написав:
  Faceless написав:
  Wirująświatła написав:Вам неплохо было бы научиться забывать про войну, хотя бы на 40 минут в сутки. Не упрек, а пожелание.

Можливо колись після перемоги. Зараз це абсурдно

переубеждать не буду, абстрагируясь нафантазирую ситуацию у некого чувака (не в коем случае не вы и вам не желаю) онкология и скажем бронхит. Ему говорят пролечите бронхит он может перейти в астму, он отвечает ну как вылечу онкологию может быть займусь. Сейчас примерно такая же картина. Война не должна переходить в эмоциональную сферу. Достаточно умом понимать где что происходит и какая нужна защита. Эмоциональное реагирование (кого то ненавидеть, обвинять, подозревать) здесь не просто лишнее, но и вредное. Оно истощает психику, а компенсирующего прилива положительных эмоций нет. Кстати одна из причин почему я больше не хочу писать про войну.

тобі пішуть, що без тебе тема нападу зачахла,
хотаб про Ночкіна не буде ж писати мені 24х7, а Вадім забанений
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 24 бер, 2025 14:56

Re: Психологія та інші цікавинки

  Wirująświatła написав:переубеждать не буду, абстрагируясь нафантазирую ситуацию у некого чувака (не в коем случае не вы и вам не желаю) онкология и скажем бронхит. Ему говорят пролечите бронхит он может перейти в астму, он отвечает ну как вылечу онкологию может быть займусь. Сейчас примерно такая же картина.

Якась невдала аналогія. До чого тут дві хвороби. І до чого тут емоційна сфера.
Хвороба не має особи, і не має до вас нічого особистого, на відміну від ворога. Ворог готовий забрати конкретно ваше життя, життя ваших близьких, або вашу і ваших близьких свободу і майно. І тут ви такий "а в них ютубчик є цікавий", а "ваще надо ж потроху замиряться". WTF?
І про яке виснаження психіки мова, ви от мабуть не спілкуєтеся з маніяками, збоченцями, не впускаєте їх в своє коло - це виснажує вашу психіку?
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 24 бер, 2025 15:19

  Faceless написав:Хвороба не має особи, і не має до вас нічого особистого,
то есть шизофрения с голосами аттакует человека обезличенно? голоса говорят на непонятных языках, о чём то своём и в принципе не мешают? хрен там голоса говорят на понятном пациенту языке и не о чем то своём, а о том что имеет ценность и эмоционалтную значимость для человека, в большинстве случаев предлагают убить себя или кого то. Кто знает если бы у онкологии или бронхита были бы голоса, обеличенным был бы текст? Равно как и любая девиация аттакует прежде всего личность, высшие эмоции, ценностные структуры. Вспомните себя болеющим гриппом или другим вирусным, сильно хорошие ощущения? Я в 35 перенес ветрянку, ниче не болело и особой температуры не было но было ощушение что умираю.
  Faceless написав:Ворог готовий забрати конкретно ваше життя, життя ваших близьких, або вашу і ваших близьких свободу і майно. І тут ви такий "а в них ютубчик є цікавий", а "ваще надо ж потроху замиряться". WTF?
много у вас за 3 года враг забрал из перечисленного? тревога может наносить ущерб больше, чем то чего человек боится. Прописная истина.
Wirująświatła
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