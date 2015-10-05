Додано: Пон 24 бер, 2025 15:19

Faceless написав: Хвороба не має особи, і не має до вас нічого особистого, Хвороба не має особи, і не має до вас нічого особистого,

Faceless написав: Ворог готовий забрати конкретно ваше життя, життя ваших близьких, або вашу і ваших близьких свободу і майно. І тут ви такий "а в них ютубчик є цікавий", а "ваще надо ж потроху замиряться". WTF? Ворог готовий забрати конкретно ваше життя, життя ваших близьких, або вашу і ваших близьких свободу і майно. І тут ви такий "а в них ютубчик є цікавий", а "ваще надо ж потроху замиряться". WTF?

то есть шизофрения с голосами аттакует человека обезличенно? голоса говорят на непонятных языках, о чём то своём и в принципе не мешают? хрен там голоса говорят на понятном пациенту языке и не о чем то своём, а о том что имеет ценность и эмоционалтную значимость для человека, в большинстве случаев предлагают убить себя или кого то. Кто знает если бы у онкологии или бронхита были бы голоса, обеличенным был бы текст? Равно как и любая девиация аттакует прежде всего личность, высшие эмоции, ценностные структуры. Вспомните себя болеющим гриппом или другим вирусным, сильно хорошие ощущения? Я в 35 перенес ветрянку, ниче не болело и особой температуры не было но было ощушение что умираю.много у вас за 3 года враг забрал из перечисленного? тревога может наносить ущерб больше, чем то чего человек боится. Прописная истина.