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Психологія та інші цікавинки
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Додано: Пон 24 бер, 2025 14:32
Faceless написав: Wirująświatła написав:
Вам неплохо было бы научиться забывать про войну, хотя бы на 40 минут в сутки. Не упрек, а пожелание.
Можливо колись після перемоги. Зараз це абсурдно
переубеждать не буду, абстрагируясь нафантазирую ситуацию у некого чувака (не в коем случае не вы и вам не желаю) онкология и скажем бронхит. Ему говорят пролечите бронхит он может перейти в астму, он отвечает ну как вылечу онкологию может быть займусь. Сейчас примерно такая же картина. Война не должна переходить в эмоциональную сферу. Достаточно умом понимать где что происходит и какая нужна защита. Эмоциональное реагирование (кого то ненавидеть, обвинять, подозревать) здесь не просто лишнее, но и вредное. Оно истощает психику, а компенсирующего прилива положительных эмоций нет. Кстати одна из причин почему я больше не хочу писать про войну.
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Додано: Пон 24 бер, 2025 14:42
Wirująświatła написав: Faceless написав: Wirująświatła написав:
Вам неплохо было бы научиться забывать про войну, хотя бы на 40 минут в сутки. Не упрек, а пожелание.
Можливо колись після перемоги. Зараз це абсурдно
переубеждать не буду, абстрагируясь нафантазирую ситуацию у некого чувака (не в коем случае не вы и вам не желаю) онкология и скажем бронхит. Ему говорят пролечите бронхит он может перейти в астму, он отвечает ну как вылечу онкологию может быть займусь. Сейчас примерно такая же картина. Война не должна переходить в эмоциональную сферу. Достаточно умом понимать где что происходит и какая нужна защита. Эмоциональное реагирование (кого то ненавидеть, обвинять, подозревать) здесь не просто лишнее, но и вредное. Оно истощает психику, а компенсирующего прилива положительных эмоций нет. Кстати одна из причин почему я больше не хочу писать про войну.
тобі пішуть, що без тебе тема нападу зачахла,
хотаб про Ночкіна не буде ж писати мені 24х7, а Вадім забанений
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Додано: Пон 24 бер, 2025 14:56
Wirująświatła написав:
переубеждать не буду, абстрагируясь нафантазирую ситуацию у некого чувака (не в коем случае не вы и вам не желаю) онкология и скажем бронхит. Ему говорят пролечите бронхит он может перейти в астму, он отвечает ну как вылечу онкологию может быть займусь. Сейчас примерно такая же картина.
Якась невдала аналогія. До чого тут дві хвороби. І до чого тут емоційна сфера.
Хвороба не має особи, і не має до вас нічого особистого, на відміну від ворога. Ворог готовий забрати конкретно ваше життя, життя ваших близьких, або вашу і ваших близьких свободу і майно. І тут ви такий "а в них ютубчик є цікавий", а "ваще надо ж потроху замиряться". WTF?
І про яке виснаження психіки мова, ви от мабуть не спілкуєтеся з маніяками, збоченцями, не впускаєте їх в своє коло - це виснажує вашу психіку?
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Додано: Пон 24 бер, 2025 15:19
Faceless написав:
Хвороба не має особи, і не має до вас нічого особистого,
то есть шизофрения с голосами аттакует человека обезличенно? голоса говорят на непонятных языках, о чём то своём и в принципе не мешают? хрен там голоса говорят на понятном
пациенту языке и не о чем то своём, а о том что имеет ценность и эмоциональную значимость для человека, В большинстве случаев предлагают убить себя или кого то, или нанести повреждения.
Кто знает если бы у онкологии или бронхита были бы голоса, обеличенным был бы их текст? Равно как и любая девиация аттакует прежде всего личность, высшие эмоции, ценностные структуры. Вспомните себя болеющим гриппом или другим вирусным, сильно хорошие ощущения? Я в 35 перенес ветрянку, ниче не болело и особой температуры не было, но было упорное ощушение что умираю. Абсолютно новый опыт Даже не думал что такое возможно.
Faceless написав:
Ворог готовий забрати конкретно ваше життя, життя ваших близьких, або вашу і ваших близьких свободу і майно. І тут ви такий "а в них ютубчик є цікавий", а "ваще надо ж потроху замиряться". WTF?
много у вас за 3 года враг забрал из перечисленного? тревога может наносить ущерб больше, чем то чего человек боится. Прописная истина.
Тревога – переживание внутреннего беспокойства, ожидание неприятности, беды, катастрофы. Чувство тревоги может сопровождаться двигательным беспокойством, вегетативными реакциями. Тревога может перерасти в панику, при которой больные мечутся, не находят себе места или застывают в ужасе, ожидая катастрофу. Входит в структуру невротических, тревожно-депрессивных, острых бредовых, аффективнобредовых синдромов и синдромов помрачения сознания.
Тревога наносит удар по самому основанию структуры личности, на котором зиждется понимание самого себя и мира. В тревоге проявляется страх человека по поводу собственной экзистенции, опасения «стать ничем». Человек, охваченный тревогой, полностью ей предоставлен и лишен всякой опоры в своем существовании.
. П. Тиллих дифференцирует функции тревоги и выделяет три ее формы в соответствии с тремя областями угрозы самоутверждению человека. Человек испытывает угрозу физическому самоутверждению в виде тревоги судьбы и смерти; нравственному самоутверждению в виде тревоги вины; духовному самоутверждению в виде тревоги пустоты и отсутствия смысла. Все три формы тревоги присутствуют друг в друге и взаимосвязаны таким образом, что одна из них задает общий тон. Наиболее разрушительной силой, по мнению Тиллиха, обладает тревога пустоты и отсутствия смысла как угроза полноте бытия человека. Происходит утрата смысла при разочарованиях, разрушениях веры
далее за тревогой следует депрессия
При депрессии имеет место разрушительный анализ перспектив субъекта в аспекте возможностей его бытия. Для человека, переживающего депрессию, ничто в мире не воспринимается и больше не является привлекательным и красивым. Катастрофа, которую переживает человек, от начала до конца разыгрывается в пределах тела и психики; окружающий мир служит мерой постигшего несчастья. Масштабы переживаемой катастрофы оцениваются в сопоставлении с представлениями о нормальной человеческой личности, с образцом которой человек себя сравнивает (А. В. Снежневский). Нарушения сознания отсутствуют, сохраняется способность восприятия, цельность своего Я, представления о себе как личности.
Согласно теории дифференциальных эмоций, депрессия рассматривается как симптомокомплекс эмоций, включающий такой набор травмирующих эмоций как страдание, отвращение, презрение, подавленность, предчувствие беды, зацикленность на своих переживаниях, резкое сужение воспринимаемого спектра эмоций, ощущение фатальности происходящего "ничего нельзя изменить".
Ключевое - резкое сужение воспринимаемого спектра, что вызывает ощущение фатальности, потому что отрицаются или остаются за кадром другие возможности для выхода из ощущения фатальности.
Маниакальное состояние является по окрашенности настроения противоположным полюсом этого же континуума системы эмоциональных отношений: мир представляется ярким и необычайно интересным; будущее наполнено прекрасными ожиданиями и большими планами. Человек в таком состоянии испытывает подъем сил, энергии. Маниакальное состояние в литературе называют еще эйфорическим.
депрессивные и маниакальные состояния могут циркулировать как фазы, которые возникают и сменяются у одного и того же субъекта, а затем могут чередоваться с периодами стабилизации эмоционального состояния.
Тревога – радость. Исследования данной эмоциональной дихотомии в основном сосредоточены на негативном полюсе – тревоге и других близких с нею переживаниях. Радость изучалась несоизмеримо меньше. Это обусловлено, скорее всего, практикой обращений клиентов, поскольку за психологической помощью обращаются те, кто испытывает отрицательные переживания: страх, страдание, вину, отчаяние
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Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Пон 24 бер, 2025 15:29, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Пон 24 бер, 2025 15:59
решение вчерашнего кейса про неприличные фото. Кейс сложный тем что в нем переплетается много компонентов, чтобы его решить кажлый нужно рассматривать отдельно.
варианты решения примерные. Поскольку не охватывают всех ситуаций.
1. юридический. такого рода контент нарушает закон. можно попросить знакомого полицейского приехать в школу, вызвать с урока ребенка, рассказать ТЕТ-а-ТЕТ что его(ее) фото нашли у какого-то "плохого дяди" (маньяк, педофил бла бла бла) и что у родителей могут быть проблемы.
Взять и дать честное слово не рассказывать об этом никому. Ребенок даже 18л будет испуган этой ситуацией и за обещание не рассказывать родителям, с огромной вероятностью больше такого делать не будет. Конечно мент должен быть доверенным и никакие фото ему не давать/не показывать. Ну или не в школу, но иине домой (чтобы ребенок не заподозрил подставу от родителей)
2. какими то усилиями нужно понять мотивы поведения. Если "все себя так ведут", это не страшно. Другие мотивы могут указать на личные проблемы, выходящие за рамки данного кейса.
3. доверие в семье. ни в коем случае нельзя говорить что вы видели эти фото, доверие будет подорвано, а остальной контент тщательно скрыт или мговенно удалён. Нужно наоборот усиливать доверие, чтобы ребенок мог и хотел сам рассказать что наделал, зная что строгого наказания не будет. После добровольного признания вероятность что история больше не повторится довольно высокая.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Пон 24 бер, 2025 16:02, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 24 бер, 2025 16:01
Wirująświatła написав:
то есть шизофрения с голосами аттакует человека обезличенно? голоса говорят на непонятных языках, о чём то своём и в принципе не мешают? хрен там голоса говорят на понятном пациенту языке и не о чем то своём, а о том что имеет ценность и эмоциональную значимость для человека, В большинстве случаев предлагают убить себя или кого то, или нанести повреждения.
Порадисвя зі своїми голосами - нє, що б там голоси не казали, це не "особистість" хвороби
Wirująświatła написав:
Вспомните себя болеющим гриппом или другим вирусным, сильно хорошие ощущения? Я в 35 перенес ветрянку, ниче не болело и особой температуры не было, но было упорное ощушение что умираю.
Ну відчуття не дуже, якщо голова болить, чи горло, а ще гірше нежить. Але щоб прям вмирав - нє. Найважче чим хворів останні роки - коронавірус в 2020, температура була вище 40, але я то дізнався коли поміряв, а так просто то в жар кидало то в холод, але я собі працював, хатніми справами займався. Ну коли ще більше піднялася то вже було стрьомно, але в основномному через усвідомлення що воно небезпечно.
Wirująświatła написав:
много у вас за 3 года враг забрал из перечисленного?
Цікава позиція. Я ті шахеди і бачу і чую, і мені не обов'язково треба постраждати особисто, щоб зрозуміти, що це загроза.Вони окупували частину моєї країни, також можна сказати що забрали в мене. Вбито, закатовано сотні тисяч моїх співвітчизників, і я міг би бути на їх місті. Знайомі і колеги служать, воюють.
Що ще треба, чого ще недостатньо щоб зрозуміти, хто є ворог, що є загроза, і кому в принципі нема прощення?
За мою тривожність не переживайте, якщо така і є, то ми з нею домовимось
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Додано: Пон 24 бер, 2025 16:04
Wirująświatła написав:
варианты решения примерные. Поскольку не охватывают всех ситуаций.
1. юридический. такого рода контент нарушает закон. можно попросить знакомого полицейского приехать в школу, вызвать с урока ребенка, рассказать что его(ее) фото нашли у какогото плохого дяди (маньяк, педофил бла бла бла) и что у родителей могут быть проблемы. Взять и дать честное слово не рассказывать об этом никому. Ребенок даже 18л будет испуган этой ситуацией и за обещание не рассказывать родителям с огромной вероятностью больше такого делать не будет. Конечно мент должен быть доверенным и никакие фото ему не давать/не показывать
Невеликий коментар. Якщо потім виявиться, що це все підстава, що замість того, щоб чесно і відверто сказати особисто ви влаштували спектакль на брехні і залякуванні, то виникне нова проблема.
Wirująświatła написав:
3. доверие в семье. ни в коем случае нельзя говорить что вы видели эти фото, доверие будет подорвано, а остальной контент тщательно скрыт или мговенно удалён. Нужно наоборот усиливать доверие, чтобы ребенок мог и хотел сам рассказать что наделал, зная что строгого наказания не будет. После добровольного признания вероятность что история больше не повторится довольно высокая.
Довіра у вас базується на брехні?
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Додано: Пон 24 бер, 2025 16:07
Faceless написав:
Цікава позиція. Я ті шахеди і бачу і чую, і мені не обов'язково треба постраждати особисто, щоб зрозуміти, що це загроза.Вони окупували частину моєї країни, також можна сказати що забрали в мене. Вбито, закатовано сотні тисяч моїх співвітчизників, і я міг би бути на їх місті. Знайомі і колеги служать, воюють.
Що ще треба, чого ще недостатньо щоб зрозуміти, хто є ворог, що є загроза, і кому в принципі нема прощення?
каждый день умирают сотни людей, старость, болезни, несчастные случаи, дтп. Вы за каждую смерть переживаете? до войны вас это тоже беспокоило?
я не пытаюсь наврать что война белая и пушистая, что нет жертв и разрушений. Просто нужно соизмерить не гипертрофирована ли ваша эмоциональная реакция. Сравнив ее на аналогичные случаи не связанные с войной.
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Додано: Пон 24 бер, 2025 16:10
Faceless написав:
Невеликий коментар. Якщо потім виявиться, що це все підстава, що замість того, щоб чесно і відверто сказати особисто ви влаштували спектакль на брехні і залякуванні, то виникне нова проблема.
а если раскрыть карты проблемы (что родитель читает личную переписку) и чувство стыда (от содержимого фото) не возникнет? как раз полицейский нужен чтобы отвести подозрение от родителей и убрать эти риски. Восстановить доверие потом может быть сложно, некоторые дети до конца жизни держат зуб на родителей.
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