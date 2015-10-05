Додано: Пон 24 бер, 2025 15:19

Faceless написав: Хвороба не має особи, і не має до вас нічого особистого, Хвороба не має особи, і не має до вас нічого особистого,

Faceless написав: Ворог готовий забрати конкретно ваше життя, життя ваших близьких, або вашу і ваших близьких свободу і майно. І тут ви такий "а в них ютубчик є цікавий", а "ваще надо ж потроху замиряться". WTF? Ворог готовий забрати конкретно ваше життя, життя ваших близьких, або вашу і ваших близьких свободу і майно. І тут ви такий "а в них ютубчик є цікавий", а "ваще надо ж потроху замиряться". WTF?

Тревога – переживание внутреннего беспокойства, ожидание неприятности, беды, катастрофы. Чувство тревоги может сопровождаться двигательным беспокойством, вегетативными реакциями. Тревога может перерасти в панику, при которой больные мечутся, не находят себе места или застывают в ужасе, ожидая катастрофу. Входит в структуру невротических, тревожно-депрессивных, острых бредовых, аффективнобредовых синдромов и синдромов помрачения сознания.



Тревога наносит удар по самому основанию структуры личности, на котором зиждется понимание самого себя и мира. В тревоге проявляется страх человека по поводу собственной экзистенции, опасения «стать ничем». Человек, охваченный тревогой, полностью ей предоставлен и лишен всякой опоры в своем существовании.



. П. Тиллих дифференцирует функции тревоги и выделяет три ее формы в соответствии с тремя областями угрозы самоутверждению человека. Человек испытывает угрозу физическому самоутверждению в виде тревоги судьбы и смерти; нравственному самоутверждению в виде тревоги вины; духовному самоутверждению в виде тревоги пустоты и отсутствия смысла. Все три формы тревоги присутствуют друг в друге и взаимосвязаны таким образом, что одна из них задает общий тон. Наиболее разрушительной силой, по мнению Тиллиха, обладает тревога пустоты и отсутствия смысла как угроза полноте бытия человека. Происходит утрата смысла при разочарованиях, разрушениях веры

При депрессии имеет место разрушительный анализ перспектив субъекта в аспекте возможностей его бытия. Для человека, переживающего депрессию, ничто в мире не воспринимается и больше не является привлекательным и красивым. Катастрофа, которую переживает человек, от начала до конца разыгрывается в пределах тела и психики; окружающий мир служит мерой постигшего несчастья. Масштабы переживаемой катастрофы оцениваются в сопоставлении с представлениями о нормальной человеческой личности, с образцом которой человек себя сравнивает (А. В. Снежневский). Нарушения сознания отсутствуют, сохраняется способность восприятия, цельность своего Я, представления о себе как личности.



Согласно теории дифференциальных эмоций, депрессия рассматривается как симптомокомплекс эмоций, включающий такой набор травмирующих эмоций как страдание, отвращение, презрение, подавленность, предчувствие беды, зацикленность на своих переживаниях, резкое сужение воспринимаемого спектра эмоций, ощущение фатальности происходящего "ничего нельзя изменить".



Ключевое - резкое сужение воспринимаемого спектра, что вызывает ощущение фатальности, потому что отрицаются или остаются за кадром другие возможности для выхода из ощущения фатальности.



Маниакальное состояние является по окрашенности настроения противоположным полюсом этого же континуума системы эмоциональных отношений: мир представляется ярким и необычайно интересным; будущее наполнено прекрасными ожиданиями и большими планами. Человек в таком состоянии испытывает подъем сил, энергии. Маниакальное состояние в литературе называют еще эйфорическим.



депрессивные и маниакальные состояния могут циркулировать как фазы, которые возникают и сменяются у одного и того же субъекта, а затем могут чередоваться с периодами стабилизации эмоционального состояния.



Тревога – радость. Исследования данной эмоциональной дихотомии в основном сосредоточены на негативном полюсе – тревоге и других близких с нею переживаниях. Радость изучалась несоизмеримо меньше. Это обусловлено, скорее всего, практикой обращений клиентов, поскольку за психологической помощью обращаются те, кто испытывает отрицательные переживания: страх, страдание, вину, отчаяние



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то есть шизофрения с голосами аттакует человека обезличенно? голоса говорят на непонятных языках, о чём то своём и в принципе не мешают? хрен там голоса говорят напациенту языке и не о чем то своём, а о том что имеет ценность и эмоциональную значимость для человека, В большинстве случаев предлагают убить себя или кого то, или нанести повреждения.Кто знает если бы у онкологии или бронхита были бы голоса, обеличенным был бы их текст? Равно как и любая девиация аттакует прежде всего личность, высшие эмоции, ценностные структуры. Вспомните себя болеющим гриппом или другим вирусным, сильно хорошие ощущения? Я в 35 перенес ветрянку, ниче не болело и особой температуры не было, но было упорное ощушение что умираю. Абсолютно новый опыт Даже не думал что такое возможно.много у вас за 3 года враг забрал из перечисленного? тревога может наносить ущерб больше, чем то чего человек боится. Прописная истина.далее за тревогой следует депрессия