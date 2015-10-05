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Психологія та інші цікавинки
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Додано: Пон 24 бер, 2025 16:12
Faceless написав:
Порадисвя зі своїми голосами - нє, що б там голоси не казали, це не "особистість" хвороби
я сейчас занят, позже дам цитаты что большинство девиаций носит личностно-обусловленный характер. То есть направлены именно против этой личности либо её окружения.
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Додано: Пон 24 бер, 2025 16:21
Wirująświatła написав:
каждый день умирают сотни людей, старость, болезни, несчастные случаи, дтп. Вы за каждую смерть переживаете? до войны вас это тоже беспокоило?
Мене непокоїть, якщо масовим смертям є одна, конекретна причина, що є усвідомленими діями.
Wirująświatła написав:
Просто нужно соизмерить не гипертрофирована ли ваша эмоциональная реакция.
Та її практично немає. Просто остаточно треба прийняти що русня не люди, от і все
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Додано: Пон 24 бер, 2025 16:24
Wirująświatła написав: Faceless написав:
Порадисвя зі своїми голосами - нє, що б там голоси не казали, це не "особистість" хвороби
я сейчас занят, позже дам цитаты что большинство девиаций носит личностно-обусловленный характер. То есть направлены именно против этой личности либо её окружения.
Якщо це цитати ваших голосів - буде цікаво.
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