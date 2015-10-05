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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 34353637
Повідомлення Додано: Пон 24 бер, 2025 16:12

  Faceless написав:Порадисвя зі своїми голосами - нє, що б там голоси не казали, це не "особистість" хвороби
я сейчас занят, позже дам цитаты что большинство девиаций носит личностно-обусловленный характер. То есть направлены именно против этой личности либо её окружения.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 24 бер, 2025 16:21

Re: Психологія та інші цікавинки

  Wirująświatła написав:каждый день умирают сотни людей, старость, болезни, несчастные случаи, дтп. Вы за каждую смерть переживаете? до войны вас это тоже беспокоило?

Мене непокоїть, якщо масовим смертям є одна, конекретна причина, що є усвідомленими діями.
  Wirująświatła написав:Просто нужно соизмерить не гипертрофирована ли ваша эмоциональная реакция.

Та її практично немає. Просто остаточно треба прийняти що русня не люди, от і все
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 24 бер, 2025 16:24

  Wirująświatła написав:
  Faceless написав:Порадисвя зі своїми голосами - нє, що б там голоси не казали, це не "особистість" хвороби
я сейчас занят, позже дам цитаты что большинство девиаций носит личностно-обусловленный характер. То есть направлены именно против этой личности либо её окружения.

Якщо це цитати ваших голосів - буде цікаво. :mrgreen:
Faceless
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9
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  #<1 ... 34353637
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