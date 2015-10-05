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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 35363738>
Повідомлення Додано: Пон 24 бер, 2025 16:12

  Faceless написав:Порадисвя зі своїми голосами - нє, що б там голоси не казали, це не "особистість" хвороби
я сейчас занят, позже дам цитаты что большинство девиаций носит личностно-обусловленный характер. То есть направлены именно против этой личности либо её окружения.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 24 бер, 2025 16:21

Re: Психологія та інші цікавинки

  Wirująświatła написав:каждый день умирают сотни людей, старость, болезни, несчастные случаи, дтп. Вы за каждую смерть переживаете? до войны вас это тоже беспокоило?

Мене непокоїть, якщо масовим смертям є одна, конекретна причина, що є усвідомленими діями.
  Wirująświatła написав:Просто нужно соизмерить не гипертрофирована ли ваша эмоциональная реакция.

Та її практично немає. Просто остаточно треба прийняти що русня не люди, от і все
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 24 бер, 2025 16:24

  Wirująświatła написав:
  Faceless написав:Порадисвя зі своїми голосами - нє, що б там голоси не казали, це не "особистість" хвороби
я сейчас занят, позже дам цитаты что большинство девиаций носит личностно-обусловленный характер. То есть направлены именно против этой личности либо её окружения.

Якщо це цитати ваших голосів - буде цікаво. :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 24 бер, 2025 17:10

  Faceless написав:Якщо це цитати ваших голосів - буде цікаво
мои голоса запрещают их цитировать) авторское право все такое.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 24 бер, 2025 17:16

  Faceless написав:Довіра у вас базується на брехні?
вы смешиваете все в одну кучу. Поэтому решение не будет взвешенным

Психолог не занимается вопросами морали. Не нравится брехня можно обратиться с заявлением в полицию или к завучу/директору школы.

Или никуда не идти так поговорить что единственным желанием ребенка будет поскорее съехать.

зато все честно, да? Если будет выбор травмировать ребенка или обмануть я сделаю 2е. Отакая я гадина. Ложь плохо но и ситуация не простая цепляющая как закон так и вопросы семейного доверия.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 24 бер, 2025 17:19, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 24 бер, 2025 17:16

  Wirująświatła написав:решение вчерашнего кейса про неприличные фото. Кейс сложный тем что в нем переплетается много компонентов, чтобы его решить кажлый нужно рассматривать отдельно.

варианты решения примерные. Поскольку не охватывают всех ситуаций.

це не рішення проблеми. Тільки не розцінюйте це як домахони чи намір копатись в ваших дитячих травмах. :lol:
Ваше рішення, це те саме що при сифілісі боротись з висипами на шкірі.
Одна справа якщо воно з хуліганських мотивів.
Воно більш для чоловіків характерно, но і жінки теж часом при відкритих шторах полюбляють роздіватись.
Інша справа що якийсь дорослий втерся до дитини в довіру
а ваш авторитет на цей момент рівний 0.
Хіба ви виховували так, що в цьому нема нічого страшного.
Проблема не в самих фотках, так само як не те що зїли яблуко а те що ослухались.
Десь є дорослий який маніпулює дитиною.
Случай не такий рідкісний як багато хто думає.

Один розкажу.
схожа ситуація з фото, потім шантаж і з схиленням до сексом на відео, а далі по всіх пунктах програми одночасно з алкоголем і наркотиками. закінчилось проституцією на групу. і серійною суїцидальністю.

Як не парадоксально, но чим гірше вихована дитина тим такі прояви як фото чужим, менше свідчать про злам психіки.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Пон 24 бер, 2025 17:23

Banderlog вы невнимательно прочитали решение.
  Wirująświatła написав:2. какими то усилиями нужно понять мотивы поведения. Если "все себя так ведут", это не страшно. Другие мотивы могут указать на личные проблемы, выходящие за рамки данного кейса.


Про полицию это костыль, но на детей он действует. Далее нужно наблюдать какие мотивы. Если игра (обмен фото) девиаций нет. Искать везде девиацию называется гипердиагностика. Можно такое найти...
  Banderlog написав:а ваш авторитет на цей момент рівний 0.
это отдельный кейс. Я не могу в один кейс включить все возможные мотивы такого поведения иначе он станет слишком сложный и нерешаемый. Потому что вы тоже намешиваете доверие, влияние постороннего человека и плохое воспитание. Это 3 разные кейса. Да здесь они слились, но одного решения нет. В отдельных случаях придётся выбирать что сохранить, что травмировать. Камень ножницы бумага.
  Banderlog написав:Проблема не в самих фотках, так само як не те що зїли яблуко а те що ослухались
все дети нарушают указания и правила родителей.в процесс познания включены так же опции прощупать границы дозволенного, работает ли ложь и манипуляция, можно ли сделать вид что расскаялся и далее делать что дешаешь. Можно ли что то скрыть. И т.д. все это проверяется всеми детьми. И родители много о чем не знают. В т.ч. и вы. Может "удобные дети" ведут себя как котики. Из за того что процессы познания поверхностные. Книжку прочитал и уже все знаю. Как новодворская и секс.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 24 бер, 2025 17:39, всього редагувалось 2 разів.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 24 бер, 2025 17:32

  Faceless написав: Просто остаточно треба прийняти що русня не люди, от і все

це вже фашизм. :wink:
Не скажу що так думати не можно, моментами треба.
Но не остаточно. :lol:
На війні також не вбивають тут знищують, і не в/сл противника а пі-рів(странно ще наші партнери не стурбовані :lol: ).
Но уявіть такого ветерана після війни який рішив остаточно?
Banderlog
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Повідомлення Додано: Пон 24 бер, 2025 17:48

  Wirująświatła написав:Banderlog вы невнимательно прочитали решение.
  Wirująświatła написав:2. какими то усилиями нужно понять мотивы поведения. Если "все себя так ведут", это не страшно. Другие мотивы могут указать на личные проблемы, выходящие за рамки данного кейса.


Про полицию это костыль, но на детей он действует. Далее нужно наблюдать какие мотивы. Если игра (обмен фото) девиаций нет. Искать везде девиацию называется гипердиагностика. Можно такое найти...
  Banderlog написав:а ваш авторитет на цей момент рівний 0.
это отдельный кейс. Я не могу в один кейс включить все возможные мотивы такого поведения иначе он станет слишком сложный и нерешаемый. Потому что вы тоже намешиваете доверие, влияние постороннего человека и плохое воспитание. Это 3 разные кейса. Да здесь они слились, но одного решения нет. В отдельных случаях придётся выбирать что сохранить, что травмировать. Камень ножницы бумага.
  Banderlog написав:Проблема не в самих фотках, так само як не те що зїли яблуко а те що ослухались
все дети нарушают указания и правила родителей.в процесс познания включены так же опции прощупать границы дозволенного, работает ли ложь и манипуляция, можно ли сделать вид что расскаялся и далее делать что дешаешь. Можно ли что то скрыть. И т.д. все это проверяется всеми детьми. И родители много о чем не знают. В т.ч. и вы.

Як ви рішили постороннього авторитетного дорослого? Він ж нікуди не пропав, а існує в реалі.
Ви не мислите з його сторони цієї історії.
Років з 12 в дітей мають бути границі вже не залежні від батьків. Це не прощупування дозволеного.
Це вже психічно підранок. Даж якщо ліквідувати вампіра.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Пон 24 бер, 2025 17:55

  Banderlog написав:Ви не мислите з його сторони цієї історії.
Років з 12 в дітей мають бути границі вже не залежні від батьків. Це не прощупування дозволеного.
Це вже психічно підранок. Даж якщо ліквідувати вампіра


Можно вопросом на вопрос. Естественное ли желание девочки 12 лет нравится мужчинам? Выслушивать комплименты и восхищение. Если нет с какого возраста такое желание становится естестенным?

Про темную личность помню и варианты решения нарисую..хорошо что вы уже не смешиваете все в одну кучу.

Примерно с 12-13 родители постепенно начинают терять авторитет, а кто то набирать. Чаще всего кто то из окружения. Подруга, страший мальчик который нравится, значимый взрослый (например учитель физкультуры который руками помогает выполнить упражнение). Или вы думаете на танцах балете учитель не держит детям ногу, торс? Без умысла кстати. Так надо.

Но я отвлекся. Ситуация старшийи мальчик нравится одинаково двум подругам. Он им говорит скиньте мне свои фото чтобы я выбрал какая из вас красивее. Где тут девиация? Для вас же не новость что всеми нами манипулируют. Может не так толсто, но тем не менее.


Теперь ваш незнакомый дядя, надо смотреть есть ли у ребенка друзья, зачем вдруг понадобился виртуальный друг (о том что это нехорошо я вам уже говорил давным давно. Друзья любовь должны быть только оффлайн, вы мне еще какого то кума вспоминали).

Далее может окружение не принимает ребенка, Булит или называет уродом(ливой)? Тогда незнакомец нужен для компенсации этих ситуаций. Получив негатив в школе ребенок ищет кто его похвалит и будет им(ей) восхищаться в сети. Даже если за это придется заплатить фотографией.



Хочу заметить психолог подопечному другом стать не может, это запрещено, вариант "пусть идет к психологу и с ним дружит" сразу забудьте.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 24 бер, 2025 18:06, всього редагувалось 1 раз.
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