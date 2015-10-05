Додано: Пон 24 бер, 2025 17:55

Banderlog написав: Ви не мислите з його сторони цієї історії.

Років з 12 в дітей мають бути границі вже не залежні від батьків. Це не прощупування дозволеного.

Це вже психічно підранок. Даж якщо ліквідувати вампіра Ви не мислите з його сторони цієї історії.Років з 12 в дітей мають бути границі вже не залежні від батьків. Це не прощупування дозволеного.Це вже психічно підранок. Даж якщо ліквідувати вампіра

Можно вопросом на вопрос. Естественное ли желание девочки 12 лет нравится мужчинам? Выслушивать комплименты и восхищение. Если нет с какого возраста такое желание становится естестенным?Про темную личность помню и варианты решения нарисую..хорошо что вы уже не смешиваете все в одну кучу.Примерно с 12-13 родители постепенно начинают терять авторитет, а кто то набирать. Чаще всего кто то из окружения. Подруга, страший мальчик который нравится, значимый взрослый (например учитель физкультуры который руками помогает выполнить упражнение). Или вы думаете на танцах балете учитель не держит детям ногу, торс? Без умысла кстати. Так надо.Но я отвлекся. Ситуация старшийи мальчик нравится одинаково двум подругам. Он им говорит скиньте мне свои фото чтобы я выбрал какая из вас красивее. Где тут девиация? Для вас же не новость что всеми нами манипулируют. Может не так толсто, но тем не менее.Теперь ваш незнакомый дядя, надо смотреть есть ли у ребенка друзья, зачем вдруг понадобился виртуальный друг (о том что это нехорошо я вам уже говорил давным давно. Друзья любовь должны быть только оффлайн, вы мне еще какого то кума вспоминали).Далее может окружение не принимает ребенка, Булит или называет уродом(ливой)? Тогда незнакомец нужен для компенсации этих ситуаций. Получив негатив в школе ребенок ищет кто его похвалит и будет им(ей) восхищаться в сети. Даже если за это придется заплатить фотографией.Хочу заметить психолог подопечному другом стать не может, это запрещено, вариант "пусть идет к психологу и с ним дружит" сразу забудьте.