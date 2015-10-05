Додано: Пон 24 бер, 2025 18:13

Hotab написав: У нього нема емпатії до цих людей, як до «своїх». Їх смерть не викликає у нього ніяких почуттів.

Їх праця не викликає у нього відчуття подяки . Як наслідок у нього не виникає бажання їм домогти. У мене тут крім мата нема слів… це лютєйший пздц!! У нього нема емпатії до цих людей, як до «своїх». Їх смерть не викликає у нього ніяких почуттів.Їх праця не викликає у нього відчуття подяки . Як наслідок у нього не виникає бажання їм домогти. У мене тут крім мата нема слів… це лютєйший пздц!!

а у тебя есть эмпатия к детям сиротам, которые растут без родителей, которым в трудной душевной ситуации не к кому обратиться и получить свою порцию тепла? Эмпатию заслуживают только военные да? Военный может себя защитить и за себя постоять, а сирота нет. Он бессилен перед порядками организации где проживает, если его буллят старшие, перед ситуациями когда нужна консультация врослого человека.Говорю ж война гипетрофировала одни ценности и умножила на ноль другие. Я точно должен прыгать от восторга? Пусть вас любят женщины которые свалили нахой в европы.Это не относится к пленным и вренным инвалидам. Этим людям я глубоко сочувствую.Какая тебе нужна подяка тебе платят в 10 раз больше средней зарплаты по стране, может тебе еще ноги надо вылизать?Здоровый сука лоб просит эмпатию и подяку, я б сказал куда ему пойти...Поэтому для зсу я профнепригодный. Может когда нибудь дойдёт.