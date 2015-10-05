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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 35363738
Повідомлення Додано: Пон 24 бер, 2025 18:00

Re: Психологія та інші цікавинки

Оця вся писанина Віталі щодо «ну десь помирають, так і раніше помирали» ще одне підтвердження того, що Віталя не вважає, що військові захищають його, його місто, його домівку.
У нього нема емпатії до цих людей, як до «своїх». Їх смерть не викликає у нього ніяких почуттів.
Їх праця не викликає у нього відчуття подяки . Як наслідок у нього не виникає бажання їм домогти. У мене тут крім мата нема слів… це лютєйший пздц!!
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 бер, 2025 18:13

  Hotab написав:У нього нема емпатії до цих людей, як до «своїх». Їх смерть не викликає у нього ніяких почуттів.
Їх праця не викликає у нього відчуття подяки . Як наслідок у нього не виникає бажання їм домогти. У мене тут крім мата нема слів… це лютєйший пздц!!
а у тебя есть эмпатия к детям сиротам, которые растут без родителей, которым в трудной душевной ситуации не к кому обратиться и получить свою порцию тепла? Эмпатию заслуживают только военные да? Военный может себя защитить и за себя постоять, а сирота нет. Он бессилен перед порядками организации где проживает, если его буллят старшие, перед ситуациями когда нужна консультация врослого человека.

Говорю ж война гипетрофировала одни ценности и умножила на ноль другие. Я точно должен прыгать от восторга? Пусть вас любят женщины которые свалили нахой в европы.

Это не относится к пленным и вренным инвалидам. Этим людям я глубоко сочувствую.

Какая тебе нужна подяка тебе платят в 10 раз больше средней зарплаты по стране, может тебе еще ноги надо вылизать?

Здоровый сука лоб просит эмпатию и подяку, я б сказал куда ему пойти...

Поэтому для зсу я профнепригодный. Может когда нибудь дойдёт.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 24 бер, 2025 18:29

Re: Психологія та інші цікавинки

Щось я не побачив у Хотаба запиту на подяку для себе. Віталій, ви занадто на Хотабі зациклилися. Хай собі льотає в цивільній авіації
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 24 бер, 2025 18:45

Wirująświatła

Здоровый сука лоб просит эмпатию и подяку, я б сказал куда ему пойти...


Ти що сука-баран?? Мені твоє ставлення не впало нікуди. Тебе сотні тисяч людей захищають. Тебе!!! Особисто!! До чого тут сироти?? Ці люди працюють на те, щоб тобі на голову не падали бомби і іскандери. Щоб ти не ховався як 3 роки тому у батьківській хаті під Південноукраінськом. Тобі такі прості речі не доходять??
Hotab
 
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