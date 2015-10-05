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Психологія та інші цікавинки
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Додано: Пон 24 бер, 2025 18:00
Оця вся писанина Віталі щодо «ну десь помирають, так і раніше помирали» ще одне підтвердження того, що Віталя не вважає, що військові захищають його, його місто, його домівку.
У нього нема емпатії до цих людей, як до «своїх». Їх смерть не викликає у нього ніяких почуттів.
Їх праця не викликає у нього відчуття подяки . Як наслідок у нього не виникає бажання їм домогти. У мене тут крім мата нема слів… це лютєйший пздц!!
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Hotab
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Додано: Пон 24 бер, 2025 18:13
Hotab написав:
У нього нема емпатії до цих людей, як до «своїх». Їх смерть не викликає у нього ніяких почуттів.
Їх праця не викликає у нього відчуття подяки . Як наслідок у нього не виникає бажання їм домогти. У мене тут крім мата нема слів… це лютєйший пздц!!
а у тебя есть эмпатия к детям сиротам, которые растут без родителей, которым в трудной душевной ситуации не к кому обратиться и получить свою порцию тепла? Эмпатию заслуживают только военные да? Военный может себя защитить и за себя постоять, а сирота нет. Он бессилен перед порядками организации где проживает, если его буллят старшие, перед ситуациями когда нужна консультация врослого человека.
Говорю ж война гипетрофировала одни ценности и умножила на ноль другие. Я точно должен прыгать от восторга? Пусть вас любят женщины которые свалили нахой в европы.
Это не относится к пленным и вренным инвалидам. Этим людям я глубоко сочувствую.
Какая тебе нужна подяка тебе платят в 10 раз больше средней зарплаты по стране, может тебе еще ноги надо вылизать?
Здоровый сука лоб просит эмпатию и подяку, я б сказал куда ему пойти...
Поэтому для зсу я профнепригодный. Может когда нибудь дойдёт.
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Додано: Пон 24 бер, 2025 18:29
Щось я не побачив у Хотаба запиту на подяку для себе. Віталій, ви занадто на Хотабі зациклилися. Хай собі льотає в цивільній авіації
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Faceless
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Додано: Пон 24 бер, 2025 18:45
Wirująświatła
Здоровый сука лоб просит эмпатию и подяку, я б сказал куда ему пойти...
Ти що сука-баран?? Мені твоє ставлення не впало нікуди. Тебе сотні тисяч людей захищають. Тебе!!! Особисто!! До чого тут сироти?? Ці люди працюють на те, щоб тобі на голову не падали бомби і іскандери. Щоб ти не ховався як 3 роки тому у батьківській хаті під Південноукраінськом. Тобі такі прості речі не доходять??
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Додано: Пон 24 бер, 2025 18:54
Faceless написав:
Щось я не побачив у Хотаба запиту на подяку для себе. Віталій, ви занадто на Хотабі зациклилися. Хай собі льотає в цивільній авіації
Ой не увидели)
кто дал полномочия хотабу просить у меня эмпатию? И как так получается просят обращаясь ко мне лично, а кто просит - неизвестно, аноним (если хотаб не при чем). Это такая хитрая манипуляция?
И почему у меня не просили эмпатии успих, фриз, бардерлог, кэндл и другие наши защитники, нет полномочий или им не надо?
Это как чужие трусы под кроватью жены, на них же не написано чьи они, может и не чужие вовсе?
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Додано: Пон 24 бер, 2025 19:05
Wirująświatła
кто дал полномочия хотабу просить у меня эмпатию? И
По перше, де ти побачив що я її у тебе просив.
Я вказав, що ти невдячна свинота , як факт.
Як її у тебе можна попросити, якщо навіть окупація Ірпеня нічого не змінила в твоїй гнилій душонці.
Може тому, Віталік, що ти до 13 років ріс у кацапії??
Може тому тобі кацапи свої , з ними треба миритись ВЖЕ, а захисники тобі не захисники. Вони не заслуговують на подяку , емпатію і допомогу (хоча б фінансову, про особисту участь мови нема).
А?
Може просто після 13 років кацапська сутність вже не змінюється?
Вони ближчі ніж захисники? Муха виховує ЛАДА, а під боком отака свинота?
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Hotab
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Додано: Пон 24 бер, 2025 19:20
все видят зачем хотаб присутствует на форуме? чтобы выпросить немножко эмпатии у мухи или у меня, потом интимную фото будет просить. Не для себя конечно! для ЗСУ!
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Пон 24 бер, 2025 19:38, всього редагувалось 1 раз.
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Wirująświatła
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Додано: Пон 24 бер, 2025 19:33
Окситоцин в каплях и никаких проблем с эмпатией
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fox767676
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Додано: Пон 24 бер, 2025 19:39
fox767676 написав:
Окситоцин в каплях и никаких проблем с эмпатией
Ви теж підозрюєте, що Віталія не чоловік?
Окситоцин - синтетический аналог пептидного гормона задней доли гипофиза. Обладает утеротонизирующим, стимулирующим родовую деятельность и лактотропным действием. Оказывает стимулирующее действие на миометрий (особенно в конце беременности, в течение родовой деятельности и непосредственно во время родоразрешения).
Може справді розумово обмежена блондинка, яка не розуміє що таке війна, що їй загрожує, і не відчуває подяки до тих, хто забезпечує їй таке ж життя, як «до».
Ну або «ждуніха» кацапська.
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Додано: Пон 24 бер, 2025 19:47
Hotab написав:
Ви теж підозрюєте, що Віталія не чоловік?
Вона москалька, а там вже вирішуйте москалі люди чи нелюди.
Ну або «ждуніха» кацапська.
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