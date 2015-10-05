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Ацкій камінг-аут!!
Оце «А̶ ̶в̶ ̶а̶м̶е̶р̶и̶к̶е̶ ̶н̶е̶г̶р̶о̶в̶ ̶л̶и̶н̶ч̶у̶ю̶т̶ а детям сиротам легче??» , у відповідь на те, що захисники для нього і заради нього віддають життя , стають інвалідами , скільки їх загинуло щоб звільнити його ірпенятню - це таке дніще, яке не підлягає взагалі усвідомленню! Тому воно і каже «кацапи самі пішли з Київщини, їм не треба була земля..» , щоб навіть не було позиву до подяки тим хто віддав життя за його Ірпінь, хто виганяв кацапйо з окупованих земель. Хто зараз не пускає їх , щоб воно спало солоденько .