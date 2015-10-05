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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 36373839
Повідомлення Додано: Пон 24 бер, 2025 20:05

Water
Ацкій камінг-аут!! :shock: :shock:

Оце «А̶ ̶в̶ ̶а̶м̶е̶р̶и̶к̶е̶ ̶н̶е̶г̶р̶о̶в̶ ̶л̶и̶н̶ч̶у̶ю̶т̶ а детям сиротам легче??» , у відповідь на те, що захисники для нього і заради нього віддають життя , стають інвалідами , скільки їх загинуло щоб звільнити його ірпенятню - це таке дніще, яке не підлягає взагалі усвідомленню! Тому воно і каже «кацапи самі пішли з Київщини, їм не треба була земля..» , щоб навіть не було позиву до подяки тим хто віддав життя за його Ірпінь, хто виганяв кацапйо з окупованих земель. Хто зараз не пускає їх , щоб воно спало солоденько .
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 бер, 2025 20:09

Re: Психологія та інші цікавинки

Hotab, все це спокійно пояснюється місцем народження рсфср.
Water
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 бер, 2025 20:23

про эмпатию

Зображення
...
В Ровенской области, по сообщениям местных пабликов, ТЦКашники забрали мужчину прямо с улицы — в момент, когда он вёл коляску с младенцем. Ребёнок остался один. Очевидцы утверждают, что силовики не проявили интереса к тому, что ребёнок брошен один на улице.
кто считает что людям в пикселе не хватает эмпатии ставьте хотабу + нефиг мужику проявлять эмпатии к ребёнку, она нужнее людям в пикселе.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 24 бер, 2025 20:27

  Water написав:Hotab, все це спокійно пояснюється місцем народження рсфср.


Так якось же вже 35 років в Україні .. можна якось і мову осилити..
І почати себе з Україною асоціювати..
А то я так бачу вже з 24.02.2022 почав пробачати і готуватись миритись.
Кацапи щодня вбивають і калічать дітей в Сумах і Одесі, тут все ок, а сіроти його хвилюють.
До посадки Віталік готуються перед посадкою, а не на етапі зльоту. Бо можна до посадки і не дожити.

Віталій, а на якій мові у тебе браузер? Кендел цікавиться.
Hotab
 
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