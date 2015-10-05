Оце «А̶ ̶в̶ ̶а̶м̶е̶р̶и̶к̶е̶ ̶н̶е̶г̶р̶о̶в̶ ̶л̶и̶н̶ч̶у̶ю̶т̶ а детям сиротам легче??» , у відповідь на те, що захисники для нього і заради нього віддають життя , стають інвалідами , скільки їх загинуло щоб звільнити його ірпенятню - це таке дніще, яке не підлягає взагалі усвідомленню! Тому воно і каже «кацапи самі пішли з Київщини, їм не треба була земля..» , щоб навіть не було позиву до подяки тим хто віддав життя за його Ірпінь, хто виганяв кацапйо з окупованих земель. Хто зараз не пускає їх , щоб воно спало солоденько .
В Ровенской области, по сообщениям местных пабликов, ТЦКашники забрали мужчину прямо с улицы — в момент, когда он вёл коляску с младенцем. Ребёнок остался один. Очевидцы утверждают, что силовики не проявили интереса к тому, что ребёнок брошен один на улице.
кто считает что людям в пикселе не хватает эмпатии ставьте хотабу + нефиг мужику проявлять эмпатии к ребёнку, она нужнее людям в пикселе.
Water написав:Hotab, все це спокійно пояснюється місцем народження рсфср.
Так якось же вже 35 років в Україні .. можна якось і мову осилити.. І почати себе з Україною асоціювати.. А то я так бачу вже з 24.02.2022 почав пробачати і готуватись миритись. Кацапи щодня вбивають і калічать дітей в Сумах і Одесі, тут все ок, а сіроти його хвилюють. До посадки Віталік готуються перед посадкою, а не на етапі зльоту. Бо можна до посадки і не дожити.
Віталій, а на якій мові у тебе браузер? Кендел цікавиться.
Наш маленький маніпулятор вирішив протиставити «бійці які віддають життя не заслуговують на повагу і емпатію, бо вони в пікселі, а в пікселі ходить же ТЦК! ». Дешево, Віталік.
На кацапських телеграмних помийках спрацює, тут - ні
За "прощення" і "забути". Є давня ірландська "версія" всім відомого заповіту, перескажу не дословно, але як запам'ятав: "Прощай ворогів (винуватців) своїх. Але ніколи не забувай їх і те, що вони зробили".
В Ровенской области, по сообщениям местных пабликов, ТЦКашники забрали мужчину прямо с улицы — в момент, когда он вёл коляску с младенцем. Ребёнок остался один. Очевидцы утверждают, что силовики не проявили интереса к тому, что ребёнок брошен один на улице.
кто считает что людям в пикселе не хватает эмпатии ставьте хотабу + нефиг мужику проявлять эмпатии к ребёнку, она нужнее людям в пикселе.
Засвідчую емпатію хотаба до дітей, він дорікав Успіху що дитину, яка спить, не можна одну дома залишати, проснеться і психічна травма на все життя без успіха.
Востаннє редагувалось flyman в Пон 24 бер, 2025 21:09, всього редагувалось 1 раз.