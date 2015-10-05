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Психологія та інші цікавинки
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Додано: Пон 24 бер, 2025 21:28
Успіх
сильна до мене, чи до Бандерлога, Фріза, Бобюа
По теорії Флер це одна людина, чи 4 різні? Бо у мене до всіх різна. Ти в цьому многочленовому ряді зайва цифра, киця під доглядом підтвердить.
для хотаба лучшая подяка - секс. он бы подякував, но ты во львове...
Я йому пропонував почистити зуби і їхати на зустріч «посрєдінє». Він злякався, каже що роки вже не ті , ухиляється..
Востаннє редагувалось Hotab
в Пон 24 бер, 2025 21:30, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 24 бер, 2025 21:29
flyman написав:
Ти часом своїх малюків не залишив без нагляду, бо Хотаб виражає емпатію?
Я - не залишаю.
Просто знаю багато кейсів(мама і бабуся мені розказували), що колись(років 40-50 тому) були такі знайомі/сусіди, що залишали дітей в колисці, чи "манежику" і йшли в магазин...
А мамаші-пофігістки/гулящі, то взагалі, залишали десь в стодолі на сіні/соломі і йшли по сусідах бухати
на пів дня
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Додано: Пон 24 бер, 2025 21:31
Успіх
А мамаші-пофігістки/гулящі, то взагалі, залишали десь в стодолі на сіні/соломі і йшли по сусідах бухати
на пів дня
Муху куракалпакська сімʼя так біля тернопільського ставка загубила..
Але ж «не важливо хто народив, важливо хто виховав».flyman
це тому що у вас аватарки подібні
Та і стать, не виключено. І це не про яйця СТМ..
Просто знаю багато кейсів
Курси англійського по вітальяну.
Боюсь, Успіх, що це весь твій вокебьюлар буде.. Потім знов за лопату і копати..
Востаннє редагувалось Hotab
в Пон 24 бер, 2025 21:39, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 24 бер, 2025 21:42
Успіх
сам НЕ цінуєш праці теперішніх/колишніх військових?!
А хто питає?)
Той хто цінував мою??
Отвєточка вона така))
Але вже можна в один ряд з захисниками не ставати. Шикуйся з кицями
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Додано: Пон 24 бер, 2025 21:45
Военная ветка всем составом плавно перетекла в психологическую.
Срач успешно продолжается.
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Додано: Пон 24 бер, 2025 21:47
разрешите сегодняшний вечер посвятить бессмертному Joe Dassin
(кто не знает кто это проходите мимо, культура не ваше)
поскольку Дассена вы можете послушать и без меня я выложу каверы
выкладывайте вашу любимую песню из репертуара великого певца.
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Додано: Пон 24 бер, 2025 21:48
ЛАД написав:
Военная ветка всем составом плавно перетекла в психологическую.
Срач успешно продолжается.
Хотаб Вас згадував з емпатією, що нема кого мову любити вчити.
Так що почнемо урок із засвоєння сталого виразу: "чому мовою окупанта"?
Востаннє редагувалось flyman
в Пон 24 бер, 2025 21:51, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 24 бер, 2025 21:49
fox
fox767676 написав:
врядли филипинки так могут яростно и страстно
, спасибо!
Из вчерашнего музыкального вечера понравилось больше всего.
Пожалуй, даже единственное, хотя я не поклонник рока.
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Додано: Пон 24 бер, 2025 21:50
flyman написав: ЛАД написав:
Военная ветка всем составом плавно перетекла в психологическую.
Срач успешно продолжается.
Хотаб Вас згадував з емпатією, що нема мені кого мову любити вчити.
Так що: "чому мовою окупанта"?
Можете продолжать.
Разрешаю вам дурью маяться.
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Додано: Пон 24 бер, 2025 21:53
ЛАД написав:
Военная ветка всем составом плавно перетекла в психологическую.
Срач успешно продолжается.
а тут які табори?
Фрейдисти проти Юінгоманів?
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